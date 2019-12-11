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Загадай желание: можно ли будет наблюдать на Алтае последний яркий звездопад в году?

, ИА "Амител"
По словам алтайского ученого, помешать может не только пасмурная погода
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


В декабре в небе над Алтайским краем активен метеорный поток Геминиды. Своего пика он достигнет 14 декабря, когда за час в атмосферу будут входить до 120 метеоров. О том, что это за метеорный поток, действительно ли он такой яркий и получится ли у жителей Алтайского края увидеть дождь из падающих звезд и загадать желание, рассказал ведущий специалист по УМР учебной научно-исследовательской лаборатории "Исследование космического пространства" АлтГПУ Александр Вольф.

1
Что еще за Геминиды?

Это метеорный поток, который можно наблюдать в небе каждый декабрь. В 2019 году он активен с 7 по 17 декабря. Проще говоря, это множество метеоров, которые на большой скорости входят в атмосферу Земли и сгорают в ней. Это и есть те самые "падающие звезды", при обнаружении которых принято загадывать желание. Пик активности Геминид придется на 14 декабря, тогда в небе окажется больше всего метеоров.

Кстати, свое название Геминиды получили в честь созвездия Близнецов (Gemini по-латински), в котором находится радианта метеорного потока (точка, откуда "летят" метеоры).

2
Насколько яркий этот звездопад?

Это один из самых ярких потоков в году. Но правильнее оценивать не яркость, а мощность, отмечает Александр Вольф.

"Для метеорных потоков существует ZHR. Это величина, которая показывает, сколько метеоров можно увидеть в небе за один час. Так вот, для Геминид в их пик эта величина составляет 120. Можно сравнить с теми же Персеидами, которые активны летом и которые считаются идеальными для наблюдения. Их величина – около ста. Так что да, Геминиды – весьма мощный поток. Это можно назвать небольшим звездным дождиком", – пояснил Вольф.

При этом сами по себе Геминиды весьма яркие. А их особенность в том, что летят они не навстречу движению Земли, а как бы догоняют ее. Поэтому они гораздо медленнее других ярких метеорных потоков. А это значит, что у наблюдателей больше времени, чтобы загадать желание.

3
Значит, 14 декабря можно будет увидеть звездный дождь?

Увы, скорее всего, нет. Звездный дождь будет, но пасмурная погода может помешать наблюдению, считает Александр Вольф.

"Погода для метеонаблюдений сейчас крайне неблагоприятная. Максимальная высота туч – 11 километров, а метеоры сгорают на высоте около 80 километров. Поэтому в пасмурную погоду звездопад увидеть невозможно. Удастся ли что-нибудь понаблюдать – большой вопрос", – сообщил Вольф.

При этом он отметил, что даже если тучи рассеются, наблюдение может оказаться неудачным. На пик активности Геминид приходится полнолуние. Луна будет находиться близко к радианте и сильно засвечивать метеорный поток. Поэтому если и удастся что-то рассмотреть, то только самые яркие метеоры.

Так что загадать желание ночью 14 декабря у жителей Алтайского края, похоже, не получится.

4
Я все равно попробую посмотреть. Кстати, а куда смотреть-то?
Смотреть нужно в восточную часть неба. Радианта находится прямо в созвездии Близнецов, а потому искать надо именно его. Кстати, отличным ориентиром может служить известная всем Большая Медведица – Близнецы находятся справа от нее. Поэтому искать ясные участки среди пасмурного неба нужно именно там. И кто знает, может, вам и удастся обнаружить падающую звезду. Главное – не забыть при этом загадать желание.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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