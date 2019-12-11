Выгодно ли получать электричество с помощью дизельного генератора

"Планирую приобрести дизельный генератор. Выгодно ли с его помощью получать электричество?" – задал вопрос читатель amic.ru Николай.
Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:
Если говорить об усредненных значениях, то с учетом затрат на обслуживание и стоимость топлива электроэнергия от дизеля будет стоить не менее 20 рублей за 1 кВт⋅ч, что в три раза дороже действующих тарифов АО "Барнаульская горэлектросеть".
Вопрос от читателя поступил в рамках онлайн-конференции со специалистами БГЭС, которые регулярно проходят на портале amic.ru. Посмотреть другие вопросы и ответы на них можно в нашей рубрике.
Комментарии
Я так понял, что БГЭС электричество сама производит, денно и нощно крутя педали генератора. Поэтому и цена такая.
Филин, ты ничего не понимаешь, только высеры можешь производить, сиди в своем лесу)
11.12.2019 08:11
Filin
Они тока 25% к первоначальной стоимости накидывают. Прикинте их затраты на посчитать кто сколько должен и бабос собрать ЧЕТВЕРТЬ от цены производителя (АЭС, ГЭС, ТЭЦ) прикинте как эффективно они работают и как им сложно.