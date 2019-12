Кто такая Мари Фредрикссон и чем прославилась на весь мир

9 декабря не стало солистки поп-рок-группы Roxette Мари Фредрикссон. Песни в ее исполнении не сходили с вершины музыкальных чартов неделями и принесли шведской группе мировую славу. Roxette называли "иконой 90-х", коллектив собирал стадионы и стал вторым по успешности проектом Швеции после квартета ABBA. 17 лет певица боролась с раком и продолжала записывать хиты. Чем прославилась и что оставила этому миру Мари Фредрикссон – читайте в материале amic.ru

Песни Roxette, которые стали историей

Несмотря на все достижения слушателям группа запомнилась своими романтическими балладами о любви. Без голоса Мари невозможно представить легендарный фильм "Красотка" с Джулией Робертс и Ричардом Гиром, в котором звучит песня It Must Have Been Love (1987). Этот рождественский сингл стал хитом во всех чартах. Специально для кинокартины в оригинальную дорожку добавили инструментальную обработку, наложили бэк-вокал и усилили звук. Neverending Love (1986) – первая песня дуэта Мари Фредрикссон и Пера Гессле. Изначально ее написали на шведском языке для одной певицы, но та отказалась ее исполнять. Тогда Пер перевел текст на английский, переаранжировал, поменял структуру и записал вместе с Мари.

Песня The Look (1988) стала главной во втором студийном альбоме Look Sharp! Одна из копий оказалась у студента, который приехал в США и отдал диск на местное радио, чтобы произведение проиграли в программе по заявкам слушателей. После этого в эфир стали звонить люди и просить включить его еще раз. Так через неделю песня стала самым популярном треком на американской радиостанции. До Roxette такой подвиг совершали только группы ABBA и Blue Swede.

Трек Listen to your heart (1989) моментально после выхода занял верхние строчки чартов и стал балладой влюбленных. Песня до сих пор широко известна не только за границей, но и в России.