Кто такая Мари Фредрикссон и чем прославилась на весь мир

9 декабря не стало солистки поп-рок-группы Roxette Мари Фредрикссон. Песни в ее исполнении не сходили с вершины музыкальных чартов неделями и принесли шведской группе мировую славу. Roxette называли "иконой 90-х", коллектив собирал стадионы и стал вторым по успешности проектом Швеции после квартета ABBA. 17 лет певица боролась с раком и продолжала записывать хиты. Чем прославилась и что оставила этому миру Мари Фредрикссон – читайте в материале amic.ru
В первой половине 90-х хрипловатый и при этом мощный голос Мари Фредрикссон был одним из самых узнаваемых в мире и отражал историю 80-90-х годов прошлого века.
15 лет дуэт Roxette создавал романтические баллады о любви и красивые поп-роковые номера, которые задавали особый стиль.
Их песни неделями держались на вершинах американских и британских хит-парадов. Их альбомы продавались многомиллионными тиражами.
Чтобы получить мировую известность, группе пришлось запеть на английском. Однако критики и слушатели до сих пор отмечают их невероятное умение писать на чужом языке такие сильные тексты. А некоторые южноамериканские школы используют произведения Roxette, чтобы обучать детей английскому.
Известные музыканты, критики и российские исполнители не раз оценивали творчество Мари и говорили, что она до сих пор остается одной из самых успешных и известных шведских певиц.
В сентябре 2002 года Фредрикссон вернулась домой после утренней пробежки и почувствовала себя плохо. В ванной она упала в обморок и ударилась головой о раковину. Мари доставили в больницу, где врачи диагностировали опухоль головного мозга. Ей сделали операцию, и несколько лет она находилась на реабилитации.
Из-за болезни у нее возникли проблемы с памятью и передвижением. Зато она начала рисовать, ее картины выставлялись в Стокгольмской галерее. Через несколько лет Мари вернулась и к пению – продолжила записывать новые альбомы, ездила в турне.
"Наконец я чувствую, что смогла примириться с тем, что у меня есть радиационная травма, с которой надо жить. Что так уж вышло. Я потеряла много лет из-за болезни. И старение тоже приносит грусть. Но каждый день я думаю, как благодарна, что сижу здесь. И что я все еще могу петь", – писала Фредрикссон в своей автобиографии, цитирует певицу "Газета.ру".
Однако в 2016 году врачи запретили ей выступать.
Несмотря на все достижения слушателям группа запомнилась своими романтическими балладами о любви.
Без голоса Мари невозможно представить легендарный фильм "Красотка" с Джулией Робертс и Ричардом Гиром, в котором звучит песня It Must Have Been Love (1987). Этот рождественский сингл стал хитом во всех чартах. Специально для кинокартины в оригинальную дорожку добавили инструментальную обработку, наложили бэк-вокал и усилили звук.
Neverending Love (1986) – первая песня дуэта Мари Фредрикссон и Пера Гессле. Изначально ее написали на шведском языке для одной певицы, но та отказалась ее исполнять. Тогда Пер перевел текст на английский, переаранжировал, поменял структуру и записал вместе с Мари.
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