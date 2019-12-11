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Кто такая Мари Фредрикссон и чем прославилась на весь мир

, ИА "Амител"
61-летняя вокалистка шведской группы Roxette умерла 9 декабря в Стокгольме
Фото: Dmitry Avdeev, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Фото: Dmitry Avdeev, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org


9 декабря не стало солистки поп-рок-группы Roxette Мари Фредрикссон. Песни в ее исполнении не сходили с вершины музыкальных чартов неделями и принесли шведской группе мировую славу. Roxette называли "иконой 90-х", коллектив собирал стадионы и стал вторым по успешности проектом Швеции после квартета ABBA. 17 лет певица боролась с раком и продолжала записывать хиты. Чем прославилась и что оставила этому миру Мари Фредрикссон – читайте в материале amic.ru

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От девушки-панка из глубинки до вокалистки мирового уровня
Мари Фредрикссон родилась в 1958 году в деревне Эсшё на юге Швеции. Она была пятым ребенком в семье. Когда родители уходили на работу, дети были предоставлены сами себе. Поэтому Мари устраивала концерты для своих братьев и сестер. Уже тогда она хотела стать певицей. В 17 лет она поступила в музыкальный колледж, но учеба быстро наскучила, и Мари присоединилась к женской панк-группе Strul. После распада коллектива она стала сольной певицей. Однако мировую известность ей принес дуэт с Пером Гессле, который тогда был лидером успешной группы Gyllene Tider. Их первый "случайный" сингл Neverending Love моментально попал на верхушку шведского хит-парада. Так, в 1986 году появилась группа Roxette, и в начале 90-х ее уже знали в европейских странах и Америке.
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Как пела Мари Фредрикссон и чем цепляла

В первой половине 90-х хрипловатый и при этом мощный голос Мари Фредрикссон был одним из самых узнаваемых в мире и отражал историю 80-90-х годов прошлого века.

15 лет дуэт Roxette создавал романтические баллады о любви и красивые поп-роковые номера, которые задавали особый стиль.

Их песни неделями держались на вершинах американских и британских хит-парадов. Их альбомы продавались многомиллионными тиражами.

Чтобы получить мировую известность, группе пришлось запеть на английском. Однако критики и слушатели до сих пор отмечают их невероятное умение писать на чужом языке такие сильные тексты. А некоторые южноамериканские школы используют произведения Roxette, чтобы обучать детей английскому.

Известные музыканты, критики и российские исполнители не раз оценивали творчество Мари и говорили, что она до сих пор остается одной из самых успешных и известных шведских певиц.

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17 лет борьбы с болезнью

В сентябре 2002 года Фредрикссон вернулась домой после утренней пробежки и почувствовала себя плохо. В ванной она упала в обморок и ударилась головой о раковину. Мари доставили в больницу, где врачи диагностировали опухоль головного мозга. Ей сделали операцию, и несколько лет она находилась на реабилитации.

Из-за болезни у нее возникли проблемы с памятью и передвижением. Зато она начала рисовать, ее картины выставлялись в Стокгольмской галерее. Через несколько лет Мари вернулась и к пению – продолжила записывать новые альбомы, ездила в турне.

"Наконец я чувствую, что смогла примириться с тем, что у меня есть радиационная травма, с которой надо жить. Что так уж вышло. Я потеряла много лет из-за болезни. И старение тоже приносит грусть. Но каждый день я думаю, как благодарна, что сижу здесь. И что я все еще могу петь", – писала Фредрикссон в своей автобиографии, цитирует певицу "Газета.ру"

Однако в 2016 году врачи запретили ей выступать. 

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Песни Roxette, которые стали историей

Несмотря на все достижения слушателям группа запомнилась своими романтическими балладами о любви. 

Без голоса Мари невозможно представить легендарный фильм "Красотка" с Джулией Робертс и Ричардом Гиром, в котором звучит песня It Must Have Been Love (1987). Этот рождественский сингл стал хитом во всех чартах. Специально для кинокартины в оригинальную дорожку добавили инструментальную обработку, наложили бэк-вокал и усилили звук. 

Neverending Love (1986) – первая песня дуэта Мари Фредрикссон и Пера Гессле. Изначально ее написали на шведском языке для одной певицы, но та отказалась ее исполнять. Тогда Пер перевел текст на английский, переаранжировал, поменял структуру и записал вместе с Мари. 

Песня The Look (1988) стала главной во втором студийном альбоме Look Sharp! Одна из копий оказалась у студента, который приехал в США и отдал диск на местное радио, чтобы произведение проиграли в программе по заявкам слушателей. После этого в эфир стали звонить люди и просить включить его еще раз. Так через неделю песня стала самым популярном треком на американской радиостанции. До Roxette такой подвиг совершали только группы ABBA и Blue Swede. 
Трек Listen to your heart (1989) моментально после выхода занял верхние строчки чартов и стал балладой влюбленных. Песня до сих пор широко известна не только за границей, но и в России.

 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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