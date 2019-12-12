Как изменится жизнь Барнаула с новыми правилами застройки

В декабре барнаульская дума будет рассматривать новую редакцию правил землепользования и застройки. Документ привели в соответствие с законом и новым генеральным планом городского округа Барнаула, который приняли в августе. Что изменится в жизни краевой столицы amic.ru узнал в комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.
Правила землепользования и застройки конкретизируют генеральный план города. Они делят весь город на отдельные зоны. У каждой из них свое назначение. Например, территория может быть предназначена для застройки многоэтажными многоквартирными домами. А может быть зоной городских лесов или озелененных территорий. Всего для Барнаула выделена 31 зона, включая территории, покрытые водой.
Для удобства пользователей каждая зона в ПЗЗ имеет свой буквенный код и цветовое обозначение. Например, желтый участок Ж4 предназначен под индивидуальные дома. А заштрихованный СН-4 – озелененные территории специального назначения.
ПЗЗ – это утвержденный, а главное сбалансированный сценарий развития города, над которым трудилось множество экспертов. Правила не дают просто так построить, например, 25-этажную высотку на территории исторического кластера или частный дом на месте многоэтажек.
Новые ПЗЗ, как и новый генеральный план Барнаула, выделяют несколько стратегических направлений развития города. В них, например, появляется зона исторического центра (ОД-4). В ранее действующих правилах ее не было.
Эта зона препятствует современной многоэтажной архитектуре, которая агрессивна для малоэтажной деревянной и краснокирпичной застройки: давит ее своей высотой, яркими фасадами и особыми формами, притягивает много людей, для автомобилей которых нужно много парковок.
К ОД-4 относится территория туристско-рекреационного кластера "Барнаул – горнозаводской город", на которой сохранились исторические памятники, в том числе Барнаульский сереброплавильный завод. Здесь нельзя возвести новое здание выше четырех этажей (для жилья 12 метров), для нежилых – этажность будут определять при проектировании. Но, как пояснили в комитете по строительству, архитектуре и развитию, в итоге она будет соответствовать четырем этажам исходя из положений Генплана.
В исторической части города (территория туристско-рекреационного кластера "Барнаул – горнозаводской город") размещение многоэтажного жилья не предусмотрено.
Правила землепользования и застройки выделяют несколько крупных участков, на которых предстоит построить микрорайоны на месте промзон и ветхих зданий. Вот некоторые из них.
1. В районе ул. Ядринцева. Например, это квартал в границах улиц Папанинцев, Челюскинцев, Партизанская и Ядринцева. Всего почти 32 га (это примерно в два раза больше типового квартала в районе новостроек), которые заняты преимущественно индивидуальными домами. Для указанной территории уже готовы проекты планировки.
2. На Потоке. Ранее эта территория предназначалась для строительства малоэтажных домов. Новый генеральный план изменил зону на застройку высотными жилыми домами.
Но, уточняют в комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, пока нет проекта планировки этой территории. То есть не продуман план конкретного размещения домов и социальных объектов. А это важно, ведь в новом микрорайоне будет проживать больше людей. Это значит, что нужно больше школ, детсадов, поликлиник и так далее.
3. На Павловском тракте. Этот участок граничит с территорией ТРЦ "Арена". Сейчас там поле, но будут дома. Землю уже взяла под застройку крупная строительная компания города.
Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула предлагал горожанам проект ПЗЗ в формате общественных обсуждений. Барнаульцы направили 56 обращений, которые содержали 164 предложения и замечания. Их подготовили простые граждане, Градостроительная инспекция Алтайского края, проектировщики, застройщики.
Обращения рассмотрела комиссия по подготовке проекта ПЗЗ Барнаула. Большую часть отклонила, обосновав причину. Чаще всего потому, что установление желаемой территориальной зоны не соответствует функциональной зоне, которая закреплена в Генплане.
Территориальное зонирование в действующих правилах землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края противоречит утвержденному Генеральному плану. Это препятствует развитию краевой столицы.
Также с момента внесения последних изменений в правила в Градостроительный кодекс Российской Федерации внесены соответствующие поправки. Поэтому документ градостроительного зонирования необходимо актуализировать.
Кроме того, необходимо внести изменения в ПЗЗ в части приведения установленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных участков в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков.
Генеральный директор компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов считает, что проект застройки, как и генплан города, необходимо принимать. "Однако не нужно думать, что документ может решить все. Правила – это каркас, а содержание мы должны предлагать вместе с экспертами в дальнейшем", – подчеркивает он.
Депутат гордумы, руководитель строительной компании "Алгоритм" Ксения Белоусова отметила, что ПЗЗ Барнаула – это подробный документ и его нужно принимать. "Никто не мешает после этого продолжать работу как над Генпланом, так и над правилами", – подчеркивает она.
Проект ПЗЗ выносят на рассмотрение Барнаульской думы 20 декабря.
Председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин считает, что предложенные ПЗЗ нужно принимать на ближайшем заседании думы.
"В городе действует новый генеральный план. Он отличается от предыдущего, в том числе функциональными зонами. Так как этот документ привязан к ПЗЗ, то он "спорит" с действующей редакцией правил. В результате строительство в Барнауле останавливается: мы не можем оформить документы на новые проекты", – подчеркивает Мишустин.
Александр Мишустин предложил сформировать рабочую группу, которая займется доработкой правил, включить в ее состав представителей строительной отрасли Алтайского края: архитекторов, строителей, проектировщиков и сотрудников администрации города. Эксперты будут проводить заседания на регулярной основе. В ходе заседаний рабочей группы планируется рассматривать наиболее острые вопросы, касающиеся развития территории города Барнаула.
Комментарии
Бобров - скоро вернется на свое место. Франк станет мэром и уж точно не бросит своего питомца. И это при доказанных взятках от строительных компаний - Комякова, рэнж роверы, квартир куча на маму оформленных (и все новостройки, заметьте). Барнаул. Так держать!!! Одна надежда, что Томенко все это поймет и лысого домой - в тюрьму!!!
м-да, гора лысая будет - все медицинскими центрами застроят....
Ну да когда всё испоганили, можно и новые правила принимать. Хотя и они тоже ни о чём. Микрорайонная спальная застройка из многоэтажек будет продолжена, а это причина всех проблем в городе в будущем.