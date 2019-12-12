Четверг, 12 Декабрь, 12:34

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,57
€ 70,46
Обь
37см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнСнегопады на Алтае
Вопрос дня



Как изменится жизнь Барнаула с новыми правилами застройки

, ИА "Амител"
Где и как, по мнению градостроителей, будет меняться город

В декабре барнаульская дума будет рассматривать новую редакцию правил землепользования и застройки. Документ привели в соответствие с законом и новым генеральным планом городского округа Барнаула, который приняли в августе. Что изменится в жизни краевой столицы amic.ru узнал в комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.

 1
Что такое ПЗЗ?

Правила землепользования и застройки конкретизируют генеральный план города. Они делят весь город на отдельные зоны. У каждой из них свое назначение. Например, территория может быть предназначена для застройки многоэтажными многоквартирными домами. А может быть зоной городских лесов или озелененных территорий. Всего для Барнаула выделена 31 зона, включая территории, покрытые водой.

Для удобства пользователей каждая зона в ПЗЗ имеет свой буквенный код и цветовое обозначение. Например, желтый участок Ж4 предназначен под индивидуальные дома. А заштрихованный СН-4 – озелененные территории специального назначения.

ПЗЗ – это утвержденный, а главное сбалансированный сценарий развития города, над которым трудилось множество экспертов. Правила не дают просто так построить, например, 25-этажную высотку на территории исторического кластера или частный дом на месте многоэтажек.

 2
Что изменилось в новых ПЗЗ по сравнению с ранее действующими?

Новые ПЗЗ, как и новый генеральный план Барнаула, выделяют несколько стратегических направлений развития города. В них, например, появляется зона исторического центра (ОД-4). В ранее действующих правилах ее не было.

Эта зона препятствует современной многоэтажной архитектуре, которая агрессивна для малоэтажной деревянной и краснокирпичной застройки: давит ее своей высотой, яркими фасадами и особыми формами, притягивает много людей, для автомобилей которых нужно много парковок.

К ОД-4 относится территория туристско-рекреационного кластера "Барнаул – горнозаводской город", на которой сохранились исторические памятники, в том числе Барнаульский сереброплавильный завод. Здесь нельзя возвести новое здание выше четырех этажей (для жилья 12 метров), для нежилых – этажность будут определять при проектировании. Но, как пояснили в комитете по строительству, архитектуре и развитию, в итоге она будет соответствовать четырем этажам исходя из положений Генплана.

В исторической части города (территория туристско-рекреационного кластера "Барнаул – горнозаводской город") размещение многоэтажного жилья не предусмотрено.

 3
Где по новым ПЗЗ можно строить жилье?

Правила землепользования и застройки выделяют несколько крупных участков, на которых предстоит построить микрорайоны на месте промзон и ветхих зданий. Вот некоторые из них.

1. В районе ул. Ядринцева. Например, это квартал в границах улиц Папанинцев, Челюскинцев, Партизанская и Ядринцева. Всего почти 32 га (это примерно в два раза больше типового квартала в районе новостроек), которые заняты преимущественно индивидуальными домами. Для указанной территории уже готовы проекты планировки.

2. На Потоке. Ранее эта территория предназначалась для строительства малоэтажных домов. Новый генеральный план изменил зону на застройку высотными жилыми домами.

Но, уточняют в комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, пока нет проекта планировки этой территории. То есть не продуман план конкретного размещения домов и социальных объектов. А это важно, ведь в новом микрорайоне будет проживать больше людей. Это значит, что нужно больше школ, детсадов, поликлиник и так далее.

3. На Павловском тракте. Этот участок граничит с территорией ТРЦ "Арена". Сейчас там поле, но будут дома. Землю уже взяла под застройку крупная строительная компания города.

 4 
ПЗЗ выносили на общественные обсуждения. Какой итог?

Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула предлагал горожанам проект ПЗЗ в формате общественных обсуждений. Барнаульцы направили 56 обращений, которые содержали 164 предложения и замечания. Их подготовили простые граждане, Градостроительная инспекция Алтайского края, проектировщики, застройщики.

Обращения рассмотрела комиссия по подготовке проекта ПЗЗ Барнаула. Большую часть отклонила, обосновав причину. Чаще всего потому, что установление желаемой территориальной зоны не соответствует функциональной зоне, которая закреплена в Генплане.

5
Как узнать назначение участка и внести изменения в ПЗЗ?
 Ежегодно по мере необходимости в правила вносятся изменения. В комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула собирается комиссия, которая рассматривает заявки желающих внести те или иные изменения в действующие правила. Заявитель должен обосновать свои предложения. Одобренные комиссией варианты выносят на утверждение городской думы.
Чтобы узнать назначение конкретного участка, необходимо написать заявление в комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Специалисты подготовят справку. Услуга будет стоить 1 тыс. рублей.
 6
Зачем принимают ПЗЗ опять?

Территориальное зонирование в действующих правилах землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края противоречит утвержденному Генеральному плану. Это препятствует развитию краевой столицы.

Также с момента внесения последних изменений в правила в Градостроительный кодекс Российской Федерации внесены соответствующие поправки. Поэтому документ градостроительного зонирования необходимо актуализировать.

Кроме того, необходимо внести изменения в ПЗЗ в части приведения установленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных участков в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

 7
Что думают строители о ПЗЗ?

Генеральный директор компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов считает, что проект застройки, как и генплан города, необходимо принимать. "Однако не нужно думать, что документ может решить все. Правила – это каркас, а содержание мы должны предлагать вместе с экспертами в дальнейшем", – подчеркивает он.

Депутат гордумы, руководитель строительной компании "Алгоритм" Ксения Белоусова отметила, что ПЗЗ Барнаула – это подробный документ и его нужно принимать. "Никто не мешает после этого продолжать работу как над Генпланом, так и над правилами", – подчеркивает она.

 8
Как будут принимать ПЗЗ?

Проект ПЗЗ выносят на рассмотрение Барнаульской думы 20 декабря.

Председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин считает, что предложенные ПЗЗ нужно принимать на ближайшем заседании думы.

"В городе действует новый генеральный план. Он отличается от предыдущего, в том числе функциональными зонами. Так как этот документ привязан к ПЗЗ, то он "спорит" с действующей редакцией правил. В результате строительство в Барнауле останавливается: мы не можем оформить документы на новые проекты", – подчеркивает Мишустин.

Александр Мишустин предложил сформировать рабочую группу, которая займется доработкой правил, включить в ее состав представителей строительной отрасли Алтайского края: архитекторов, строителей, проектировщиков и сотрудников администрации города. Эксперты будут проводить заседания на регулярной основе. В ходе заседаний рабочей группы планируется рассматривать наиболее острые вопросы, касающиеся развития территории города Барнаула.

Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

12.12.2019 10:46
Сергей

Бобров - скоро вернется на свое место. Франк станет мэром и уж точно не бросит своего питомца. И это при доказанных взятках от строительных компаний - Комякова, рэнж роверы, квартир куча на маму оформленных (и все новостройки, заметьте). Барнаул. Так держать!!! Одна надежда, что Томенко все это поймет и лысого домой - в тюрьму!!!

12.12.2019 11:44
- гость -

м-да, гора лысая будет - все медицинскими центрами застроят....

12.12.2019 12:22
АБОРИГЕН

Ну да когда всё испоганили, можно и новые правила принимать. Хотя и они тоже ни о чём. Микрорайонная спальная застройка из многоэтажек будет продолжена, а это причина всех проблем в городе в будущем.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
12:21
Не спрятаться, не скрыться. 70% бомбоубежищ в Сибири заброшены 2
12:11
Путин избавил бывшего главного следователя Алтая от приставки врио 0
12:00
Как с пользой для здоровья провести новогодние праздники на Алтае 0
11:59
Драка в Верховной раде закончилась госпитализацией одного из депутатов 1
11:35
Эксперты посчитали, сколько живут россияне после выхода на пенсию 9
11:19
В Барнауле подешевели самые маленькие квартиры 0
11:10
Глава МЧС рассказал о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске 1
11:01
Маленькая Швейцария под Белокурихой: здесь ждет максимальная концентрация энергии 3
10:48
Алтайские семьи отдают за кредиты треть дохода 4
10:45
Более четверти россиян боятся остаться без работы 2
10:35
Барнаул может получить 22 миллиарда на обновление общественного транспорта 6
10:30
В Барнауле обсудят проблемы детей с особенностями развития 0
10:07
Как изменится жизнь Барнаула с новыми правилами застройки 3
10:02
Центр доктора Бубновского приглашает барнаульцев на день открытых дверей 0
09:51
Одинокий пьяница в Новоалтайске устроил пожар и чуть не погубил семь человек 0
09:24
Главный претендент. Франк подал документы на должность главы Барнаула 8
09:15
Нодар Шония построит детсады в Барнауле, хотя терпел убытки на таких проектах 2
09:01
Долой банальность: какие подарки на Новый год покорят своей оригинальностью 0
09:00
В Барнауле построили дом с правильными планировками квартир 9
08:58
"Ваш сын сбил человека". Барнаульская пенсионерка отдала 408 тысяч рублей мошенникам 9
08:38
Как изменятся маршруты автобусов во время ремонта Старого моста в Барнауле 1
08:32
Сиять и переливаться: как женщине одеться на Новый год – 2020 0
08:14
Мармореал и терраццо. Что вы знаете о современном стиле в интерьере? 0
08:00
Акушер-гинеколог с 40-летним стажем о мужском и женском бесплодии: это преодолимо 0
07:34
Восемь обличительных цитат от экс-декана журфака АлтГУ о хамстве, "колорадах" и мозге 19
07:17
Откуда берутся новогодние елки на Алтае и как их спасают от "черных лесорубов" 1
07:01
Алтайское – значит чистое: за минеральной водой с Алтая "охотятся" даже на Рублевке 1
06:47
Серебро, минимализм и никаких кошек: как правильно украсить дом к году Крысы 2
06:25
День Конституции: что за праздник и откуда он взялся 7
06:14
Власти Бийска предложили построить ФОК у себя, чтобы не рубить деревья в Барнауле 4
06:01
Депутаты АКЗС одобрили продажу аэропорта Барнаула компании "Новапорт" 11
06:00
Затишье перед бурей. 12 декабря жителям Алтайского края стоит подготовиться к осадкам 3
23:47
Врачи рассказали, как бороться с высокой температурой у детей 1
23:14
Сотрудники ФСБ задержали сторонника "Правого сектора" в Мурманске 1
22:55
Журнал Time назвал Грету Тунберг человеком года 15
22:10
Бывший экономический министр Алтайского края будет работать в мэрии Москвы 3
21:40
Ученые выяснили, что потеря смысла жизни вызывает проблемы со здоровьем 0
21:15
Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага 6
20:47
Билан отказался петь на концерте звезд Евровидения из-за мелко напечатанного имени 4
20:13
Пользователи "Одноклассников" выбрали фильм и песню года 1
19:51
Пожарные машины окружили бар в центре Барнаула 3
19:16
Лужа из нечистот мешает рубцовским детям попасть в школу 0
18:44
Бывшего мэра Челябинска задержали сотрудники ФСБ 0
18:02
Праздничный переполох: где найти все необходимое к Новому году 1
17:56
Чиновники из Михайловского района предстанут перед судом за незаконную свалку 0
17:44
От Кирова до Димитрова: в Барнауле "зажгут" слово "Россия" в окнах общежития 11
17:22
Россияне смогут посещать поликлиники без медицинского полиса 8
17:10
Громкое дело о буллинге в барнаульской школе закрыто. Администрация не виновата 9
16:51
Стало известно, когда на два года закроют Старый мост на ремонт в Барнауле 26
16:44
Зачем "Единая Россия" в Барнауле решила стать открытой при выборе мэра 10

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.