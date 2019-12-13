Пятница 13-е. Страшно?

По поводу пятницы 13-го существует множество суеверий и запретов. Некоторые люди настолько страшатся последствий, что отказываются в этот день выходить из дома, отправляться в далекие поездки и даже оглядываться, выходя с работы. В медицине боязнь пятницы 13-го называют трискаидекафобией. Редакция amic.ru предлагает пройти текст и определить, насколько вы боитесь этой мистической даты.
Комментарии
да еще и полнолуние...
сапсем голова у людёф съедет.
Страшно, не то слово. Просто ужас. Так страшно, что хоть проветривай. Я когда утром на календарь глянул от страха взбзднул так, что аж тапки оплавились.