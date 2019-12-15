Что нельзя делать на Новый год, чтобы не спугнуть удачу и не стать нищим

Новый год – время суеты и ожидания сказки. Хотите, чтобы ваши желания точно исполнились в следующем году? Тогда читайте наш материал и узнаете, что категорически нельзя делать перед Новым годом и в праздничную ночь, чтобы весь следующий год быть счастливым и богатым.
Не тратить деньги. И это не шутка. По народным приметам, перед Новым годом нельзя приобретать всякие мелочи, за исключением подарков. Так вы не сможете сосредоточиться на крупных покупках в следующем году.
В канун Нового года не отдавайте обувь в ремонт, иначе в 2020-м не сможете позволить себе обновки. Если остались зимой без сапог, то лучше нарушить пункт первый – сходите в магазин за новой парой. Но только делать это нужно заранее, до 30 декабря. Отремонтировать старую обувь, конечно, можно, но уже только 2 января.
Перед праздником не давайте денег в долг и не занимайте – иначе, согласно народным приметам, весь следующий год проживете в нищете и долгах.
В канун Нового года нельзя выносить сор из избы, иначе не видать вам благополучия. Поэтому запланируйте генеральную уборку хотя бы за неделю до праздника. 30 декабря можно лишь слегка навести порядок. А вот 1 января, оказывается, уборку делать не надо и выкидывать мусор тоже, иначе в новом, наступившем году вас ждут потери и убытки (то есть смело ленитесь – теперь у вас есть уважительная причина).
Хотите весь 2020-й прожить в достатке? Так и ведите себя в новогоднюю как богач: праздничный стол должен ломиться от блюд и хороших напитков, на него обязательно нужно поставить хлеб с солью – у славянских народов это символ благополучия и богатства. И пусть в праздничную ночь звенят карманы – по суевериям они, как и кошелек, не должны быть пустыми. Поэтому положите в них несколько монет, тогда в новом году вы не будете нуждаться в деньгах. А когда во время боя курантов станете загадывать желание – сожмите монетку в левой ладони. Должно сработать.
Наденьте в новогоднюю ночь новый наряд – это сулит удачу в следующем году. В старину говорили: "В новогоднюю ночь с обновкой – целый год ходить в обновках". К тому же, психологи утверждают, что шопинг перед праздником – отличный способ снять стресс и поднять себе настроение.
Перед тем как начать праздновать, обмотайте ножки новогоднего стола веревками. По народным приметам, это принесет в семью любовь, мир и гармонию. Это также означало, что все члены семьи будут связаны, сплочены.
Кстати, суеверные люди не дадут вам прикурить в новогоднюю ночь и даже зажигалкой не поделятся. Огонь у славянских народов символизирует очаг, поэтому отдать его чужому человеку – значит лишиться благополучия и семейного счастья.
Ну и не забудьте задобрить хозяина следующего года по восточному календарю – Белую Металлическую Крысу. Для этого подберите наряд в соответствии с цветами будущего года, поставьте на стол любимые блюда животного. Тогда, считают астрологи, вам точно повезет в следующем году.
Есть несколько способов, как нужно загадывать желание на Новый год: "растворить" задуманное в бокале с шампанским и выпить под бой курантов, поместить в воздушный шар и отпустить в небо, сжечь над свечой или создать карту желаний.
Какой из них выбрать – дело ваше. Но только не нарушайте главное правило: не загадывайте желание с частицей "не".
К примеру, не произносите и не записывайте такие фразы как "не болеть", "не разориться", "не грустить". Лучше замените их на "быть здоровым", "обогатиться", "веселиться". Вообще, такой посыл гораздо сильнее, поэтому запланированное должно осуществиться.
В канун Нового года нельзя пришивать пуговицу. В старину верили, что тогда вы не сможете избавиться от старых проблем в новом году.
Разбить тарелку, рюмку или стакан в новогоднюю ночь – дурная примета. Считается, что из-за этого гости могут поссориться. А ругаться за праздничным столом нельзя – к несчастью.
Не встречайте Новый год в полном одиночестве, а то весь следующий год будете одиноким. Поэтому постарайтесь найти себе хоть какую-нибудь компанию (кот не в счет).
После боя курантов нужно хорошо пошуметь. Поэтому звените бокалами, кричите "ура", взрывайте петарды и запускайте салюты. В старину верили, что громкая встреча Нового года поможет отпугнуть злых духов и нечисть.
Подарки на Новый год вручайте с чистой душой. Тогда в следующем году вас будут окружать только искренние и добрые люди.
Если с новогодней елки 31 декабря упадут три игрушки, то, по народным приметам, будет пополнение в семье.
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