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Успешные Рыбы и обманутые Скорпионы: гороскоп на 2020 год

, ИА "Амител"
Дев ждет большая удача, а вот Стрельцов – трудности и разочарования
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


Новый год совсем скоро. Для многих людей это не только время подводить итоги, но и повод заглянуть в будущее. Конечно, в гороскопы верят далеко не все. Правда, часто даже те, кто не верит, читают свое астрологическое предсказание с большим интересом. Есть, кстати, и другой, весьма интересный и веселый способ узнать свое будущее: для этого вам нужно лишь покрутить наше волшебное колесо судьбы. Даже если оно не подскажет, что ждет вас впереди, то точно поднимет настроение и задаст позитивный настрой на весь грядущий год. Ну а о том, какие события нам пророчат звезды, amic.ru рассказала ведущий астролог центра Astrology.pro Наталья Оствинд.

1
Овны

Овнам в 2020 году придется нелегко во взаимоотношениях с другими людьми. В последнюю неделю марта важно проявлять сдержанность и быть осмотрительнее в высказываниях. Трудности могут возникнуть также в последние дни июля и в первой декаде августа. А в течение года особое внимание следует уделить своему здоровью.
2
Тельцы

Тельцам предстоит выйти из зоны комфорта, особенно в начале года. Есть вероятность, что вы не сможете контролировать ситуацию. В течение года возможны частые поездки и перелеты.
3
Близнецы

У Близнецов во второй декаде мая и до конца июня могут возникнуть ситуации, мешающие вашим планам. В этот период не стоит начинать бизнес и завязывать деловые отношения. Происходит переоценка ценностей. Изменения возможны как в теме партнерства, так и в личных взаимоотношениях.
4
Раки

Раков в первую декаду сентября ждут серьезные сложности на работе, придирки со стороны руководства. Женщин – трудности во взаимоотношениях с мужчинами. Представителям этого знака придется очень стараться в течение всего года, чтобы наладить партнерские отношения с окружающими.
5
Львы

У Львов в начале апреля и в первой половине августа повысится вероятность травм, конфликтов, аварий, непредвиденных нестандартных ситуаций. Лучше воздержаться от поездок и избегать мест массового скопления людей. Прекрасный период для возможности личностного роста и самосовершенствования. Ну а о развлечениях и удовольствиях можно будет подумать лишь в конце года.
6
Девы

Девы будут особенно удачливы и продуктивны в первую декаду сентября. Их в предстоящем году ждут интересные события и насыщенная жизнь, творческие успехи. Главное – не упустить предоставленные шансы.
7
Весы

Весы должны готовиться к трудностям: их ждет проверка на прочность в последние дни июля, в первую декаду августа и осенью. Возможны споры и конфликты в сфере отношений, как внутри семьи, так и с коллегами на работе. Это трансформационный год, в течение которого можно выработать в себе терпение и решительность.
8
Скорпионы


Скорпионам следует сохранять бдительность – в середине ноября повышается риск быть обманутым. Главное – не позволить ввести себя в заблуждение. В этот период также рекомендуется следить за своим рационом и отказаться от вредных привычек.

9
Стрельцы

Стрельцов после Нового года ждут конфликты и разочарования в любви. Особенно велика их вероятность в последние десять дней января. Такая же ситуация может повториться и в конце мая. В середине лета и осенью Стрельцы ощутят энергетический подъем и прилив сил. А в конце года их ждет долгожданный период роста и везения.

10
Козероги

У Козерогов во второй половине июля и начале августа возможны конфликты между руководителями и подчиненными. Зато в конце весны, в середине лета и в конце осени представится прекрасная возможность улучшить свое материальное положение. В эти периоды есть вероятность познакомиться с влиятельными людьми.

11
Водолеи

Для Водолеев первая декада апреля будет достаточно напряженной, возможны травмы, как эмоциональные, так и физические. Им не следует раздражаться по мелочам. Третья декада обещает быть более успешной. В этот период можно будет уделить внимание своему любимому делу.

12
Рыбы

Рыбы в следующем году могут проявить себя во всей красе. В первой декаде июля могут возникать спорные вопросы с родными и близкими. Но уже во второй декаде ожидаются улучшения, наступит период для творческого подъема и реализации. Конец года для Рыб – время осуществления далеко идущих планов.

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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