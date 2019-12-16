Почему 16 декабря люди боялись говорить и в страхе ложись спать пораньше

16 декабря на Руси называли Иваном Молчальником. В этот день не разговаривали, рано ложились спать и посыпали порог дома солью. Зачем это было нужно и чего так боялись люди, читайте в материале amic.ru.
В этот день Православная церковь вспоминает преподобного Иоанна Молчальника (Ивана Безмолвника).
Он родился примерно в 454 году в семье военачальника в городе Никополе Армянском. С детства изучал Священное Писание и проводил время в уединении и молитве. После смерти родителей юноша продал часть семейного имения и построил на эти деньги церковь, а другую часть раздал бедным.
С 18 лет Иоанн жил при церкви вместе с другими иноками и через десять лет стал епископом. Однако после того, как новый правитель стал вмешиваться в дела церкви, Иоанн решил уплыть в Иерусалим, где попал в Лавру преподобного Саввы Освященного. Его приняли в послушники, и через несколько лет за свое трудолюбие Иоанн стал пресвитером и принял обет молчания.
Согласно преданию, преподобный Иоанн жил в затворничестве четыре года и никого не принимал. Но такого уединения ему было мало, поэтому он ушел в пустыню, где в одиночестве провел еще десять лет. Предание гласит, что за это время Иоанн не погиб только потому, что Господь послал ему защитником свирепого льва – при виде хищника враги, не раз хотевшие убить преподобного, в страхе разбегались. Предание рассказывает о многих чудесах, явленных по молитве святого Иоанна во время его жизни в пустыне.
Вернувшись в Лавру, он стал епископом и пробыл здесь 66 лет. По его молитве совершались чудеса, он обладал даром целителя и исцелял бесноватых и больных и спасал от гибели тех, кто призывал его имя. Умер Иоанн Молчальник в 104 года.
На Руси этот день проводили в полном молчании. Люди верили, что если заговорить 16 декабря, то нечисть заберет голос, а если не произнести ни слова, то можно привлечь удачу и избежать неприятных поворотов судьбы. Поэтому без лишней надобности рот не открывали и даже не писали слов на бумаге. В народе считали, что если не говорить на Ивана Безмолвника, то весь следующий год будешь красноречивым.
Поэтому 16 декабря верующие шли в церковь и в безмолвии стояли у иконы преподобного Иоанна Молчальника. Молитву, помогающую исцелиться от тяжелых болезней, читали про себя. Днем выполняли работу по дому и хозяйству, а вечером проводили семейные ужины. Но только в тишине.
Допоздна в этот день не засиживались. Спать уходили рано, чтобы не сидеть в избе в тишине и темноте – боялись встретиться с нечистью. Чтобы защититься от злых духов и демонов, рассыпали у порога соль. Считалось, что самым опасным временем ночью были часы с полуночи до трех. Якобы именно в это время нечисть могла показаться на глаза. Поэтому и за порог в ночь на 17 декабря никто не осмеливался выходить.
- Под окном поет снегирь – будет теплая погода.
- Если дрова трещат в печи – к сильным морозам.
- Снег 16 декабря выпал на талую землю – в следующем году жди неурожая.
- Если на Ивана Молчальника в колодцах убывала вода – скоро улучшится погода.
- Поссориться 16 декабря – весь следующий год пройдет в скандалах.
- Собака крутится на снегу – к снежным заносам.
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