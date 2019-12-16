Пресс-конференции президента Владимира Путина в цифрах и фактах. Инфографика

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина в 2019 году состоится уже в 14-й раз. 19 декабря президент встретится с рекордным числом журналистов: Кремль аккредитовал более 1800 представителей СМИ. Сколько часов продлится мероприятие и на какое количество вопросов ответит Владимир Путин, конечно, неизвестно. Предлагаем вспомнить, как это важное политическое событие проходило в прошлые годы. Редакция amic.ru подготовила инфографику по данным последних пресс-конференций Путина.
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Комментарии
это важное политическое событие
???
Да это шоу! 100% гарантии, что ничего нового мы не услышим. Кхе-кхе... нужно... надо... прошу обратить внимание... нам нужен прорыв... времени на раскачку нет...
Нам надоели эти его мультфильмы!
Когда экономический рост начнётся и повышение уровня жизни!?