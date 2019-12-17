Ешь каракатиц, мидии жуй! Как меньше пьянеть и не болеть с похмелья в Новый год?

Уже придумали, как отметите Новый год 2020? Отлично! Трудно представить новогоднее застолье без выпивки. Но торжество с алкоголем каждый видит для себя по-разному. Для одних это бокал шампанского под бой курантов, а для других алкоголь становится волшебным порталом в новый год: они начинают отмечать задолго до полуночи, а просыпаются уже в следующем году в полном беспамятстве.
Шутки шутками, а печальные последствия злоупотребления алкоголем – статистический факт: 1 января в России происходит в 3,5 раза больше убийств, чем в любой другой день. А люди, которые не знают меры, нередко насмерть замерзают в сугробах. Поэтому лучше с умом подойти к празднованию года и обезопасить себя от несчастного случая. Мы собрали для вас пять полезных советов, как пережить новогоднюю ночь и не очутиться наутро ни под елкой, ни в салате, ни в спецприемнике.
За день до Нового года: кто любит йод, тот легче пьет
Если до Нового года еще есть время, а вы уже задумались о том, как сгладить последствия праздника, то поздравляем: вы молодец и правильно поступили. Чем больше времени до застолья, тем больше способов "выжить". Дело в том, что организм перерабатывает спирт при помощи специальных ферментов. Но чтобы начать их вырабатывать, ему требуется какое-то время. И можно "заставить" организм взяться за работу чуть заранее. Например, есть несколько продуктов и средств, которые в этом помогут. Безусловные чемпионы среди них – йодосодержащие продукты. Поэтому не помешает поесть, например, морепродуктов (мидии, каракатицы, кальмары) или морскую капусту.
Но эффекта можно добиться далеко не сразу: рекомендуется переходить на "йодную" диету за двое суток до веселья, и тогда "выжить" на Новый год будет гораздо проще. Организм легче переработает алкоголь, а потому вы не только меньше опьянеете, но и наутро не будете сильно болеть с похмелья.
Если остались только сутки, то тогда рекомендуется принять 0,3-0,5 грамма аспирина. Ацетилсалициловая кислота активизирует работу печени и выработку ферментов.
Новый год сегодня: а не выпить ли для разгона?
Новый год уже сегодня, а вы только-только начали читать этот текст? Это вы зря: морскую капусту есть уже поздно. Хотя есть и более быстрые способы подготовить себя к торжеству. Например, за двенадцать, а затем еще раз за четыре часа до застолья можно выпить витамин B6 (по 100 мг за каждый прием). Это тоже поможет "включить" вашу печень в активную работу.
Есть и такой способ, который многих порадует: нужно просто выпить немного алкоголя за несколько часов до праздника. Так сказать, для разгона. Правда, если "разогнаться" чересчур, то можно оказаться прямиком в 2020 году, пропустив радостные и веселые моменты. Самый оптимальный вариант: смешать 50 граммов водки и 150 граммов тоника и выпить не позднее чем за 2,5 часа до Нового года.
За пару часов до празднования можно также выпить и какое-нибудь средство, которое содержит янтарную или глутаминовую кислоту. Это даст тот же самый эффект: подготовит организм к упорной борьбе с алкогольным опьянением.
Ну и куда же без проверенного временем активированного угля. Если выпить его из расчета на свой вес, то абсорбент впитает часть токсинов. Вы и опьянеете меньше, и болеть так сильно не будете.
Нет, это не шутка. Да, безалкогольный Новый год, именно так. Ну а чего вы хотели? Это пусть и очевидный, но самый действенный способ избежать катастрофических последствий застолья.
В конце концов, праздник – это не только выпивка. Это также ароматные мандарины, вкусные блюда, теплая семейная атмосфера. Да и существует масса способов провести Новый год и от души повеселиться: петь, танцевать, запускать фейерверки, кататься с горки и многое другое. Встретить Новый год без алкоголя – не так уж и страшно, как вам может показаться.
К тому же существует масса рецептов вкусных безалкогольных коктейлей, которые вам наверняка понравятся. Ну а если вам такое не по душе, просто следуйте другим советам, и будет вам счастье (но это не точно).
Вода должна быть главным напитком на новогоднем столе, считают врачи. Нет, не пугайтесь. Это не значит, что слушать новогоднее обращение президента нужно с бокалом воды в руке. Она способствует детоксикации организма, а потому выручит вас во время застолья и спасет от печальных последствий. Поэтому во время празднования пейте как можно больше воды.
Кстати, тут действует еще и очень простая логика: чем больше воды вы выпьете, тем меньше места останется для крепких напитков. Самый оптимальный вариант – пить воду в небольших количествах между порциями алкоголя. Тогда будете меньше пьянеть во время застолья. Так что вода не только камень точит, но и от похмелья спасет.
Итак, мы подошли к главному моменту. Кстати, если вы действительно читаете это прямо за столом, то немедленно уберите гаджет: праздник же, лучше с близкими пообщайтесь. Так вот, если вы прибегли к каким-то советам выше, то застолье уже должно пройти для вас не так тяжело, как могло бы. Но если бездумно пить и есть все подряд, то никакие способы не помогут.
Некоторые правила застолья известны многим: например, не рекомендуется пить на голодный желудок. Также вредно смешивать алкогольные напитки. Особенно опасно "понижать градус" – пить после крепких напитков алкоголь послабее.
А вот о том, как правильно закусывать, как оказалось, знают далеко не все. Вернее, есть один очень вредный миф: если есть много жирной пищи, то это нейтрализует эффект от алкоголя. На самом деле все не так: жир действительно препятствует всасыванию алкоголя, но лишь на время: потом он все равно подействует. К тому же и жирное, и алкоголь – это удар по печени. Так что этим вы удвоите ущерб своему организму.
Наоборот, лучше не переедать, а предпочтение отдавать фруктам и овощам. Ну а главное – знать меру, и тогда праздник действительно будет для вас праздником, а не катастрофой.
Редакция amic.ru категорически против чрезмерного употребления. Мы ни к чему вас не призываем, советуем знать свою меру и подходить к празднованию Нового года с умом.
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