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Как стать самозанятым и могут ли это сделать жители Алтайского края

, ИА "Амител"
Вроде нет, но на самом деле да
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


Налог на профессиональный доход (НПД) или налог для самозанятых, который упрощает и легализует процесс работы на себя, в 2020 году появится еще в 19 регионах страны. Алтайского края среди них нет. Однако это не значит, что жителям нашего региона нельзя стать самозанятыми. Многие, кстати, так уже и сделали. Как? Сейчас объясним. Amic.ru разобрался, можно ли быть самозанятым тому, кто живет в Алтайском крае, почему это выгодно, и вообще, кто такой самозанятый.

1
Ты кто такой, самозанятый?
Тот, кто работает сам на себя – без начальников и наемных рабочих. Самозанятыми могут стать водители такси, фотографы, мастера маникюра, няни, репетиторы, ремонтники обуви, швеи. При этом ежегодный доход не должен превышать 2,4 млн. 
2
Кому выгодно платить налог для самозанятых? И выгодно ли?

В первую очередь, это выгодном тем, кто что-то продает или оказывает услуги, но работает "в тени". И вот почему:

  • Законность деятельности. В статусе самозанятых можно спокойно зарабатывать и не переживать, что налоговая заставит заплатить штраф за нелегальную предпринимательскую деятельность. Узнать о теневом бизнесе налоговики могут по регулярному поступлению крупных сумм на ваш счет в банке. Также если вы открыто предлагаете свои услуги или товары в интернете – шьете белье на заказ, печете кексы, рисуете картины и прочее – у налоговиков может возникнуть к вам вопрос: "А налоги-то вы платите?"
  • Свобода от кассовых аппаратов и бухгалтерского учета.
  • Кроме налога на профессиональный доход в обязательном порядке больше ничего не нужно платить (никаких отчислений в Фонд соцстраха и Пенсионный фонд). Страховые взносы можно платить по желанию – для последующего определения пенсии.
  • Не нужно оформлять индивидуальное предпринимательство.
  • Не нужно каждый год заполнять декларации о доходах.
  • Самозанятым вообще не нужно ходить в налоговую – все операции совершаются в мобильном приложении "Мой налог". 
  • Теперь можно брать кредит, потому что самозанятый может официально подтвердить свой доход. 

При всем этом доход в таком статусе ограничен – он не должен превышать 2,4 млн рублей в год. Если превысит – это уже предпринимательство. И нужно будет регистрироваться как ИП.

3
А ИП тоже можно перейти на налог для самозанятых?

Да, но опять же только тем, что ведет мелкий бизнес с доходом до 2,4 млн рублей в год и работает в одиночку. Выгодно это вот почему:

  • Когда они становятся самозанятыми, то освобождаются от уплаты НДФЛ по ставке 13% и вместо него начинают платить НПД, который в два-три раза меньше.
  • Кроме того, предприниматели освобождаются от уплаты НДС (если не ввозят товары из-за границы).
  • Не нужно платить страховые и прочие взносы.
  • Те, кто платят налог для самозанятых, могут претендовать на бесплатную медицинскую помощь, так как автоматически становятся участниками системы ОМС, деньги поступают в Фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС), но только в том регионе, где работаешь.

Тем не менее, что выгоднее – ООО, ИП или самозанятость – нужно решать самому. Многое зависит от стабильности дохода, масштабов вашей деятельности и иных параметров – универсального ответа здесь нет.

4
Сколько я буду платить, если стану самозанятым?
Зависит от того, с кем планируете работать: 
  • если с физлицами, то налог исчисляется по ставке 4% от дохода;
  • если с ИП или юрлицами – то 6% от дохода.

То есть платить придется гораздо меньше, нежели в статусе ИП. Поэтому если не собираетесь зарабатывать больше 2,4 млн рублей в год и не хотите иметь проблем с налоговой, то станьте самозанятым. 

5
Так как стать самозанятым?

Очень просто, даже с дивана не придется вставать. Все что требуется – скачать мобильное приложение "Мой налог". Там вы сможете подать заявление в налоговую, укажете паспортные данные и прикрепите фото. 

Сделать это можно и через веб-кабинет "Мой налог" на сайте ФНС России.

Если вы уже зарегистрированы как индивидуальный предприниматель, то в течение месяца вы должны написать заявление в налоговую о том, что переходите со старой системы налогообложения на новую. Если этого не сделать, то самозанятым не стать.

6
А могут ли жители Алтайского края стать самозанятыми?

Да, но не все. По идее оформить самозанятость может любой россиянин. Но вот заниматься своей профессиональной деятельностью он обязан только в тех регионах, где ввели налог на профессиональный доход.

Впрочем, больше 500 человек уже перешли на него. Об этом в октябре 2019 года рассказал Юрий Куриленко, руководитель краевого управления налоговой службы. Причем зарегистрированы они в нашем регионе, но свою деятельность ведут в Москве или в Татарстане, Московской и Калужской областях.

7
А когда же введут в Алтайском крае?
Точная дата неизвестна. Юрий Куриленко предполагает, что это может произойти не раньше 2021 года, после того как в России отменят единый налог на вмененный доход (ЕНВД), которым широко пользуются предприниматели Алтайского края. 
8
А где в России уже ввели налог для самозанятых?
Сейчас эксперимент действует только в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан.

А с начала 2020 года к ним присоединятся еще 19 городов и регионов – Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа, Башкирия.

Алтайский край будет ждать это его еще как минимум год.

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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