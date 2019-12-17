Как стать самозанятым и могут ли это сделать жители Алтайского края

Налог на профессиональный доход (НПД) или налог для самозанятых, который упрощает и легализует процесс работы на себя, в 2020 году появится еще в 19 регионах страны. Алтайского края среди них нет. Однако это не значит, что жителям нашего региона нельзя стать самозанятыми. Многие, кстати, так уже и сделали. Как? Сейчас объясним. Amic.ru разобрался, можно ли быть самозанятым тому, кто живет в Алтайском крае, почему это выгодно, и вообще, кто такой самозанятый.
В первую очередь, это выгодном тем, кто что-то продает или оказывает услуги, но работает "в тени". И вот почему:
- Законность деятельности. В статусе самозанятых можно спокойно зарабатывать и не переживать, что налоговая заставит заплатить штраф за нелегальную предпринимательскую деятельность. Узнать о теневом бизнесе налоговики могут по регулярному поступлению крупных сумм на ваш счет в банке. Также если вы открыто предлагаете свои услуги или товары в интернете – шьете белье на заказ, печете кексы, рисуете картины и прочее – у налоговиков может возникнуть к вам вопрос: "А налоги-то вы платите?"
- Свобода от кассовых аппаратов и бухгалтерского учета.
- Кроме налога на профессиональный доход в обязательном порядке больше ничего не нужно платить (никаких отчислений в Фонд соцстраха и Пенсионный фонд). Страховые взносы можно платить по желанию – для последующего определения пенсии.
- Не нужно оформлять индивидуальное предпринимательство.
- Не нужно каждый год заполнять декларации о доходах.
- Самозанятым вообще не нужно ходить в налоговую – все операции совершаются в мобильном приложении "Мой налог".
- Теперь можно брать кредит, потому что самозанятый может официально подтвердить свой доход.
При всем этом доход в таком статусе ограничен – он не должен превышать 2,4 млн рублей в год. Если превысит – это уже предпринимательство. И нужно будет регистрироваться как ИП.
Да, но опять же только тем, что ведет мелкий бизнес с доходом до 2,4 млн рублей в год и работает в одиночку. Выгодно это вот почему:
- Когда они становятся самозанятыми, то освобождаются от уплаты НДФЛ по ставке 13% и вместо него начинают платить НПД, который в два-три раза меньше.
- Кроме того, предприниматели освобождаются от уплаты НДС (если не ввозят товары из-за границы).
- Не нужно платить страховые и прочие взносы.
- Те, кто платят налог для самозанятых, могут претендовать на бесплатную медицинскую помощь, так как автоматически становятся участниками системы ОМС, деньги поступают в Фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС), но только в том регионе, где работаешь.
Тем не менее, что выгоднее – ООО, ИП или самозанятость – нужно решать самому. Многое зависит от стабильности дохода, масштабов вашей деятельности и иных параметров – универсального ответа здесь нет.
- если с физлицами, то налог исчисляется по ставке 4% от дохода;
- если с ИП или юрлицами – то 6% от дохода.
То есть платить придется гораздо меньше, нежели в статусе ИП. Поэтому если не собираетесь зарабатывать больше 2,4 млн рублей в год и не хотите иметь проблем с налоговой, то станьте самозанятым.
Очень просто, даже с дивана не придется вставать. Все что требуется – скачать мобильное приложение "Мой налог". Там вы сможете подать заявление в налоговую, укажете паспортные данные и прикрепите фото.
Сделать это можно и через веб-кабинет "Мой налог" на сайте ФНС России.
Если вы уже зарегистрированы как индивидуальный предприниматель, то в течение месяца вы должны написать заявление в налоговую о том, что переходите со старой системы налогообложения на новую. Если этого не сделать, то самозанятым не стать.
Да, но не все. По идее оформить самозанятость может любой россиянин. Но вот заниматься своей профессиональной деятельностью он обязан только в тех регионах, где ввели налог на профессиональный доход.
Впрочем, больше 500 человек уже перешли на него. Об этом в октябре 2019 года рассказал Юрий Куриленко, руководитель краевого управления налоговой службы. Причем зарегистрированы они в нашем регионе, но свою деятельность ведут в Москве или в Татарстане, Московской и Калужской областях.
А с начала 2020 года к ним присоединятся еще 19 городов и регионов – Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа, Башкирия.
Алтайский край будет ждать это его еще как минимум год.
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