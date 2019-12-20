Что такое "банковский роуминг" и к чему приведет его отмена в России

Путин подписал закон, который отменяет "банковский роуминг" в России. Это значит, что скоро мы перестанем платить комиссию за переводы внутри банка. Как обычно, изменения вступят в силу не сразу: финансовым организациям необходимо время, чтобы привести комиссионные тарифы в порядок. Amic.ru разобрался, зачем нужен "банковский роуминг", к каким последствиям приведет его отмена и нам-то что от этого?
Что такое "банковский роуминг"?
На первый взгляд, мелочи. Но что если каждый месяц отправлять детям в другой регион по 20 тыс. рублей (за год выйдет 240 тыс. рублей), то за 12 месяцев вы подарите банку от 2,4 до 3,6 тысячи рублей. Ощутили? Посчитали? За 2-3 года набежит солидная сумма.
"Банковский роуминг" затронет всех жителей страны, говорит премьер-министр Дмитрий Медведев. Надо понимать, что далеко не все банки берут деньги за межрегиональный перевод. Из топ-10 крупных финансовых компаний комиссию берут только в Сбербанке. 94% всех денежных переводов проводит именно он, пишет "Коммерсантъ". Только в Сбербанке, как говорил в октябре журналистам глава компании Герман Греф, межрегиональной комиссией облагают всего 5% переводов от общего их количества. По оценке председателя правления НП "Национальный платежный совет" Алмы Обаевой, с таких переводов банк получает колоссальный доход – около 18 млрд рублей в год, пишут "Ведомости".
Для потребителя
Не нужно оплачивать комиссию за перевод денег в другой регион с карты на карту одного банка. Это, собственно, главная задача закона. Поэтому потребители в выигрыше.
Для рынка
Безналичных переводов будет больше, они смогут свободно перемещаться на финансовом рынке России, так как географических барьеров больше не будет. А сами банки начнут улучшать свои бизнес-процессы, чтобы удовлетворить потребности потребителей, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Для банка
В первую очередь, это финансовые потери. Еще раз: доход от комиссии за межрегиональные переводы оценивают в 18 млрд рублей в год. Надо предполагать, что банкам не выгодно терять такой "заработок" на клиентах. Хотя, по мнению Всеволода Зубова, эксперта по инвестиционным стратегиям "БКС Брокер", отмена "банковского роуминга" не приведет к существенному падению доходов, так как доля таких переводов все же незначительная, пишет портал "Банки.ру".
Помимо доходов придется еще вложить деньги в оптимизацию банковской структуры, а это около 20-30 млрд рублей, предположил Илья Жарский, управляющий партнер экспертной группы Veta в интервью "Газете.ру".
Еще говорят, что клиентов может стать больше, так как из-за отмены "банковского роуминга" снизится нагрузка на обслуживание клиентов между регионами. Поэтому банки смогут закрыть "потерянную" прибыль, прокомментировал РБК Алексей Антонов, аналитик компании "Алор Брокер".
Власти посчитали это межрегиональной дискриминацией. Дело в том, что региональные филиалы банка – это часть одной компании. Поэтому когда люди отправляют деньги со счета на счет внутри одной банковской системы, то это считается обычными внутренними переводами. Банк в таком случае не оказывает никакую дополнительную услугу, зато комиссию взимает.
Об этом заговорили еще в начале 2019 года, когда Центробанк, ФАС и Минфин проанализировали рынок денежных переводов. Осенью премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал от кредитных организаций отменить "банковский роуминг", так как доплата необоснованна, и в Госдуме стали разрабатывать законопроект.
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