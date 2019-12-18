Будет ли 31 декабря выходным в Алтайском крае?

Жители Алтайского края забросали Instagram губернатора Виктора Томенко просьбами сделать 31 декабря выходным. Только несколько дней назад он ясно выразил свою позицию: глава региона против каких-либо изменений и не видит необходимости ломать устоявшиеся традиции. Он считает, что решать, будет ли 31 декабря выходным или нет, надо было раньше. Так будут ли отдыхать жители Алтайского края и чего они хотят – читайте в материале amic.ru.
31 декабря выходной или нет?
Нет. Но, Виктор Петрович, мы очень этого ждем.
А почему он должен быть выходным?
Потому что очень этого хочется. Это удобно и создает настоящее ощущение праздника. К тому же в прошлые годы 31 декабря выпадал на выходные и люди привыкли не работать в этот день.
Кроме того, полноценным рабочим днем 31 декабря все-таки не является. Как правило, все дела организации стараются завершить до этого дня. А на работу приходят "для галочки" и чтобы "поздравиться". Как итог – время, которое можно потратить на подготовку к празднику, уходит впустую.
По сути, именно по этой причине сразу в нескольких регионах России 31 декабря сделали официальным выходным. Так поступили в Томской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Кировской, Ленинградской, Курганской областях. И даже глава Республики Алтай рекомендовал работодателям сделать для сотрудников выходной в последний день уходящего года.
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Комментарии
Тогда уж и 30 выходным просите сделать, смысл выходить на 1 день?
18.12.2019 12:34
- гость -
Как скажите Виктор Петрович!
18.12.2019 12:40
- гость -
18.12.2019 12:34
- гость -
Как скажите Виктор Петрович!
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не вижу необходимости
Где та падальщица на колени? Сейчас тот случай, памаги людям))
Вам только дай повод не работать перед праздниками, потом начнете канючить : по поводу и без.