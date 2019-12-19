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Что нельзя делать на Николу Зимнего, чтобы не остаться без денег и без мужа

, ИА "Амител"
Почему в этот день мужики валялись под лавкой, а девушки молились о суженом
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


19 декабря 2019 в православии отмечается День Николая Чудотворца, или как его называют в народе, Никола Зимний. В этот день нужно было веселиться, пить, гулять, отдыхать. В народе даже говорили: "На Никольщину едут мужики с поглядкой, а после Никольщины валяются под лавкой". Почему же в этот день так боялись грустить, что делали, чтобы не вынести удачу из дома, и по каким народным приметам определяли погоду на будущее – читайте в материале amic.ru.

1
Кто такой Никола Зимний и почему его сравнивают с Санта-Клаусом?

Николой Зимним называли Николая Чудотворца – самого почитаемого во всем мире святого. 19 декабря – в день смерти византийского архиепископа – обычно наступали сильные морозы. Так их и называли – никольские. На Руси верили, что именно в этот день Николай Чудотворец спускался с неба на заснеженную землю и отпугивал злых духов.

Преподобный жил в III веке в греческой колонии Патара. Он был епископом и яро проведывал христианство. В православной церкви его почитали как чудотворца. В старинных русских легендах сказано, что молитва святого была настолько сильной, что могла разрушать языческие храмы, спасала моряков от бури и людей от голода.

Николая Чудотворца считают защитником оклеветанных и детей, покровителем купечества, помощником мореплавателей и путешественников. К нему обращаются с просьбами о благополучном пути, а также о помощи в борьбе с тяжелыми болезнями и напастями.

Кроме того, святой Николай – это всем известный Санта-Клаус. В народе его представляли в образе седого старика, который тайно проникал в дом и дарил подарки. Эта традиция связана с историей из жития святителя Николая о бедном отце трех дочерей. Он отчаялся выдать их замуж, поэтому решил продать в публичный дом. Когда епископ Николай узнал об этом, то решил помочь. В тайне по ночам он подбрасывал в их дом мешочки с золотыми монетами. Один из них однажды угодил в чулок – отсюда пошла традиция на Рождество засовывать подарки в носки. А история с девицами закончилась хорошо – одна за другой они повыходили замуж.

2
Чем занимались на Николу Зимнего?

На Руси крестьяне трепетно относились к этому празднику: ходили в церковь и служили молебен, а после богослужения забирали с собой пару свечей, чтобы молиться дома. В этот день было принято забивать домашний скот и устраивать так называемые никольские ярмарки, где никто не боялся мошенничества – верили, что сам святитель накажет обманщиков. 

В избах накрывали богатые столы, приглашали соседей, родственников, друзей и даже недругов. Говорили: "На Никольщину зови друга, зови и ворога – оба будут друзья". Гостеприимные хозяева варили пиво, пекли пироги – празднование продолжалось несколько дней.

На Николу-угодника начиналось зимнее сватовство. Девушки, которые уж очень хотели замуж, молились Николаю Чудотворцу. Верили, что святой обязательно поможет встретить суженого. Как тем девицам из жития. А старшее поколение приговаривало: "Хорошую невесту и на печи найдут", "Не кайся, рано вставши, кайся рано женившись".

У молодежи на Руси в этот день была традиция гулять, веселиться и заводить новые знакомства. Они катались на санках с горы, запрягали лучших коней и ездили по деревне, распевая песни. А еще с этого дня начинали готовиться к январским святочным посиделкам: шили наряды и делали маски.

19 декабря родители клали подарки детям под подушку, прятали в башмаки. Те, кто хорошо себя вел, получали сладости, а вот хулиганы даже могли получить в подарок ивовый прут.

3
А что нельзя делать на Николу Зимнего?

Люди много веселились неспроста, ведь на Николу Зимнего ни в коем случае нельзя грустить. На Руси верили, что печаль приведет к сильным морозам.

19 декабря нельзя было ссориться. Наоборот, в этот день люди мирились, собирались большими компаниями и устраивали богатые застолья. В народе даже приговаривали: "Для кума Никольщина бражку варит, для кумы – пироги печет".

На Николу Зимнего нельзя давать взаймы, так как вместе с деньгами можно было вынести из дома везение и удачу. Да и должниками в этот день не становились: по народным приметам это означало, что весь следующий год проживешь без денег.

Детей ругать было нельзя – заступник Николай разгневается. А материться – совсем неприемлемо, иначе весь негатив от скверных слов возвращался к хулигану с мощной силой.

Также 19 декабря нельзя отказывать в помощи нуждающимся или нищим. Откажешь – вся семья будет постоянно во всем нуждаться. 

По народным поверьям, в этот праздник нельзя строить, шить, стирать и делать уборку. Почему-то верили, что это может лишить благополучия. Да и развлекались все – не до этого было.

4
Народные приметы 19 декабря
  • В народе говорили, если на Николу Зимнего следы заметает, то дороге стоять.
  • Если до 19 декабря зима была суровой, то после Николы Зимнего и до Спиридона Солнцеворота (25 декабря) ждали оттепель.
  • Иней на деревьях – ждать хорошего урожая овса.
  • Сколько на Николая снега выпадет, столько травы весной будет.
  • Сверчок за печкой трещит – к снегопаду.
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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