Закроют ли в Барнауле "льготные" аптеки и где теперь брать лекарства?

Пару месяцев назад появилось сообщение о банкротстве двух аптечных сетей, которые производили препараты по рецептам и выдавали льготные лекарства в Барнауле. Власти обещали до конца года решить вопрос с их функционированием. Подробнее в материале amic.ru.
Речь о двух сетях: "Аптека № 306" и "Аптека № 132". Первая имеет пять филиалов: на улицах Георгиева, 4, Солнечная Поляна, 29, Малахова, 111, Новосибирская, 1а, а также на Павловском тракте, 277а. У второй шесть филиалов: на улицах Антона Петрова, 124, Германа Титова, 21, Калинина, 18, проспектах Ленина, 87, Красноармейском, 131, Социалистическом, 130.
Обе сети являются акционерными обществами (АО), обе были созданы на базе муниципальных аптечных предприятий в ноябре 2017 года. Тогда это потребовалось, чтобы исключить нарушение федерального законодательства. Дело в том, что два года назад закон поменяли так, что МУПам пришлось намного дольше, чем раньше ждать поставки препаратов. А еще стала более сложной процедура закупки, из-за чего значительно сократился ассортимент. Акционирование вывело эти аптеки из кризисного состояния. И, что важно, не привело к срыву федеральных и краевых программ обеспечения льготников лекарствами.
Аптеки продолжили заниматься продажей препаратов, изготовлением лекарственных форм по рецептам врачей и отпускать лекарства льготникам.
Кстати, тогда из-за изменения закона муниципальные аптеки пришлось акционировать по всей стране.
В Барнауле очень высока конкуренция на этом рынке. Аптеки есть буквально на каждом шагу. Только сетей в городе порядка 25, плюс еще несколько десятков отдельных аптек и аптечных пунктов.
"АО "Аптека № 132" и "Аптека № 306" находятся в тяжелом финансовом положении. Условия существующего рынка привели подобные аптеки к неконкурентоспособности и критичному финансовому состоянию", – сообщили amic.ru в Министерстве здравоохранения Алтайского края.
Сейчас оба акционерных общества находятся в предбанкротном состоянии. По данным администрации Барнаула, 132-я аптека имеет более 5 млн убытков, 306-я – более 8 млн рублей. Это долги не только поставщикам, но и за аренду помещений – собственных "квадратов" у них нет.
До конца года власти подадут заявления в Арбитражный суд о признании их несостоятельными – это необходимая процедура в данном случае.
Этот вопрос стоял на повестке дня и в краевом Минздраве, и в городской администрации.
Так, еще в ноябре на совещании в администрации города было принято решение, что аптеки будут работать и снабжать население льготными лекарствами до конца 2019 года. Но чтобы это сделать, потребовалось заключить договор с другим некоммерческим предприятием – "Аптеки Алтая". Это краевое государственное унитарное предприятие. Теперь оно будет вести учет, хранение, отпуск лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на льготы.
Далее обе аптеки будут переданы в собственность уже Алтайского края (перейдут "Аптекам Алтая"). Это позволит сохранить аптечное производство препаратов и точки выдачи льготных лекарств в Барнауле, подчеркнули в Минздраве.
По словам председателя комитета администрации по управлению муниципальной собственностью Светланы Фоминых на такой шаг власти пошли осознанно. Несмотря на то, что город потеряет в имущественном комплексе, важнее горожане. Эти точки нужны, потому что речь идет об обслуживании льготников, и их важно сохранить, подчеркнула Фоминых.
Все аптеки продолжат работу и отпуск препаратов льготникам. Почти все по привычным для жителей адресам. Лишь несколько переедут в новые помещения. Куда именно – решат позже.
В краевом Минздраве сообщили, что планируют расширить сеть "Аптеки Алтая" по краю и по Барнаулу.
Кроме того, в собственности города остается еще одна аптечная сеть – "Аптека № 1" (12 филиалов). Она работает без убытков. Но и акционирована была еще 10 лет назад.
Есть несколько категорий федеральных льготников. Они прописаны в постановлении правительства № 890. Конкретные препараты для конкретных категорий смотрите в документе.
Какие граждане могут получать лекарства (все или некоторые) и изделия медицинского назначения при амбулаторном лечении по рецепту врача бесплатно:
- участники ВОВ, работники предприятий и военных объектов, работники культуры, журналисты, работавшие в интересах армии в годы ВОВ;
- инвалиды и ветераны боевых действий на территориях других государств и приравненные к ним по льготам инвалиды;
- родители и жены военнослужащих, погибших от ранения, контузии или увечья, полученных при защите страны или на военной службе;
- награжденные жители блокадного Ленинграда;
- Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто в период Второй мировой войны;
- дети до 3 лет, дети из многодетных семей до 6 лет;
- инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
- пострадавшие в чернобыльской катастрофе и ликвидаторы аварии;
- малочисленные народы Севера, проживающие в селах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях.
Список льготников прописан и в федеральном законе № 178 (статья 6.1):
- инвалиды войны;
- участники ВОВ, члены семей погибших участников ВОВ;
- ветераны боевых действий;
- инвалиды, дети-инвалиды;
- награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
Кроме того, на бесплатные лекарства могут рассчитывать люди, у которых есть заболевания:
- гельминтоз;
- детский церебральный паралич;
- гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия;
- муковисцидоз;
- острая перемежающаяся порфирия;
- СПИД, ВИЧ;
- онкологические заболевания;
- гематологические заболевания, гемобластозы, цитопения, наследственные гемопатии;
- лучевая болезнь;
- лепра;
- туберкулез;
- тяжелая форма бруцеллеза;
- системные хронические тяжелые заболевания кожи;
- бронхиальная астма;
- ревматизм и ревматоидный артрит, системная (острая) красная волчанка, болезнь Бехтерева;
- инфаркт миокарда (первые шесть месяцев);
- состояние после операции по протезированию клапанов сердца;
- пересадка органов и тканей;
- диабет;
- гипофизарный нанизм;
- преждевременное половое развитие;
- рассеянный склероз;
- миастения;
- миопатия;
- мозжечковая атаксия Мари;
- болезнь Паркинсона;
- хронические урологические заболевания;
- сифилис;
- глаукома, катаракта;
- психические заболевания у некоторых категорий граждан;
- болезнь Аддисона;
- шизофрения и эпилепсия.
Комментарии
Надеюсь не докатимся еще и до развала льготных лекарств