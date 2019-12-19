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Закроют ли в Барнауле "льготные" аптеки и где теперь брать лекарства?

, ИА "Амител"
Рассказываем, что будет с аптеками № 306 и № 132
Фото: yandex.net

Фото: yandex.net


Пару месяцев назад появилось сообщение о банкротстве двух аптечных сетей, которые производили препараты по рецептам и выдавали льготные лекарства в Барнауле. Власти обещали до конца года решить вопрос с их функционированием. Подробнее в материале amic.ru.

1
Что это за аптеки?

Речь о двух сетях: "Аптека № 306" и "Аптека № 132". Первая имеет пять филиалов: на улицах Георгиева, 4, Солнечная Поляна, 29, Малахова, 111, Новосибирская, 1а, а также на Павловском тракте, 277а. У второй шесть филиалов: на улицах Антона Петрова, 124, Германа Титова, 21, Калинина, 18, проспектах Ленина, 87, Красноармейском, 131, Социалистическом, 130.

Обе сети являются акционерными обществами (АО), обе были созданы на базе муниципальных аптечных предприятий в ноябре 2017 года. Тогда это потребовалось, чтобы исключить нарушение федерального законодательства. Дело в том, что два года назад закон поменяли так, что МУПам пришлось намного дольше, чем раньше ждать поставки препаратов. А еще стала более сложной процедура закупки, из-за чего значительно сократился ассортимент. Акционирование вывело эти аптеки из кризисного состояния. И, что важно, не привело к срыву федеральных и краевых программ обеспечения льготников лекарствами.

Аптеки продолжили заниматься продажей препаратов, изготовлением лекарственных форм по рецептам врачей и отпускать лекарства льготникам.

Кстати, тогда из-за изменения закона муниципальные аптеки пришлось акционировать по всей стране.

2
Почему все же встал вопрос об их закрытии?

В Барнауле очень высока конкуренция на этом рынке. Аптеки есть буквально на каждом шагу. Только сетей в городе порядка 25, плюс еще несколько десятков отдельных аптек и аптечных пунктов.

"АО "Аптека № 132" и "Аптека № 306" находятся в тяжелом финансовом положении. Условия существующего рынка привели подобные аптеки к неконкурентоспособности и критичному финансовому состоянию", – сообщили amic.ru в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

Сейчас оба акционерных общества находятся в предбанкротном состоянии. По данным администрации Барнаула, 132-я аптека имеет более 5 млн убытков, 306-я – более 8 млн рублей. Это долги не только поставщикам, но и за аренду помещений – собственных "квадратов" у них нет.

До конца года власти подадут заявления в Арбитражный суд о признании их несостоятельными – это необходимая процедура в данном случае.

3
И что теперь с ними будет?

Этот вопрос стоял на повестке дня и в краевом Минздраве, и в городской администрации.

Так, еще в ноябре на совещании в администрации города было принято решение, что аптеки будут работать и снабжать население льготными лекарствами до конца 2019 года. Но чтобы это сделать, потребовалось заключить договор с другим некоммерческим предприятием – "Аптеки Алтая". Это краевое государственное унитарное предприятие. Теперь оно будет вести учет, хранение, отпуск лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на льготы.

Далее обе аптеки будут переданы в собственность уже Алтайского края (перейдут "Аптекам Алтая"). Это позволит сохранить аптечное производство препаратов и точки выдачи льготных лекарств в Барнауле, подчеркнули в Минздраве.

По словам председателя комитета администрации по управлению муниципальной собственностью Светланы Фоминых на такой шаг власти пошли осознанно. Несмотря на то, что город потеряет в имущественном комплексе, важнее горожане. Эти точки нужны, потому что речь идет об обслуживании льготников, и их важно сохранить, подчеркнула Фоминых.

Все аптеки продолжат работу и отпуск препаратов льготникам. Почти все по привычным для жителей адресам. Лишь несколько переедут в новые помещения. Куда именно – решат позже.

В краевом Минздраве сообщили, что планируют расширить сеть "Аптеки Алтая" по краю и по Барнаулу.

Кроме того, в собственности города остается еще одна аптечная сеть – "Аптека № 1" (12 филиалов). Она работает без убытков. Но и акционирована была еще 10 лет назад.

4
А напомните, кто имеет право на льготные лекарства в таких аптеках?

Есть несколько категорий федеральных льготников. Они прописаны в постановлении правительства № 890. Конкретные препараты для конкретных категорий смотрите в документе.

Какие граждане могут получать лекарства (все или некоторые) и изделия медицинского назначения при амбулаторном лечении по рецепту врача бесплатно:

  • участники ВОВ, работники предприятий и военных объектов, работники культуры, журналисты, работавшие в интересах армии в годы ВОВ;
  • инвалиды и ветераны боевых действий на территориях других государств и приравненные к ним по льготам инвалиды;
  • родители и жены военнослужащих, погибших от ранения, контузии или увечья, полученных при защите страны или на военной службе;
  • награжденные жители блокадного Ленинграда;
  • Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы;
  • бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто в период Второй мировой войны;
  • дети до 3 лет, дети из многодетных семей до 6 лет;
  • инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
  • пострадавшие в чернобыльской катастрофе и ликвидаторы аварии;
  • малочисленные народы Севера, проживающие в селах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях.

Список льготников прописан и в федеральном законе № 178 (статья 6.1):

  • инвалиды войны;
  • участники ВОВ, члены семей погибших участников ВОВ;
  • ветераны боевых действий;
  • инвалиды, дети-инвалиды;
  • награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Кроме того, на бесплатные лекарства могут рассчитывать люди, у которых есть заболевания:

  • гельминтоз;
  • детский церебральный паралич;
  • гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия;
  • муковисцидоз;
  • острая перемежающаяся порфирия;
  • СПИД, ВИЧ;
  • онкологические заболевания;
  • гематологические заболевания, гемобластозы, цитопения, наследственные гемопатии;
  • лучевая болезнь;
  • лепра;
  • туберкулез;
  • тяжелая форма бруцеллеза;
  • системные хронические тяжелые заболевания кожи;
  • бронхиальная астма;
  • ревматизм и ревматоидный артрит, системная (острая) красная волчанка, болезнь Бехтерева;
  • инфаркт миокарда (первые шесть месяцев);
  • состояние после операции по протезированию клапанов сердца;
  • пересадка органов и тканей;
  • диабет;
  • гипофизарный нанизм;
  • преждевременное половое развитие;
  • рассеянный склероз;
  • миастения;
  • миопатия;
  • мозжечковая атаксия Мари;
  • болезнь Паркинсона;
  • хронические урологические заболевания;
  • сифилис;
  • глаукома, катаракта;
  • психические заболевания у некоторых категорий граждан;
  • болезнь Аддисона;
  • шизофрения и эпилепсия.
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

19.12.2019 07:58
гость

Надеюсь не докатимся еще и до развала льготных лекарств

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