Закроют ли в Барнауле "льготные" аптеки и где теперь брать лекарства?

Пару месяцев назад появилось сообщение о банкротстве двух аптечных сетей, которые производили препараты по рецептам и выдавали льготные лекарства в Барнауле. Власти обещали до конца года решить вопрос с их функционированием. Подробнее в материале amic.ru.
Речь о двух сетях: "Аптека № 306" и "Аптека № 132". Первая имеет пять филиалов: на улицах Георгиева, 4, Солнечная Поляна, 29, Малахова, 111, Новосибирская, 1а, а также на Павловском тракте, 277а. У второй шесть филиалов: на улицах Антона Петрова, 124, Германа Титова, 21, Калинина, 18, проспектах Ленина, 87, Красноармейском, 131, Социалистическом, 130.
Обе сети являются акционерными обществами (АО), обе были созданы на базе муниципальных аптечных предприятий в ноябре 2017 года. Тогда это потребовалось, чтобы исключить нарушение федерального законодательства. Дело в том, что два года назад закон поменяли так, что МУПам пришлось намного дольше, чем раньше, ждать поставки препаратов. А еще стала более сложной процедура закупки, из-за чего значительно сократился ассортимент. Акционирование вывело эти аптеки из кризисного состояния. И, что важно, не привело к срыву федеральных и краевых программ обеспечения льготников лекарствами.
Аптеки продолжили заниматься продажей препаратов, изготовлением лекарственных форм по рецептам врачей и отпускать лекарства льготникам.
Кстати, тогда из-за изменения закона муниципальные аптеки пришлось акционировать по всей стране.
В Барнауле очень высока конкуренция на этом рынке. Аптеки есть буквально на каждом шагу. Только сетей в городе порядка 25, плюс еще несколько десятков отдельных аптек и аптечных пунктов.
"АО "Аптека № 132" и "Аптека № 306" находятся в тяжелом финансовом положении. Условия существующего рынка привели подобные аптеки к неконкурентоспособности и критичному финансовому состоянию", – сообщили amic.ru в Министерстве здравоохранения Алтайского края.
Сейчас оба акционерных общества находятся в предбанкротном состоянии. По данным администрации Барнаула, 132-я аптека имеет более 5 млн убытков, 306-я – более 8 млн рублей. Это долги не только поставщикам, но и за аренду помещений – собственных "квадратов" у них нет.
До конца года власти подадут заявления в Арбитражный суд о признании их несостоятельными – это необходимая процедура в данном случае.
Этот вопрос стоял на повестке дня и в краевом Минздраве, и в городской администрации.
Так, еще в ноябре на совещании в администрации города было принято решение, что акционерные общества "Аптека № 132" и "Аптека № 306" будут работать и снабжать население льготными лекарствами до конца 2019 года.
С 2020 года оказывать услуги по отпуску лекарственных препаратов отдельным категориям граждан, имеющим льготы, будет краевое государственное унитарное предприятие "Аптеки Алтая". Для этого с предприятием уже заключены договоры безвозмездного пользования помещениями аптек.
В дальнейшем, согласно плану, утвержденному администрацией города и краевым Минздравом, в рамках действующего законодательства будет происходить передача помещений аптек в государственную собственность Алтайского края.
Со стороны краевого Минздрава в настоящее время проводятся мероприятия по лицензированию принимаемых аптечных пунктов.
Все аптечные пункты продолжат работу и отпуск препаратов льготникам. И почти все по привычным для жителей адресам. Лишь несколько переедут в новые помещения. Куда именно – решат позже.
В краевом Минздраве сообщили, что планируют расширить сеть "Аптеки Алтая" по краю и по Барнаулу.
Кроме того, в городе остается еще одна аптечная сеть – "Аптека № 1" (12 аптечных пунктов), где 100% акций находятся в муниципальной собственности. Эта сеть работает без убытков. Но и акционирована она была еще 10 лет назад.
Есть несколько категорий федеральных льготников. Они прописаны в постановлении правительства № 890. Конкретные препараты для конкретных категорий смотрите в документе.
Какие граждане могут получать лекарства (все или некоторые) и изделия медицинского назначения при амбулаторном лечении по рецепту врача бесплатно:
- участники ВОВ, работники предприятий и военных объектов, работники культуры, журналисты, работавшие в интересах армии в годы ВОВ;
- инвалиды и ветераны боевых действий на территориях других государств и приравненные к ним по льготам инвалиды;
- родители и жены военнослужащих, погибших от ранения, контузии или увечья, полученных при защите страны или на военной службе;
- награжденные жители блокадного Ленинграда;
- Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто в период Второй мировой войны;
- дети до 3 лет, дети из многодетных семей до 6 лет;
- инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
- пострадавшие в чернобыльской катастрофе и ликвидаторы аварии;
- малочисленные народы Севера, проживающие в селах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях.
Список льготников прописан и в федеральном законе № 178 (статья 6.1):
- инвалиды войны;
- участники ВОВ, члены семей погибших участников ВОВ;
- ветераны боевых действий;
- инвалиды, дети-инвалиды;
- награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
Кроме того, на бесплатные лекарства могут рассчитывать люди, у которых есть заболевания:
- гельминтоз;
- детский церебральный паралич;
- гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия;
- муковисцидоз;
- острая перемежающаяся порфирия;
- СПИД, ВИЧ;
- онкологические заболевания;
- гематологические заболевания, гемобластозы, цитопения, наследственные гемопатии;
- лучевая болезнь;
- лепра;
- туберкулез;
- тяжелая форма бруцеллеза;
- системные хронические тяжелые заболевания кожи;
- бронхиальная астма;
- ревматизм и ревматоидный артрит, системная (острая) красная волчанка, болезнь Бехтерева;
- инфаркт миокарда (первые шесть месяцев);
- состояние после операции по протезированию клапанов сердца;
- пересадка органов и тканей;
- диабет;
- гипофизарный нанизм;
- преждевременное половое развитие;
- рассеянный склероз;
- миастения;
- миопатия;
- мозжечковая атаксия Мари;
- болезнь Паркинсона;
- хронические урологические заболевания;
- сифилис;
- глаукома, катаракта;
- психические заболевания у некоторых категорий граждан;
- болезнь Аддисона;
- шизофрения и эпилепсия.
Комментарии
Надеюсь не докатимся еще и до развала льготных лекарств
07:58
гость
Запросто!
Где брать льготные лекарства? Кора дуба, березы, осины....
"...Условия существующего рынка привели подобные аптеки к неконкурентоспособности и критичному финансовому состоянию..."
неумелое управление привело, а не "условия", другие аптеки работают и ничего, состояние не критичное
19.12.2019 07:58
гость
Что значит - не докатимся?! Уже докатились - в 306 на Ново-Силикатном льготных лекарств нет!