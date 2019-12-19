Кто такой Николай Чудотворец и причем тут Санта-Клаус

Николай, архиепископ Мир Ликийских, прославился многими подвигами и чудесами. День его кончины – 19 декабря – стал общехристианским праздником. Кто такой Николай Чудотворец, какие чудеса он совершил и как он связан с Рождеством – читайте в материале amic.ru.
Николай Чудотворец родился в III году в греческой колонии Ликия, городке Патара, что в Малой Азии. Его родители были из благородного рода и довольно зажиточны, что не помешало им стать истинными христианами и помогать бедным и немощным. До глубокой старости они не имели детей и молились Господу, чтобы тот дал им сына. Всевышний услышал молитвы, и у Феофана и Нонны родился долгожданный ребенок – при крещении он получил имя Николай, что по-гречески значит "побеждающий народ". И с первых дней своей жизни будущий Чудотворец показал, что путь его – служение Господу. По легенде, во время обряда крещения младенец Николай простоял в купели три часа без чьей-либо поддержки.
В юном возрасте он много времени проводил в храме, изучал Священное Писание, а по ночам читал и молился. Повзрослев, Николай стал чтецом, а затем священником в церкви, где настоятелем был его дядя Николай Патарский. Приняв сан священника, святитель Николай стал проводить еще более строгую подвижническую жизнь.
Он полностью посвятил свою жизнь христианству и помощи людям, которые его об этом даже не просили. И когда не стало родителей, он отдал свое большое наследство нищим.
Николай Угодник дожил до глубокой старости и умер примерно в 345-351 годах.
Сразу после смерти его тело начало мироточить – к нему потянулись верующие в надежде излечиться от болезней и избавиться от печалей. Мощи святого хранились сначала в Мире, где он служил архиепископом. В 1087 году, когда город Миры уже был во власти мусульман, жители итальянского города Бари тайно вывезли мощи святого к себе. Часть мощей святого Николая находится там до сих пор.
А их было немало. Не зря же его прозвали Чудотворцем.
Однажды будущий святой отправился в морское путешествие, чтобы поклониться святым местам в Иерусалиме. В пути он предвидел бурю и известил об этом моряков. Тут начал дуть сильный ветер, судно стало бросать из стороны, а небо почернело. На корабле поднялась паника, но Николай смог всех успокоить: он обратился с молитвами к Богу, буря тут же закончилась и трагедии удалось избежать.
Как сказано в житие святого, во время того путешествия Николай воскресил человека. Согласно преданию, матрос поскользнулся на палубе и упал. Его товарищи увидели бездыханное тело и попросили Чудотворца помочь. Тот прочитал молитву и мужчина ожил. В том пути он многих исцелил от болезней, утешил скорбящих и отчаявшихся.
Николай спас от голода свою малую родину – Ликию. Однажды в провинции закончились продовольственные запасы, люди страдали от недоедания. Тогда, по преданию, святой явился во сне торговцу и сказал, куда нужно увезти хлеб, и даже дал задаток – три золотые монеты. Проснувшись, купец обнаружил в ладонях деньги. Так жители Ликии были спасены от голодной смерти.
Также святой Николай спас от смерти трех мужей, невинно осужденных корыстолюбивым градоначальником, удержав меч палача.
Николай Угодник помогал не только при жизни. В XIV веке, через много веков после смерти, он спас от вражеского нападения Можайск, переживавший в ту пору расцвет. Легенда рассказывает, что однажды, когда город осадили враги, перед ними предстал святитель Николай с мечом. Этот образ напугал врага, который снял осаду и бежал.
Николай Чудотворец помогает морякам, путешественникам, купцам, защитникам, несправедливо осужденным и детям. Ему молятся о благополучном пути, замужестве, налаживании отношений и исцелении. Просят помочь в трудной ситуации и принять верное решение. Считается, что святой может помочь всем, кто обращается к нему с искренней молитвой.
К его мощам в храмах выстраиваются огромные очереди – люди готовы стоять часами, что приложиться к мощам и попросить о помощи. Многие верят в силу молитв Николаю Угодника и даже связывают события своей жизни с его присутствием и могущественной помощью.
Русская церковь положила Николаю Чудотворцу наряду с апостолами особую службу по четвергам каждую неделю. В канун 19 декабря в церкви служат всенощную, а днем проводят службу в память о святом. Священнослужители в этот день уделяют особое внимание повествованию о жизни святого, а также о его самых великих деяниях, которые он свершил уже после кончины.
В день памяти Николая Чудотворца необходимо уделить время молитвам, ведь все слова, обращенные в этот день к мученику, обязательно будут услышаны, и каждый получит поддержку и заступничество. Существует много не только церковных, но и народных традиций, которые верующие уважают, стараясь им следовать. В народе говорят, что если правильно встретить этот день, то можно даже привлечь в свою жизнь счастье, радость и благополучие.
Несмотря на то, что праздник выпадает на Рождественский пост, церковь разрешает послабления в память о святом. Пост в этот день мягкий – можно есть рыбу и даже немного вина тоже можно.
А вот на Руси в этот день организовывали шумные гулянки и посиделки. За стол приглашали не только друзей, но и недругов. Молодежь собиралась вместе, пела песни, гуляла и готовила костюмы для январских святок. Люди устраивали ярмарки, забивали скот, устраивали сватовство. Считалось, что незамужние девушки в этот день молились святому о суженом. Также 19 декабря было принято дарить подарки детям, которые хорошо себя вели.
Святой Николай стал прообразом современного Санта-Клауса – старика с белой бородой, который тайно проникает в дома и дарит подарки. Само имя Santa Claus в переводе с английского означает "святой Николай".
В житие Святителя Николая есть легенда, повествующая об обедневшем отце, который отчаялся выдать замуж трех дочерей. Без приданого девиц не брали, потому он решил продать их в публичный дом. Николай Чудотворец узнал об этом и спас семью от грехопадения – он тайно подбрасывал в дом мешочки с золотыми монетами. На эти деньги мужик сыграл свадьбы своим дочерям.
По преданию, один из мешочков с монетами даже попал в чулок одной из девушек. Именно из-за этого в Америке и Европе принято прятать рождественские подарки в носки. Святитель любил помогать бедным, поэтому, гласят легенды, он подбрасывал деньги даже в дымоход. Потому люди и верят, что Санта-Клаус проникает в дом через трубу печи.
А на Руси же считали, что 19 декабря Святой Николай в образе седого старика спускался с небес на снежную землю и помогал народу.
Комментарии
Блинннн.... чё я тока что прочитал... Смилуйся! Дай людям могли.....
мозги