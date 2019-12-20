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Ярмарка, лепка снеговиков, открытие городка: куда сходить в Барнауле на выходных

, ИА "Амител"
Чем заняться 21 и 22 декабря, если скучно дома и хочется поднять новогоднее настроение
Фото: Екатерина Смолихина

Фото: Екатерина Смолихина


Выходные за две недели до Нового года – самое удачное время отдохнуть вместе с семьей. Ведь уже в конце следующей недели многие проведут в подготовке к празднику и походам по магазинам. Так что пользуемся моментом и бежим развлекаться. Тем более что на 21 и 22 декабря в Барнауле запланировано масса крупных и интересных событий, которые помогут не только хорошо отдохнуть, но и поднимут новогоднее настроение. Рассказываем, куда можно сходить на выходных в Барнауле.

Открытие новогоднего городка

Вечером 21 декабря откроют новогодний городок на пешеходной улице Барнаула. Жители города увидят Мало-Тобольскую во всей праздничной красе – в этом году здесь установили шестиметровую ель, светящиеся объекты персонажей новогодней сказки "Двенадцать месяцев" и ледяные скульптуры Деда Мороза, Снегурочки и символа года – Крысы.

Организаторы приготовили 12 локаций с заданиями и играми. Самые активные участники конкурсов получат подарки.

Зрелищным событием станет забег Дедов Морозов. Эту акцию в городе проводят уже в пятый раз. Начнется праздник в 18:00.

Предновогодняя ярмарка

Два дня – 20 и 21 декабря – в здании Старого базара на улице Мало-Тобольской с 10 до 16 часов будут работать предновогодние продовольственные ярмарки.

Барнаульцы смогут купить мясо, колбасные изделия, рыбопродукты, муку, масло, сахар, мед, кондитерские изделия, овощи и фрукты от алтайских предприятий и фермерских хозяйств.

Чемпионат по лепке снеговиков
Он пройдет в Парке спорта Алексея Смертина (ул. Энтузиастов,12В). Участники будут лепить снежных баб, которые должны соответствовать трем тематикам – ЗОЖ, спорт и чемпионат по футболу "Евро 2020". Участники получат призы и подарки за самого спортивного, креативного, веселого и большого снеговика. Начнется соревнование 22 декабря в 12:00.
Прогулка по зоопарку
На выходных можно сходить в зоопарк. К тому же в субботу и воскресенье в 14:00 руководство проведет гостям экскурсию. Входной билет для всех стоит 100 рублей.

Театр

21 декабря на арт-площадке "Спичка" (ул. Ползунова, 37) пройдет очередная авторская читка "Пьеса без названия". Этот формат напоминает репетицию спектакля, но только зрители могут за ней наблюдать. Актеры прочитают пьесы и обсудят их с наблюдателями. Как утверждают организаторы, в пьесах присутствует ненормативная лексика и женские страдания. Поэтому возрастные ограничения здесь 21+. Начало в 18:00. Цена: free donation (кто сколько сможет).
Музыкальный вечер

21 декабря в зале филармонии пройдет юбилейный концерт Виктора Манакова. Музыкант играет джаз. Перед зрителями выступят музыкальные коллективы Musicbox, "Джаз-Арт", "Бийский диксиленд" и другие. Начало в 17:00. Цена 250-450 рублей. 6+

Также в субботу в концертном зале "Сибирь" выступит баянный дуэт Studio из Санкт-Петербурга. Лауреаты международных конкурсов, обладатели "Трофея мира" и "Кубка мира" Александр Сироткин и Андрей Битюцких исполнят на баяне душевные песни. Начало в 17:00. Билет стоит 300-400 рублей. 6+

Музеи

21 декабря в ГМИЛИКА пройдет праздник "Рождество в музее". Детей и взрослых познакомят с историей главного новогоднего символа – елки. Начало: в 13:00. Цена: 5-10 рублей. 6+

А вот в музее "Город" стоит посетить выставку "Волшебство советской елки" с елочными украшениями из советского прошлого. Здесь можно увидеть фигуры Дедов Морозов и Снегурочек, стеклянные гирлянды, новогодние открытки и плакаты. Цена: 20-45 рублей. 6+

В Художественном музее работает выставка войлочных игрушек "Зимняя сказка". В экспозиции более 30 объемных композиций и авторских кукол Натальи Кровяковой. Ее войлочные  персонажи – герои известных мультиков и сказок. Цена: 5-30 рублей. 6+

Мастер-классы

Все выходные в ГМИЛИКА будет работать новогодняя мастерская. (6+) 

21 декабря в 14:00 начнется мастер-класс "Вифлеемская звезда", где барнаульцы смогут изготовить праздничный символ, который  украсит интерьер или станет подарком на Рождество. А в 15:00 на мастер-классе покажут, как сделать своими руками рождественского ангела – оберег для всей семьи.

22 декабря в 13:00 участников научат делать новогодние игрушки и сувениры из шпагата, в 15:00 начнется мастер-класс по изготовлению куклы Коляды, с которой в старину колядующие ходили по домам и желали счастья и благополучия. В 16:00 пройдет еще один урок, где можно сделать рождественского ангела. 

В воскресенье, 22 декабря, в Художественном музее пройдет мастер-класс по мокрому валянию. Барнаульцев научат делать сувенирные валенки. Начало в 12:00.

Подробнее об условиях участия в мастер-классах нужно узнать в музеях.

Кино
С четверга в российских кинотеатрах крутят фантастический фильм "Звёздные войны: Скайуокер. Восход" (16+) и ужасы "Чёрное рождество" (18+). Чтобы поднять себе праздничное настроение и посмеяться, можно сходить на российскую комедию "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" (12+)
Совет
Если запланируете сходить на мастер-класс, праздник, концерт или в кино, то лучше выезжайте заранее. В период с 21 по 29 декабря в Барнауле могут быть пробки из-за многочисленных организованных колонн. В эти выходные и на рабочей неделе детей со всего Алтайского края привезут на новогодние елки. Дорожные заторы могут образоваться на проспекте Ленина, Красноармейском, Строителей, Комсомольском, улице Молодежной и  Павловском тракте.
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

20.12.2019 15:33
Мария

Спасибо огромное за статью, очень полезно!!!

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