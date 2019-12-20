Ярмарка, лепка снеговиков, открытие городка: куда сходить в Барнауле на выходных

Выходные за две недели до Нового года – самое удачное время отдохнуть вместе с семьей. Ведь уже в конце следующей недели многие проведут в подготовке к празднику и походам по магазинам. Так что пользуемся моментом и бежим развлекаться. Тем более что на 21 и 22 декабря в Барнауле запланировано масса крупных и интересных событий, которые помогут не только хорошо отдохнуть, но и поднимут новогоднее настроение. Рассказываем, куда можно сходить на выходных в Барнауле.
Вечером 21 декабря откроют новогодний городок на пешеходной улице Барнаула. Жители города увидят Мало-Тобольскую во всей праздничной красе – в этом году здесь установили шестиметровую ель, светящиеся объекты персонажей новогодней сказки "Двенадцать месяцев" и ледяные скульптуры Деда Мороза, Снегурочки и символа года – Крысы.
Организаторы приготовили 12 локаций с заданиями и играми. Самые активные участники конкурсов получат подарки.
Зрелищным событием станет забег Дедов Морозов. Эту акцию в городе проводят уже в пятый раз. Начнется праздник в 18:00.
Два дня – 20 и 21 декабря – в здании Старого базара на улице Мало-Тобольской с 10 до 16 часов будут работать предновогодние продовольственные ярмарки.
Барнаульцы смогут купить мясо, колбасные изделия, рыбопродукты, муку, масло, сахар, мед, кондитерские изделия, овощи и фрукты от алтайских предприятий и фермерских хозяйств.
Театр
21 декабря в зале филармонии пройдет юбилейный концерт Виктора Манакова. Музыкант играет джаз. Перед зрителями выступят музыкальные коллективы Musicbox, "Джаз-Арт", "Бийский диксиленд" и другие. Начало в 17:00. Цена 250-450 рублей. 6+
Также в субботу в концертном зале "Сибирь" выступит баянный дуэт Studio из Санкт-Петербурга. Лауреаты международных конкурсов, обладатели "Трофея мира" и "Кубка мира" Александр Сироткин и Андрей Битюцких исполнят на баяне душевные песни. Начало в 17:00. Билет стоит 300-400 рублей. 6+
21 декабря в ГМИЛИКА пройдет праздник "Рождество в музее". Детей и взрослых познакомят с историей главного новогоднего символа – елки. Начало: в 13:00. Цена: 5-10 рублей. 6+
А вот в музее "Город" стоит посетить выставку "Волшебство советской елки" с елочными украшениями из советского прошлого. Здесь можно увидеть фигуры Дедов Морозов и Снегурочек, стеклянные гирлянды, новогодние открытки и плакаты. Цена: 20-45 рублей. 6+
В Художественном музее работает выставка войлочных игрушек "Зимняя сказка". В экспозиции более 30 объемных композиций и авторских кукол Натальи Кровяковой. Ее войлочные персонажи – герои известных мультиков и сказок. Цена: 5-30 рублей. 6+
Все выходные в ГМИЛИКА будет работать новогодняя мастерская. (6+)
21 декабря в 14:00 начнется мастер-класс "Вифлеемская звезда", где барнаульцы смогут изготовить праздничный символ, который украсит интерьер или станет подарком на Рождество. А в 15:00 на мастер-классе покажут, как сделать своими руками рождественского ангела – оберег для всей семьи.
22 декабря в 13:00 участников научат делать новогодние игрушки и сувениры из шпагата, в 15:00 начнется мастер-класс по изготовлению куклы Коляды, с которой в старину колядующие ходили по домам и желали счастья и благополучия. В 16:00 пройдет еще один урок, где можно сделать рождественского ангела.
В воскресенье, 22 декабря, в Художественном музее пройдет мастер-класс по мокрому валянию. Барнаульцев научат делать сувенирные валенки. Начало в 12:00.
Подробнее об условиях участия в мастер-классах нужно узнать в музеях.
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Спасибо огромное за статью, очень полезно!!!