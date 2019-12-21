День зимнего солнцестояния 2019: когда наступит самый короткий день и что это значит

22 декабря наступит день зимнего солнцестояния. После него в Северное полушарие придет астрономическая зима. Что это значит, сколько будет длиться самый короткий день года и какие приметы с ним связаны – читайте в материале amic.ru.
Это астрономическое явление, при котором Солнце над горизонтом в полдень находится на минимальной высоте над горизонтом. Солнцестояние – это момент, в который угловое расстояние от Солнца до небесного экватора самое большое.
С этого момента в Северном полушарии начинается астрономическая зима, день постепенно будет увеличиваться, а ночь уменьшаться. Но перед тем как это начнется, нам предстоит прожить самую длинную ночь и самый короткий день в году.
Астрологи уверены, что в этот день нельзя иметь незаконченные дела и долги. Поэтому до 22 декабря нужно отдать занятые деньги и завершить все начатые проекты.
В этот день нельзя находиться в грязной квартире, иначе неприятности будут преследовать вас весь год. Лучше проведите 21 декабря генеральную уборку.
Никому не отказывайте в просьбе. Не жадничайте – будьте в этот день щедрыми. Скупых ждет неблагоприятное будущее.
Считается, что начатые в этот день дела завершатся успешно. А загаданное желание исполнится. Попробуйте, вдруг сработает.
Какая погода в день зимнего солнцестояния – такая же будет еще десять дней.
Метель – к снежной зиме, а дождь – к мокрой весне.
Если на ветках был иней – в следующем году ждали хороший урожай.
22 декабря ясная погода – вся зима будет благоприятной.
Комментарии
Ночь с 21 на 22 декабря будет длиться около 17,5 часа. В день зимнего солнцестояния Солнце взойдет на юго-востоке и зайдет на юго-западе, оно опишет самую короткую дугу на небе. Поэтому после долгой ночи световой день продлится всего 7,5 часа.
Итого в сутках 25 часов!!!
АМИК, кто у вас такой умный???
22 декабря день энергетика!