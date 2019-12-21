Какое наказание грозит за граффити и надписи на заборах

Уже давно стало привычно видеть граффити на стенах домов, заборах и гаражах. Но до сих пор мало кто знает, что за подобные художества можно получить весьма суровое наказание. В том числе и уголовное. Мы выяснили, почему за рисунок на стене или надпись на заборе можно попасть под суд. Прочитайте сами и расскажите своим детям.
Ну, вот представьте: построили новый красивый дом или отремонтировали подземный пешеходный переход. А какой-то "художник" в порыве творчества изрисовал все стены, испортив весь вид и ремонт. Вандализм же?
Именно так считают и власти. Нанесение на стены домов различного рода надписей, рисунков относится к проявлениям хулиганства и вандализма. Если не получено согласие от собственника, любая надпись на стене является нелегальной.
"Художники граффити и лица, увлекающиеся написанием на стенах различных надписей, наносят своим творчеством финансовый ущерб как собственникам зданий, так и бюджету муниципального образования, ведь очищение домов от несанкционированных надписей и рисунков обходится городу в круглую сумму, которую можно было бы потратить на полезные общегородские нужды", – пояснили amic.ru в комитете общественных связей и безопасности администрации Барнаула.
За вандализм и несанкционированные художества установлена и административная, и уголовная ответственность – в зависимости от тяжести преступления. Поэтому прежде чем рисовать что-либо на какой-либо стене хорошо подумайте: а готовы ли вы за этот выплеск вдохновения посидеть в тюрьме?
Если в рисунке или надписи будет содержаться малейший намек на экстремизм, возбуждение ненависти, вражды по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, то при квалификации действий виновного лица будут применены соответствующие статьи Уголовного кодекса Российской Федерации или Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях из указанного выше перечня.
Административная ответственность наступает при достижении возраста 16 лет.
Согласно статье 7.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), за уничтожение или повреждение чужого имущества (если не причинен значительный ущерб) грозит штраф в размере от 300 до 500 рублей.
За мелкое хулиганство (к нему относят нарушение общественного порядка, выражающееся в неуважении к обществу и сопровождающееся уничтожением или повреждением чужого имущества) грозит штраф в размере от 500 до 1 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ).
Если при этом гражданин отказался выполнять законные требования представителя власти (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ), ему грозит дополнительный штраф в размере от 1000 до 2500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Если же в данном рисунке заметят пропаганду или демонстрацию атрибутики или символики нацистов, экстремистских или других организаций, запрещенных в России, нарушителя ждет штраф от 1000 до 2000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией предмета административного правонарушения (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).
Если в рисунке усмотрят возбуждение ненависти или вражды, унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии или социальной группе, штраф составит от 10 000 до 20 000 рублей либо грозят обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест на 15 суток (ст. 20.3.1 КоАП РФ). Если в течение года человек вновь совершит подобное нарушение, это будет уже уголовно наказуемое преступление, за которое ему грозит лишение свободы.
За вандализм к уголовной ответственности привлекаются с 14-летнего возраста.
Вандализмом считается осквернение зданий, сооружений, порча имущества в общественных местах. За это Уголовным кодексом предусмотрен штраф в размере до 40 000 рублей или в размере заработной платы или другого дохода гражданина за период до трех месяцев. Вместо штрафа суд может назначить наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов либо исправительных работ на срок до одного года, либо ареста до трех месяцев.
Если же эти действия были совершены группой лиц либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, наказанием за это будет ограничение или лишение свободы на срок до трех лет либо принудительные работы до трех лет (ч. 2 ст. 214 УК РФ).
С 16 лет уголовная ответственность наступает за следующие деяния:
Призывы к экстремистской деятельности, в том числе посредством нанесения их на стены зданий и сооружений. За это предусмотрен штраф в размере от 100 000 до 300 000 рублей, или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период от года до двух лет. Вместо штрафа суд может приговорить к принудительным работам на срок до трех лет либо к аресту от четырех до шести месяцев, либо к лишению свободы до четырех лет (ст. 280 УК РФ).
Если ранее человек уже был привлечен к административной ответственности за возбуждение ненависти или унижение достоинства человека и в течение года вновь совершил подобное преступление, ему грозит штраф в сумме от 300 000 до 500 000 рублей либо принудительные работы от одного года до четырех лет, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет (ч. 1 ст. 282 УК РФ).
За несовершеннолетних несут ответственность их родители или опекуны. Соответственно, они и будут наказаны за то, что плохо исполняли свои воспитательские обязанности.
Родители или опекуны детей понесут административную ответственность в соответствии с положениями части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 100 до 500 рублей", – пояснили в комитете общественных связей и безопасности администрации Барнаула.
Комментарии
Да уж. И что теперь если кто-то напишет, что Сказочный - вор, а правящая партия - партия ЖиВ его в тюрьму посадят, а государство с наших налогов на него около 40000 рублей в месяц будет тратить? Как-то уж переоценивается опасность для общества деятельность вандалов.