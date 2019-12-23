Козероги – пляшите, Водолеи – извините: кому гороскоп на 2020 год обещает успех?

Скоро Новый год, а это самое лучшее время строить планы на предстоящие двенадцать месяцев. Конечно, чтобы реализовать все намеченные цели, вам понадобится усердие, терпение и вера в собственные силы. Но и без удачи, конечно, не обойтись. Так кому же она улыбнется? Узнать наверняка вряд ли получится. А вот в том, чтобы немного погадать, нет ничего криминального. Кстати, грядущий год пройдет под знаком Юпитера. А это планета удачи, успеха, везения и богатства, чье влияние считается одним из самых благотворных, утверждает ведущий астролог центра Astrology.pro Наталья Оствинд. Она рассказал amic.ru, каким знакам зодиака повезет в 2020 году, а каким придется набраться терпения и ждать года получше.
-
Знаки Огня: Овен, Лев, Стрелец
Если вы родились под знаком Овна, то обрадовать вас мы, к сожалению, не сможем: скорее всего, предстоящий год будет трудным. От вас потребуется повышенная внимательность и выдержка. Есть также вероятность, что у Овнов найдутся "доброжелатели", которые будут вставлять им палки в колеса. Однако это может быть лишь иллюзией, что вам что-то или кто-то мешает. Главное – быть осмотрительным и осторожным в делах. А к заветной цели лучше не мчаться, а идти медленными, но уверенными шагами.
Для Львов у нас тоже не самые лучшие новости: Юпитер вам в 2020 году совсем не благоволит. Но это не повод вешать нос. Просто нужно не уповать на удачу, а надеяться в делах только на собственные силы. Причем трудиться для достижения целей придется много и упорно: лишь в конце года вы сможете отдохнуть и оценить результаты своих стараний.
А вот у Стрельцов есть отличный повод порадоваться: их в 2020 году ждет успех. Вполне вероятно, что у Стрельцов будет подъем не только в делах, но и в финансах. Открытие нового бизнеса, создание новых проектов: Юпитер готов помочь вам в этих начинаниях. Особенно больших достижений стоит ждать во второй половине года.
-
Знаки Земли: Телец, Дева, Козерог
Тельцы в 2020 году могут со спокойной душой рассчитывать на благотворное влияние Юпитера. Правда, год так или иначе будет выводить вас из зоны комфорта. Если вы проявите гибкость и решительность, а также захотите что-то изменить в вашей жизни, то у вас это непременно получится. Звезды предоставят вам все возможности для этого, и можно будет рассчитывать на неплохие результаты года.
Девам пора перестать сомневаться в себе. Самое время забыть про страхи и педантичность. Пора действовать! В 2020 году Девы окажутся под покровительством Юпитера. А это значит, что вас ждет насыщенная жизнь и творческие успехи. Главное – не упустить шансы, которые вам предоставит судьба.
Козероги, мы вас не обманули. Пляшите! Ваш знак зодиака будет самым удачливым из всех в 2020 году. Вас ждет, возможно, один из самых необычных и интересных периодов жизни. Впереди – большие возможности, встречи с влиятельными и полезными для вас людьми. К тому же у вас появится немало шансов улучшить свое материальное положение.
-
Знаки Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей
У всех знаков Воздуха большие проблемы. Их время подошло к концу, и Юпитер им благоволить не будет. Например, у Близнецов в 2020 году могут возникать ситуации, мешающие их планам и начинаниям. Причем сложности будут как в деловых, так и в личных отношениях. Поэтому к любому решению, будь то новое начинание в бизнесе или новые отношения, придется подойти взвешенно и внимательно.
Весам будет еще сложнее в новом году. Для вас это будет важный, но очень трудный и переломный год. Многие вещи, которые произойдут, потребуют от вас терпения, выдержки и мужества. Но, с другой стороны, можно найти в этом плюс: если вы сможете выдержать все испытания 2020 года, то станете намного сильнее и приобретете качества, которые помогут вам в дальнейшем.
Кстати, Водолей – знак Воздуха, а не Воды, как вы (да и мы тоже) могли подумать. Поэтому в 2020 году Водолеев не ждет ничего хорошего. Слишком много факторов будут мешать вашему успеху, а вот Юпитер вам удачу не подарит. Тем не менее это отличное время, чтобы пересмотреть свою жизнь, избавиться от всего ненужного и набраться сил для предстоящего взлета. После 2020 года он непременно будет.
-
Знаки Воды: Рак, Скорпион, Рыбы
Раков ждет не простой год, Юпитер не только не благоволит, а противостоит им. Понадобится много душевных сил, чтобы справиться с возможными трудностями. Кстати, не обязательно преодолевать сложности в одиночку: в 2020 году у вас будут возможности обрести новые партнерства.
Для Скорпионов этот год будет спокойным. Правда, многое зависит от вас самих. Главное – не принимать необдуманных решений: резкие действия могут обернуться для вас бедой. Старайтесь быть сдержанным в эмоциональном плане, чтобы не пришлось потом сожалеть о последствиях. Для Скорпионов 2020 год – не лучшее время для больших перемен.
А вот Рыбам пора открывать шампанское: их в 2020 году ждет большая удача. Если вы родились под этим знаком, то будьте готовы к успехам и в делах, и в личной жизни. Положительные аспекты Юпитера и других планет окажут большое влияние на вашу жизнь в предстоящем году. Вас ждет успех в разных сферах социальной жизни. Вот-вот наступит время, которое позволит воплотить в жизнь ваши планы и намерения.
Комментарии
Ниачем