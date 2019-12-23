28 декабря – выходной или рабочий день в Алтайском крае?

В 2019 году 28 декабря для некоторых россиян будет рабочим днем. Почему так произошло, будут ли жители Алтайского края отдыхать 28 декабря или все-таки придется идти на работу – читайте в материале amic.ru.
- в Еврейской автономной области, Томской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Волгоградской, Магаданской, Кировской, Калининградской, Амурской, Астраханской, Ленинградской, Курганской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской областях;
- в Приморском и Ставропольском краях;
- в республиках Татарстан, Алтай, Саха (Якутия), Крым, Хакасия, Ингушетия, Карелия, Бурятия, Удмуртской, Кабардино-Балкарской;
- в Ненецком и Чукотском автономных округах и других.
Жители этих регионов 31 декабря на работу не пойдут.
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Комментарии
А у нас Гендир сделал!
так что суббота рабочая, не у всех всё плохо
А у нас 28 выходной, а 31 до 12 и это правильно считаю, так бы 28 целый день работать, а будет 31 пришел шампанского бокал выпил и домой праздновать. Спасибо Томенке за это. Ура!!!!!