Трудовые книжки, пенсии и водка: что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года?

В январе 2020 года изменений, которые вступят в силу в России, будет особенно много. Большинство из них, кстати, сулит россиянам финансовую выгоду: вырастут пенсии, детские пособия и материнский капитал. Правда, вместе с этим произойдет еще несколько повышений, которым многие не обрадуются: например, поднимут пенсионный возраст и цены на алкоголь. Подробнее о том, что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года, – в нашем материале.
В России набирает ход пенсионная реформа. Изменения, которые вызвали массу возмущений в обществе, начинают вступать в силу. Например, в 2020 году пенсии вырастут: в правительстве запланировали повышение на 6,6%. Кроме того, в рамках январских изменений повысится также и размер фиксированных выплат. Теперь он составит 5 686,25 рубля. Это тот минимум, который в 2020 году будут получать все пенсионеры.
Правда, не все, что повысят в 2020 году, обрадует россиян. Возраст выхода на пенсию тоже изменится. Как и было запланировано реформой, его увеличат на полтора года. Таким образом, в 2020 году на пенсию смогут выйти женщины с 56,5 года и мужчины с 61,5 года. Дальше – больше: в следующем году пенсионный возраст увеличат еще на полтора года, ну а к 2023 году он выйдет на запланированный показатель: 60 лет для женщин и 65 для мужчин.
Как это отразится на жизни россиян:
Что касается пенсионного возраста, то тут мы судить не беремся: в обществе есть аргументы как за, так и против реформы. Ясно одно: на пенсию теперь россиянам придется выходить позже, а необходимого для ее назначения стажа потребуется больше.
А вот повышение пенсионных выплат россияне должны ощутить, пусть и незначительно. Конечно, сумма роста небольшая, но она превышает ожидаемый уровень инфляции на 3,8%. А это значит, что какие-то дополнительные деньги останутся у пенсионеров в карманах.
Размер выплат по материнскому капиталу действительно увеличат. С 1 января 2020 года эта сумма вырастет на 3,8%. Таким образом, семьям, где родился второй ребенок, будут выплачивать маткапитал размером 466 617 рублей. Кстати, это первое повышение за последние четыре года: с 2016 сумма выплаты была фиксированной и не менялась. Вице-премьер Татьяна Голикова уже заявила, что индексацию будут проводить и дальше. А это значит, что в 2021 семьи будут получать 485 тысяч рублей, а в 2020 году – 509 тысяч рублей.
Потратить материнский капитал, как и прежде, можно на покупку нового или строительство собственного жилья, на оплату обучения ребенка, на покупку специальных товаров, которые необходимы для ребенка-инвалида, а также на накопительную пенсию матери.
Как это отразится на жизни россиян:
Звучит, конечно, хорошо. Но не все так радужно, если разобраться в вопросе более детально. Серьезного пополнения кошелька от такого повышения ждать не стоит. Размер выплат увеличат на 3,8%, а это как раз прогнозируемый уровень инфляции. А значит, она "съест" всю надбавку. Да и индексацию все-таки решили провести впервые за долгое время. Пока выплата была фиксированной, все вокруг понемногу (а иногда и помногу) дорожало.
Так что увеличение маткапитала – вещь важная и нужная. Но не стоит ждать, что оно сделает россиян сильно богаче.
И еще одно важное для России повышение: со следующего года увеличат минимальный размер оплаты труда. С 2020 года его повысят на 850 рублей – до 12 130 рублей в месяц. Таким образом, МРОТ с января станет равен размеру прожиточного минимума во втором квартале уходящего года.
На повышение МРОТ из бюджета выделят 20,9 млрд рублей. Часть этих денег в государстве рассчитывают вернуть за счет налогов.
Как это отразится на жизни россиян:
На самом деле МРОТ – очень важное для многих сфер повышение. Во-первых, вырастут зарплаты. Правда, далеко не у всех. В первую очередь повышение МРОТ коснется зарплат бюджетников. Но также больше станут получать и те, кто работает за минимальную зарплату: по закону платить сотруднику меньше, чем МРОТ, нельзя. Правда, удерживать из этой суммы 13% в виде налогов никто не запрещает. В общей сложности благодаря повышению МРОТ около 3,2 млн сотрудников станут получать больше денег.
И, кстати, не следует забывать, что МРОТ определяет не только размер зарплат, но и размер налогов, штрафов и сборов. Поэтому тут как с Дедом Морозом: станете вы из-за МРОТ богаче или нет, зависит от вашего поведения.
Кажется, скоро вам не придется искать трудовую по всему дому или платить деньги за дополнительный вкладыш. Изменения в законе предполагают отказ от бумажных трудовых книжек и переход на электронные. И сделать это можно будет с 2020 года. Изменения, кстати, будут вводить постепенно. И с января ответственность за переход ляжет на работодателей: они должны будут внести данные о своих сотрудниках в информационную базу.
Информация, которую будут хранить электронные книжки, мало чем отличается от старого формата: данные о работнике, дата приема на работу и увольнения, место работы, должность, квалификация и другое.
Кстати, если вы не доверяете бездушным машинам, бумажную трудовую можно будет сохранить: для этого до конца 2020 года нужно подать соответствующее заявление. Изменения не носят обязательный характер, и каждый может сам решить, в каком виде работодатель будет хранить его данные. А вот те, кто впервые устроится на работу с 1 января 2021 года, завести бумажную трудовую уже не смогут: для них будет предусмотрен только цифровой вариант.
А где тогда искать данные о месте работы и что нести работодателю? На самом деле, введение электронных трудовых значительно упрощает этот процесс. Информацию можно будет получить в службе клиентского сервиса пенсионного фонда или в любом многофункциональном центре. Там же вам выдадут нужные выписки в случае необходимости. Узнать информацию о трудоустройстве можно будет также в личном кабинете на сайте ПФР или на портале Госуслуг.
Как это отразится на жизни россиян:
Преимущества таких нововведений очевидны: если у трудовой нет бумажного носителя, то ее невозможно потерять. Все данные будут храниться в Сети, а потому практически невозможно, чтобы они куда-то подевались. И теперь не нужно нести трудовую работодателю: электронный вариант не имеет территориальной привязки. Поэтому для соискателей открываются новые горизонты: можно будет рассмотреть больше вариантов для трудоустройства.
Любите заказывать посылки через интернет? У нас для вас (пока не знаем, плохие или хорошие) новости: изменились правила беспошлинного ввоза. Напомним, раньше заказывать товары для личного пользования можно было на сумму до 500 евро и не тяжелее 31 кг. Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщила, что с 1 января 2020 года введут новые нормы: максимальный вес останется прежним, а вот предельную сумму уменьшат до 200 евро. Так что если вы уже подыскали в интернете себе новый гаджет или что-то еще дороже 200 евро, то придется заплатить пошлину.
Как это отразится на жизни россиян:
Новый размер пошлины составит 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг. Раньше, кстати эта сумма составляла 30%, но не менее 4 евро за 1 кг. Поэтому не все так плохо: платить за посылки придется меньше.
Запутались и не понимаете, как рассчитать размер пошлины? Мы тоже. Но в ФТС поясняют: например, если посылка дороже необходимого на 100 евро и стоит 300, но вес не превышает, то нужно будет заплатить 15% от 100 евро – 15 евро. А если посылка оказалась тяжелее на 5 килограммов, размер пошлины составит 10 евро – по 2 евро за каждый килограмм перевеса.
В России увеличат число регионов, где появится налог для самозанятых. Причем увеличат значительно. Сейчас стать самозанятым можно лишь в четырех субъектах: в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. А с 1 января 2020 года таких субъектов в пять с лишним раз станет больше: к программе присоединятся еще 19 регионов.
Стать самозанятым после Нового года можно будет в Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, Ненецком и Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, в Республике Башкирия.
Если вы работаете на себя, то налог для самозанятых может сделать ваш бизнес проще и удобнее. Он узаконивает вашу деятельность, но при этом вам не нужно платить никаких других налогов. Работать можно без кассового аппарата и бухгалтерского учета, а все налоговые операции можно производить в приложении "Мой налог". При этом важно, чтобы ваш годовой доход не превышал 2,4 млн рублей.
Как это отразится на жизни россиян:
Очевидно, что самозанятых в стране будет в разы больше. Эксперимент уже сейчас можно считать удачным, на этот формат работы переходят все больше людей. Даже люди из других регионов, где налога еще нет, становятся самозанятыми. Например, из Алтайского края. Правда, при этом нужно вести деятельность в том регионе, где налог есть. А вообще, если вы всерьез этим заинтересовались и решили узнать про налог для самозанятых больше, мы подготовили для вас подробный "Вопрос – ответ".
А вот еще одно новогоднее повышение. Правда, не все ему обрадуются. С 1 января в России вырастут минимальные цены на алкоголь. Минфин уже опубликовал приказ на федеральном портале правовых актов. Ведомство с 2009 года устанавливает минимальные розничные цены на алкоголь. Цель – борьба с теневым производством крепких спиртных напитков.
Крепкими, кстати, считаются напитки от 28 градусов. Так, бутылка водки 0,5 л будет стоить минимум 230 рублей вместо нынешних 215. Минимальная цена на коньяк за те же 0,5 л вырастет с 388 до 433 рублей. А цену на алкоголь, изготовленный на основе винных дистиллятов (например, бренди), подорожает с 307 до 315 рублей за пол-литра.
Как это отразится на жизни россиян:
Ну а это уж решать самим россиянам. Все-таки, алкоголь – вещь для человека совсем необязательная. В конце концов, к Новому году можно закупиться и по старым ценам. А после него можно и о здоровом образе жизни задуматься.
И даже на этом перечень всего того, что нам повысят в грядущем году, не заканчивается. С 1 января также увеличат размер детских пособий. Он составит 10 203 рубля в месяц вместо нынешних 9 811 рублей. На выплаты могут рассчитывать семьи, где ребенок родился после 1 января 2018 года.
Да, рост будет незначительным, но зато получать выплаты можно будет в два раза дольше. Если сейчас пособия выплачиваются до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года, то с 2020 года их можно будет получать до достижения трехлетнего возраста. Но и это не все. Изменятся и условия, при которых эти выплаты можно получать. Раньше на них можно было претендовать только в том случае, если общий доход семьи не превышает 1,5 МРОТ на одного человека. Теперь же пособия будут выплачивать, если на одного члена семьи приходится не больше двух МРОТ.
Как это отразится на жизни россиян:
Детские пособия смогут получать гораздо больше людей по всей стране, в том числе и в Алтайском крае. По предварительной оценке региональных властей, выплату будут получать около 80% алтайских семей. Всего это около 16 тысяч семей. Кстати, если вы точно не знаете, можете ли претендовать на пособие и как его получать, мы подготовили для вас подробный материал.
Комментарии
Спасибо партии родной.
Что бы путин подавился моими пятью годами пенсии!!!!
А почему замалчивается, что в Париже почти месяц длится длится забастовка из-за пенсионных реформ? Это чтобы не было прецедента?
в правительстве запланировали повышение на 6,6%
правильно-ли я понимаю что ежегодную индексацию пенсий отменили...
НДФЛ собираются поднять до 16%
Чтобы дотянуться до петли, нужно обязательно подняться с колен!
Работаю водителем государственной контролирующей организации.В 2014 году срдняя зарплата 28тр. 2019 17 тр. Цены на продукты за это время выросли в 5-7 раз. Вот и Новый год опять подарки.
имущественный налог будет по кадастровой стоимости с коэфф. 0,3...
В инфографике прожиточный минимум в самом тексте МРОТ. Это разные понятия и их размер разный. Некорректная информация.