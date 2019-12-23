Когда отмечают католическое рождество в 2019 году и почему оно раньше православного

Рождество Христово — один из главных церковных праздников. Он знаменует собой ежегодное чудо – рождение Иисуса. В отличие от православных христиан католики отмечают его в декабре. Когда католики празднуют рождество Христово, какие традиции связаны с этим днем и — читайте в материале amic.ru.
Римско-католическая церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю – в ночь с 24 на 25 декабря. Решение о праздновании Рождества Христова 25 декабря было принято на Эфесском (Третьем Вселенском) церковном соборе в 431 году.
Вместе с католиками 25 декабря Рождество празднуют протестанты, лютеране, баптисты и еще 11 поместных православных церквей мира. В общем все, чьи календари совпадают с григорианским.
Праздник установлен в честь рождения во плоти (воплощения) Иисуса Христа. Случилось это в Вифлееме, куда его родители — Пресвятая Дева Мария и ее супруг Иосиф — пришли, чтобы поучаствовать в переписи населения, проводившейся в правление императора Августа. Согласно его указу, каждый житель Римской империи для облегчения ведения переписи должен был приехать "в свой город". Иосиф был потомком Давида, потому и направился в Вифлеем.
Мест для ночлега в городе не нашлось, и их, согласно библейскому преданию, приютили пастухи — в пещере, где жили овцы и коровы. Именно здесь ночью родился младенец Иисус.
Подробный рассказ о рождении Иисуса Христа приводится только у евангелиста Луки: "Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице".
Согласно библейскому преданию, о рождении Спасителя людей оповестила Вифлеемская звезда, которая засияла в небе. Этот знак увидели волхвы и поспешили поздравить Деву Марию с рождением сына, одарить и поклониться ему, как новому царю Иудеи. Но тот узнал о рождении Христа и приказал убить всех младенцев в возрасте до двух лет. Тогда семья Иосифа была вынуждена бежать в Египет и находилась там до смерти царя Ирода. Так младенец Иисус был чудесно спасен от смерти.
Празднику предшествует Адвент — время всеобщего покаяния. Период Адвента – католического поста, который все же не такой строгий, как православный — длится четыре недели. За это время необходимо подготовиться к исповеди, чтобы с чистым сердцем участвовать в Рождественских богослужениях и принять Причастие. В эти дни духовенство носит облачения фиолетового, покаянного, цвета. Верующим следует избегать в это время посещения шумных компаний, чрезмерного веселья, чревоугодия и готовиться к исповеди. Во время Адвента католики участвуют в особых предрождественских богослужениях, совершать дела милосердия, чтобы с открытой, обновленной душой встретить воплощение Иисуса Христа.
В католический сочельник — в ночь на 25 декабря — устраивают праздничный ужин. Состоит он из постных блюд, ведь католики, также как и христиане, соблюдают строгий пост до появления Христа. Пост заканчивается с восхождением первой звезды на небе. По традиции, перед ужином глава семьи читает отрывок из Евангелия от Луки о рождении Иисуса Христа, а потом все присутствующие желают друг другу мира и добра и делятся облатками - пресными лепешками.
На католическое Рождество совершаются три богослужения. Первое происходит в полночь — символизирует оно единство Отца и Сына. В начале этой Рождественской мессы совершается процессия, во время которой священник несет и укладывает в ясли фигурку Младенца Христа и освящает их. Это помогает верующим ощутить себя участниками события, произошедшего в Рождественскую ночь.
Второе богослужение совершают на рассвете — во время появления на свет новой жизни. А третье служат дней — оно доносит символ рождения Иисуса Христа в сердцах всех верующих.
По традиции католического Рождества, к празднику в храмах устанавливают вертепы с яслями и фигурками младенца Христа и Богоматери, а в домах ставят ель — символ плодородия и жизни. Привычка дарить подарки на Рождество тоже пришла к нам из библейской легенды, согласно которой волхвы приносили дары Сыну Божию.
Также в католическое Рождество принято оставлять свободное место за праздничным столом. Считается, что в Сочельник нужно принимать любого гостя как родного, особенно тех, кто по каким-то причинам не может отпраздновать рождество со своей семьей. Также католики подкладывают под белую скатерть сено. Этот рождественский обычай связан с тем, что по преданию Иисуса, рожденного в пещере, положили на сено. Ведь родился он в яслях для скота.
Празднование Рождества продолжается восемь дней (с 25 декабря по 1 января), образующие Октаву Рождества. Однако Рождественское время продолжается и после окончания Октавы вплоть до праздника Крещения, который в римско-католическом календаре отмечают в первое воскресенье за Богоявлением (6 января). Все рождественское время духовенство на литургии облачается в одеяния белого, праздничного цвета.
Одним из главных символов Рождества являются зажженные свечи. Колеблющееся пламя свечи напоминает верующим евангельские слова: "Свет во тьме светит и тьма не объяла Его".
Потому что церкви пользуются разными календарями летоисчисления. В ночь с 24 на 25 декабря Рождество отмечают католики, протестанты, лютеране, баптисты и еще 11 поместных православных церквей мира. В общем все те, чьи календари совпадают с григорианским.
А в ночь с 6 на 7 января Рождество празднуют четыре православные церкви — Русская, Иерусалимская, Грузинская и еще Сербская. Все они подчиняются Юлианскому календарю.
Даты отличаются лишь потом, что разница между Григорианским (его использовали в России до 1918 года) и Юлианским составляет 13 дней.
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