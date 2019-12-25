Погибли лучшие из лучших. Вспоминаем авиакатастрофу в Сочи 2016

Три года назад – в ночь на 25 декабря 2016 года – разбился Ту-154 Минобороны России. Самолет направлялся в сирийскую провинцию Латакия с предпраздничной миссией, но потерпел крушение в море над Сочи. На борту находились 92 человека, все они погибли. Вспоминаем, что случилось в тот день.
Вместе с ними летела глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Именно она основала первый хоспис в России, она помогала и защищала бездомных, она умела добывать крупные суммы денег для пострадавших. Очень многие обращались к Доктору Лизе со своей последней надеждой, и она помогала. После катастрофы кто-то из ее подопечных сказал, что жизнь без Доктора Лизы остановилась и надеяться больше не на кого.
Также среди пассажиров были военнослужащие, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков, его пресс-секретарь Оксана Бадрутдинова и три съемочных группы телеканалов "Звезда", НТВ, Первый канал.
Извлечение тел проходило в тяжелых условиях, так как лайнер рухнул в море. Вещи, обломки фюзеляжа и тела разбросало на большое расстояние, на глубине 50-70 метров. Как пишет "Свободная пресса", водолазы признались, что картина на дне моря была не для слабонервных – от погибших остались мелкие фрагменты. Из-за того что Ту-154 набрал небольшую высоту (250 метров), а скорость была высокой (360 км/ч), то вода превратилась в бетон, отметили эксперты "Российской газете". При таких условиях вода превращается в бетон при падении самолета, отмечают эксперты. Рушение произошло очень быстро – никто ничего не успел почувствовать. Опознать погибших можно было только после генетической экспертизы – по ДНК родственников.
А вот неизвестно. Вернее, информация об этом засекречена. В декабре 2019 года "Интерфакс" написал, что уголовное дело о катастрофе было прекращено "из-за отсутствия состава преступления", а постановление о прекращении дела составляет государственную тайну.
31 мая 2017 года Минобороны России сообщило, что возможной причиной катастрофы могла стать ошибка командира воздушного судна: "По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном".
Однако версий о том, что все-таки могло привести к катастрофе, следователи рассматривали множество. Правда, версию о теракте отрицать начали практически сразу. В частности, рассматривали вариант с неисправностью техники или ошибкой экипажа. Тем не менее начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов заявил, что потерпевший крушение самолет был технически исправен.
Говорили и о том, что причиной катастрофы стал некий посторонний человек, который перепутал рычаги, убрав закрылки и оставив шасси, что помешало набрать высоту. Этот человек был военным летчиком, имевшим большой летный опыт, но на других типах самолетов.
Еще одна версия – самолету помешал взлететь тяжелый груз на борту: якобы его плохо закрепили, поэтому во время крутого набора высоты он сорвался и ударил в хвост, после чего лайнер оказался в перпендикулярном положении к поверхности моря. Однако ФСБ РФ заявило, что самолет не перевозил никаких тяжелых военных грузов, в багажном отделении находились только сумки пассажиров и 150 кг продуктов и медикаментов, сообщал Regnum.
Сразу же в день катастрофы 25 декабря Министерство обороны Российской Федерации и МЧС России начали поиск обломков самолета и тел погибших. Операцию координировал лично министр обороны Сергей Шойгу. К поискам сразу же приступили семь судов и пять вертолетов Ми-8. Уже вечером количество поисковых судов увеличилось до 32. В поисках участвовали 109 водолазов, а также беспилотные летательные аппараты и телеуправляемые глубоководные аппараты "Тайгер" и "Фалькон".
К 26 декабря поисковую группу увеличили до 3500 человек.
26 декабря были обнаружены обломки самолета на дне Черного моря.
27 декабря удалось поднять первый бортовой самописец.
28 декабря – второй. Его состояние было оценено как хорошее, началась его расшифровка.
К 29 декабря удалось обнаружить тела 20 человек и многочисленные останки. Все были направлены на генетическую экспертизу. Тогда же, 29 декабря, прошли и первые похороны погибших. Уже после Нового года, в январе 2017, после проведения ДНК-экспертизы удалось идентифицировать останки 70 погибших. Их похороны состоялись 14, 16 и 17 января.
А сейчас в России ежегодно вспоминают жертв той страшной катастрофы. В 2019 году в Сочи открыли мемориал в честь погибших: установили монумент в виде двухметровой раскрытой книги. На ее страницах изображен самолет и указаны имена жертв. Памятник, кстати, собирались открыть 24 декабря 2019 года, однако родственники погибших настояли сделать это раньше, в июне.
Также установили памятник на военном мемориальном кладбище в Мытищах. Именно здесь похоронена большая часть пассажиров этого рейса.
На здании ансамбля Александрова установили мемориальную доску в честь погибших в катастрофе участников коллектива. А имя Елизаветы Глинки присвоили Евпаторийскому военному детскому клиническому санаторию Минобороны РФ.
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