Кому Белая Крыса принесет удачу, а кому – проблемы: восточный гороскоп на 2020 год

Новый год уже близко. И Белая Металлическая Крыса совсем скоро вступит в свои права. Правда, не так скоро, как многие думают: китайский Новый год наступит только 25 января, а до этого времени главной все еще будет Желтая Земляная Свинья. И тем не менее в канун Нового года многим хочется узнать, чего же стоит ждать от года Крысы? Это очень умное и даже хитрое животное, а потому оно принесет благоприятное время для ведения бизнеса. Только вот к деньгам относиться стоит бережно – Крыса не прощает расточительности. Ну а подробнее о том, что же ждет знаки восточного гороскопа – в нашем материале.
Естественно, к "своим" Белая Металлическая Крыса будет наиболее благосклонна. Если вы родились в год Крысы, то для вас в 2020 году наступает благоприятное и хорошее время. Успех будет сопутствовать во всех сферах жизни. Но в первую очередь Крыса готова помочь в вопросах бизнеса и карьеры. Поэтому у вас есть все шансы получить хорошую прибыль и новые возможности для развития.
Только помните, что Крыса – существо трудолюбивое. Легкомысленности она не прощает. Поэтому лучше не уповать только на удачу (она и так вас ждет), а проявить в делах побольше усердия. И тогда вы точно будете вознаграждены.
Советы Крысам в 2020 году
- Не надейтесь на одну только удачу
- Старайтесь продумывать свои дела наперед
- В вопросах бизнеса старайтесь не поддаваться эмоциям
Для тех, кто родился под знаком Быка, в 2020 году наступит время пожинать плоды прошлых трудов. Все то, над чем вы работали в предыдущие годы, наконец-то принесет результат. Однако это совсем не повод расслабляться – впереди еще много работы. А расслабленность и "головокружение от успеха" могут оставить вас у разбитого корыта. Летом, кстати, стоит ожидать пополнения бюджета. Причем произойти это может очень неожиданно и внезапно.
В общем, Крыса готова помочь вам в делах и вознаградить за усердие. Главное – не подвести ее. В 2020 году Быков ждет немало возможностей и обогатиться, и подняться по карьерной лестнице. Но чтобы их не упустить, придется действовать решительно.
Советы Быкам в 2020 году
- Проявляйте больше решительности
- Не останавливайтесь на достигнутом
- Учитесь обращать трудности себе во благо
А вот для Тигров в 2020 году наступает опасное время. Оно может принести вам как успех, так и разочарование. Многое зависит от вас и ваших поступков: нужно проявить спокойствие и лучше себя контролировать. Причем касается это всех сфер жизни. Вас ждет много легких побед и возможностей, но далеко не все из них принесут вам пользу. К каждому шансу нужно подходить внимательнее.
В личной жизни тоже нужно быть более спокойным: излишние эмоции могут обернуться для вас и вашей половинки печальными последствиями. В общем, девиз Тигров на 2020 год – спокойствие, спокойствие и еще раз спокойствие.
Советы Тиграм в 2020 году
- Не поддавайтесь эмоциям
- Ищите подвохи и подводные камни
- Не распыляйте себя на несколько дел сразу
У Кроликов наступает лучшее время для налаживания новых связей: как личных, так и деловых. Лучшие качества людей, которые родились под знаком Кролика: обаяние и коммуникабельность. Поэтому в 2020 году вас ждет много интересных и полезных знакомств. А новое знакомство – это всегда шанс обрести успех в карьере или в личной жизни. Главное – не упустить его. Особенно гладко, кстати, будут складываться отношения с противоположным полом.
Белая Металлическая Крыса поможет вам реализовать себя в творческом плане. К любому делу Кроликам стоит подходить с креативом, и тогда ближе к концу года они смогут насладиться результатом своей работы. Для вас 2020 год – время реализовывать большие проекты.
Советы Кроликам в 2020 году
- Подходите творчески к решению сложных задач
- Смело заводите новые знакомства
- Не упустите свой шанс реализовать большой проект
Драконам, в отличие представителей других знаков, Крыса не обещает в 2020 году каких-то больших возможностей и успехов. Предстоящий год будет для вас непростым как в карьере, так и в личной жизни. Особенно в первом полугодии велик шанс серьезных ссор с близкими людьми. Но помните – усердие и терпеливость помогут вам преодолеть все трудности. Год пройдет для вас ровно и спокойно, если сохранять спокойствие и избегать больших трат и серьезных карьерных перемен.
Советы Драконам в 2020 году
- Не совершайте больших и необдуманных трат
- В конфликтах старайтесь найти компромисс
- В случае неудач сохраняйте спокойствие и не опускайте руки
А вот тем, кто родился в год Змеи, Крыса обещает большие перемены. Не бойтесь переездов и новых начинаний: Крыса вам поможет. Правда, весной с этим нужно быть осторожным: лучше не заключать никаких больших сделок и контрактов. Есть большой риск потерять крупную сумму денег. Ну а в остальном восточный гороскоп сулит вам свободу действий и массу новых впечатлений.
Для Змей 2020 год – прекрасное время для вступления в брак. В общем, дерзайте: год Крысы обещает быть для вас интересным и полным приятных сюрпризов.
Советы Змеям в 2020 году
- Будьте внимательны при заключении сделок
- Не бойтесь перемен
- Задумайтесь: а не пора ли, наконец, вступить в брак?
Для Лошадей начало 2020 года будет трудным: вас ждут трудности в делах и конфликты с людьми. Но если вы сможете с честью выйти из всех сложных ситуаций и мирно разрешить споры, то китайский гороскоп обещает вам плодотворный год. Лошадь – это, конечно, очень быстрое животное, но вам, наоборот, стоит замедлить темп и обрести гармонию.
Старайтесь решать разногласия мирным путем. В награду за это Крыса обещает вам и карьерный рост, и успех в личной жизни.
Советы Лошадям в 2020 году
- Будьте готовы к неожиданным трудностям
- Делайте упор в делах на качество, а не на скорость
- Решайте конфликты мирным путем
Коза в год Крысы окажется в числе тех несчастных, кого будут подстерегать большие трудности. Практически в любом деле вам придется пробиваться к успеху с боем. В личной жизни есть большая вероятность серьезных ссор и даже расставаний. Кстати, трудно будут складываться отношения не только с людьми, но и с деньгами: лучше избегать крупных сделок и не брать деньги в долг.
Уже успели расстроиться? Зря. Как бы странно это не звучало, но китайский гороскоп обещает вам успех, если вы будете сохранять бдительность и не станете "вестись" на легкую выгоду.
Советы Козам в 2020 году
- С подозрением относитесь к возможности легкой выгоды
- Осенью избегайте больших финансовых сделок
- В делах готовьтесь преодолевать большие трудности
Родились в год Обезьяны? Поздравляем: вам Крыса обещает помощь в делах и творчестве. У вас есть все возможности, чтобы в 2020 году реализовать свои амбиции. Без трудностей тоже не обойдется, если верить китайскому гороскопу. Но на то они и трудности, чтобы преодолевать их и превращать в новые возможности. Правда, Обезьянам следует лучше следить за своим здоровьем: велик шанс, что дадут о себе знать старые заболевания или появятся новые.
Кстати, Белая Металлическая Крыса обещает вам успех и в личной жизни. Конец 2020 года – время, когда одинокие Обезьянки смогут найти свою вторую половинку.
Советы Обезьянам в 2020 году
- Смело начинайте новые проекты
- Самое время реализовать давно задуманные планы
- Бережнее относитесь к своему здоровью
Петухи – одни из главных счастливчиков 2020 года. В год Крысы вам открыты все дороги: и в делах, и в творчестве, и в личной жизни. "Петушиться" с начальством и близкими вам не придется: год обещает быть спокойным и бесконфликтным. Эту стабильность вы можете использовать себе во благо, получив повышение на работе или сделав выгодное вложение.
Правда, к деньгам нужно относиться бережнее – Крыса не любит расточительность. Лучше еще немного подкопите, если не уверены в покупке на 100%.
Советы Петухам в 2020 году
- Будьте осторожны при больших финансовых тратах
- Излишний напор в делах может обернуться крахом
- Радуйтесь жизни и действуйте: Крыса вам благоволит
Для Собак восточный гороскоп приготовил самое наилучшее пожелание: нужно больше отдыхать. Белая Металлическая Крыса обещает вам плодотворные и насыщенные двенадцать месяцев. Рожденных в год Собаки ждет успех на работе и творческий взлет. Но тут и кроется главная опасность: лучше не погружаться в работу с головой, забывая обо всем. Наоборот, следует больше отдыхать и отвлекаться: велик риск переутомления и выгорания.
Кстати, если вы все еще одиноки, то 2020 год – отличное время для того, чтобы это исправить. Причем следует присмотреться к тем людям, которые постоянно вас окружают: возможно, ваша вторая половинка совсем рядом, а вы сидите и читаете этот гороскоп.
Советы Собакам в 2020 году
- Побольше отдыхайте и отвлекайтесь от дел: выгорание – штука опасная
- Не бойтесь новых начинаний и больших проектов: все получится
- Присмотритесь к окружающим: пора бы уже и пару себе найти!
Рожденные в год Свиньи отличаются особым трудолюбием и постоянным желанием развиваться. Что ж, в 2020 эти качества придутся как никогда кстати: ваши старания Белая Металлическая Крыса поможет превратить в успех и финансовую выгоду. Только не забывайте о том, что нужно постоянно учиться. Для вас (голосом мудрого наставника) год Крысы – это время, чтобы впитывать новые знания.
Только не забывайте о том, что упорство в работе может сказаться и на здоровье. Велик шанс стрессов, депрессий и более серьезных заболеваний. Поэтому вам нужно побольше отвлекаться и не забывать про свое здоровье.
Советы Свиньям в 2020 году
- Учитесь, учитесь и еще раз учитесь: новые знания приведут вас к большому успеху
- Не переставайте трудиться: упорство в 2020 году придется кстати
- Не забывайте про свое здоровье: иногда чрезмерный труд бывает вреден
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