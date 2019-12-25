Спрячьте это немедленно. В чем нельзя встречать Новый год 2020, чтобы быть счастливым

2020 – год Белой Металлической Крысы. Чтобы грядущий год прошел благополучно, встречать его нужно в правильной одежде (и с правильными людьми). Что надеть на Новый год, чтобы понравиться Крысе, быть неотразимой и не сразить своим нарядом удачу на целый год.
В новогоднюю ночь нежелательно надевать кошачьи, тигриные и змеиные и другие "звериные" принты. Крыса – животное боязливое, лишний раз злить и пугать хозяйку года не нужно. Поэтому забросьте любимое леопардовое платье на дальнюю полку. 31 декабря 2019 года – не его день.
Забудьте про узкое платье. Символ 2020 года любит удобство и свободу, поэтому ваш новогодний наряд не должен сковывать движения. То же самое с обувью. Если туфли жмут и натирают – уберите их обратно в шкаф (даже если вы их очень сильно любите). Комфорт и легкость – вот главные требования к праздничной одежде.
Разгневать Крысу может и чересчур откровенный наряд. Так что если платье лишь слегка прикрывает ягодицы, а декольте настолько глубокое, что скрывать больше нечего, пора идти по магазинам и выбрать что-нибудь поскромнее. Хотя бы чуть-чуть.
Испугать символ года может также одежда и аксессуары из натурального меха. В общем, шубку лучше в новогоднюю ночь не надевать.
Избегайте красного, бордового и оранжевого. Это не только символ агрессии и вражды, но также это цвет огня, который разрушает металл. А так как 2020-й – год Белой Металлической Крысы, то использование таких "кричащих" и "опасных" цветов в одежде крайне плохая идея, утверждают астрологи.
Считается, что новогодний наряд синего цвета и его оттенки лучше не выбирать. Это связано с тем, что Крыса боится воды.
Однако других ограничений по цветовой гамме нет – все оттенки, которые не ассоциируется с огнем и водой, считаются удачными для празднования Нового года 2020.
Лучше всего подойдут белые, серебристые, бежевые, молочные, серые. Эти оттенки помогут привлечь богатство и удачу в дом. Можно даже надеть наряд черного цвета – он считается символом благоденствия в семье.
Главные правила новогоднего наряда – элегантность и комфорт. Крыса не переносит дешевизны и вычурности, поэтому ткани должны быть струящимися и натуральными, а платья – желательно средней длины или в пол. В таком случае подойдут фасоны футляр, бандо (с открытым верхом без бретелек), платья в греческом стиле, асимметричного кроя. Чтобы наряд не был скучным, добавьте блестящие вставки и аксессуары.
Аксессуары – важная деталь новогоднего наряда. Но не переборщите с ними, иначе они "убьют" ваш образ. Лучше всего использовать украшения из натуральных металлов или ручной работы. Подойдут изделия из жемчуга.
Прическа и макияж не должны быть броскими и неестественными. Нюдовые оттенки теней и помады – то, что нужно в эту новогоднюю ночь. Если хочется чего-нибудь поярче, то возьмите тени с блестками. Волосы лучше аккуратно уложить или собрать в элегантный хвост, подойдут также локоны.
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Комментарии
Бред.
Крыса из нержавеющей стали разве чего-то боится? И да - долой платья, под музыку на столе!