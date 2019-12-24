Где в Барнауле пройдут богослужения на католическое Рождество

Верующие готовятся к одному из самых главных церковных праздников – католическому Рождеству. Во всех католических церквях пройдут торжественные богослужения. Праздничные события начнутся в Сочельник – в ночь с 24 на 25 декабря. Рассказываем, как празднуют католическое Рождество и где в Барнауле пройдут богослужения.
В ночь с 24 на 25 декабря. Эту дату празднования приняли еще в 431 году, на Эфесском церковном соборе. Помимо Римско-католической церкви 25 декабря Рождество Христова отмечают баптисты, протестанты, лютеране, а также 11 поместных православных церквей мира – в общем, все те верующие, чьи календари совпадают с григорианским. А вот православная Церковь отмечает Рождение Христово 7 января, так как живет по юлианскому летоисчислению.
Согласно расписанию местной религиозной организации прихода Христа Царя Вселенной Римско-католической церкви Барнаула, ночная святая месса пройдет в Сочельник в церкви по улице Матросова, 113. Начало богослужения запланировано на 19:30. А вот днем 25 декабря – в день католического Рождества – торжественная месса начнется в 11:30, но на этот раз она пройдет в католическом костеле на проспекте Ленина, 44.
Католическое Рождество – это семейный праздник. В Сочельник близкие и родные готовят праздничный ужин и собираются вместе за одним столом. Слово "сочельник" происходит от "сочиво" – это постное блюдо, которым было принято угощать в канун Рождества. Все католики соблюдают 24 декабря строгий пост, поэтому и готовили только постные блюда. Обязательно в центре стола ставили тарелку с пресным хлебом – рождественскими облатками. Пост прекращается только после появления первой звезды в Сочельник.
Перед ужином глава семьи читает вслух отрывок из Евангелия от Луки, в котором говорится о рождении Иисуса Христа. Затем все присутствующие берут с блюда облатки, дарят друг другу и желают добра.
После ужина вся семья идет в церковь. На католическое Рождество служат три литургии. Традиционно первая рождественская месса совершается в полночь – в это время почитают Бога Отца. В начале торжественной мессы священник укладывает в ясли фигурку Младенца Христа и освящает их. Второе богослужение происходит на рассвете – оно связано с рождением Бога Сына от Девы, а третье – днем, когда празднуют появление Бога-духа.
Комментарии
Светское гос-во... Ну-ну .p/s Как тебе такое, Илон Маск ? Хе-хе
А почему, собственно "католическое"? Рождество 25-го числа отмечает весь христианский мир. За исключением небольшого числа церквей.
Наши упёртые и жадные попы застряли в настолько далёком прошлом, что до сих пор ставят телегу впереди лошади.
"...Верующие готовятся к одному из самых главных православных праздников – католическому Рождеству. Во всех католических церквях пройдут торжественные богослужения. Праздничные события начнутся в Сочельник – в ночь с 24 на 25 декабря. Рассказываем, как празднуют католическое Рождество и где в Барнауле пройдут богослужения..."
24.12.2019 15:32
Сергей
А почему, собственно "католическое"?
Да потому что Православное - 7 января!!!
АМИК, "ну вы, блин, даете" (с)
24.12.2019 16:00
- гость -
Наши упёртые и жадные попы застряли
Это не наши попы, это "ихние" попы, так сказать "гейропейские". Побереги силы до 7 января...
"Верующие готовятся к одному из самых главных церковный праздников – католическому Рождеству."
Ну, не все верующие готовятся, а только западные христиане - католики, протестанты, лютеране...
У восточных христиан, православных (ортодоксальных) - в разгаре Рождественский пост.