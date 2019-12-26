Улыбайтесь, господа. Что делать, если нет новогоднего настроения и как его поднять

"Елка стоит, гирлянда горит, мандарины пахнут, а новогоднего настроения нет!", "Где мое настроение?". Психологи говорят, что позитивный настрой в преддверии Нового года есть не у всех. Рассказываем, с чем связано плохое настроение и как его поднять за несколько дней до праздника.
Кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии АлтГУ, практикующий психолог Светлана Даренских называет три главные причины, из-за чего перед новогодней ночью мы хандрим.
Во-первых, хроническая усталость, которая проявляется угнетенным состоянием, когда мы теряем вкус к жизни, и нас не радуют ни огни города, ни елки, ни гирлянды, ни даже запах мандаринов.
"С возрастом мы можем терять вкус к жизни и перестаем радоваться праздникам, в том числе Новому году, дню рождения, 8 Марта и другим. Накапливается усталость в целом от жизни, и нам ничего не хочется, мы чувствуем упадок сил и апатию. Таким "заболеванием" страдает не только старшее, но и молодое поколение, работающие люди и безработные", – говорит Светлана Даренских.
"Излечиться" от этого можно, если выяснить, почему у человека депрессивное и грустное состояние, что происходит в его окружении.
"Обычно хроническая усталость возникает не просто так, а вследствие каких-то событий в жизни. Возможно, есть хронические неразрешенные ситуации или что-то случилось в преддверии праздника. В таком случае поделитесь с окружающими или со специалистом своими переживаниями и эмоциями", – говорит психолог.
Новогоднее настроение может пропасть из-за неудовлетворенности итогами года.
"Хотим мы или нет, но к концу года все равно подводим итоги, которыми можем быть недовольны. Почему это происходит? Часто из-за отсутствия целей. Многие просто не планируют собственное будущее или "разучились" мечтать и хотеть. Не могут определить, куда двигаться дальше. Состояние бесперспективности также снижает настроение. Если нет цели, то человек не знает, куда двигаться. И в итоге даже хороший результат может быть обесценен. Человек его обесценивает, потому что шел наугад. Может списать полученный результат на удачу", – отмечает Светлана Даренских.
Пропадает настроение перед праздниками и из-за "идеальной картинки". Мы хотим встретить Новый год именно так, как задумали. Если планы рушатся, то настроение падает и мы готовы совсем отказаться от праздника или встречаем праздник в плохом настроении.
Конечно! Повышать настроение надо всегда, говорит психолог, вне зависимости от того, Новый год завтра или рабочий понедельник.
"Когда человек чувствует себя счастливым, ему все дается намного проще, проблемы переносятся легче и здоровье у него лучше", – говорит Светлана Даренских.
Поиграйте в психологическую игру. Ежедневно подводите итоги и находите пять успехов в каждом уходящем дне. Это не только глобальные успехи, как победа в профессиональном конкурсе, но и маленькие повседневные свершения.
"Вы пришли уставшие с работы, не планировали делать уборку, но сделали. Это и будет одним из успехов дня. Задачи такой не было, но я все равно сделал это не самое любимое дело. Запишите все пять достижений на отдельном листе, и спустя несколько дней вы увидите внушительный список", – рекомендует психолог.
Еще Светлана советует в конце дня вспоминать, где вам сегодня повезло и подфартило.
"Это могут быть простые вещи: по пути на работу не было ни одного красного светофора, нажали кнопку лифта, а он уже тут, не пришлось ждать в столовой в обед. Или вы подошли к остановке, а автобус уже рядом, а еще и место свободное. Такое подведение итогов запускает механизм, что я успешен и везуч, и непременно поднимет настроение", – говорит специалист.
Спланируйте Новый год так, чтобы не ущемлять свои интересы и мнение окружающих. Не хотите встречать праздник у друзей, а они отказываются идти к вам? Встретьте Новый год в ресторане или на базе отдыха, или придумайте необычное место. Не успеваете купить все необходимое? Составьте список и попросите родных. Помните: нет неразрешимых дел, а некоторые проблемы мы создаем сами.
"Если хотите изменить жизнь, начните с Нового года, и делайте непривычные для вас вещи. Всегда объедались? В этот раз съешьте немного. Не танцевали – танцуйте. Сходите на каток или запустите фейерверк, если раньше такого не делали", – отмечает психолог.
Создать праздник самому! Часто в нашем окружении есть "человек-зажигалка", пообщайтесь с ним, "впитайте" его позитив. Но и вы можете примерить на себя такую роль. Это тоже поднимет настроение, да и не только вам, но и окружающим.
"Станьте для кого-то волшебником, не важно – для ребенка, супруга или супруги, родителей. Когда вы увидите горящие глаза близких, то наполнитесь легкостью, светом, благодушием", – говорит Светлана Даренских.
Чтобы поднять настроение 31 декабря, психолог советует сделать пять важных дел.
1) Украсьте дом и нарядите елку, если не сделали этого раньше. Окунитесь в детство и волшебство, рассматривая игрушки.
2) Новый год – это музыка. Если до боя курантов еще далеко, включите любимую музыку, которая наполнит вас настроением и энергией.
3) "Не ждите чуда – чудите сами". Главный секрет новогоднего настроения в том, чтобы его создавать, а не ждать. Сходите на городскую елку, покатайтесь с горки. Перевоплотитесь в Деда Мороза или Снегурочку для своих близких.
4) Дарите подарки, делайте сюрпризы для тех, кто ждет этого от вас и не ждет. Сегодня можно побыть волшебником.
5) Вспомните все хорошее, что было в уходящем 2019 году, и помечтайте о планах на следующий год.
Комментарии
Заведите собаку. Вот кто источник хорошего настроения, в отличие от родственников, например)