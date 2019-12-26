Кольцевое солнечное затмение: почему оно редкое и смогут ли его увидеть на Алтае

26 декабря 2019 года произойдет редкое солнечное затмение – кольцеобразное. Что это за явление, во сколько оно произойдет и увидят ли его жители Алтайского края – читайте в материале amic.ru.
По сути, это обычное солнечное затмение, просто происходит оно, когда Луна находится на максимальном расстоянии от Земли, и ее диск сможет закрыть только центр Солнца. С Земли это будет выглядеть как "огненное кольцо" в небе. Отсюда и название. Длится это недолго – от двух до пяти минут.
Еще одна особенность этого затмения: полной темноты в этот момент не наступает. Причем небо остается светлым и приобретает необычный багровый оттенок. Звезд не видно.
Больше всего повезло жителям восточной части Африки, Саудовской Аравии, Южной Индии и Индонезии – они смогут насладиться красотой этого явления.
Чтобы наблюдать солнечное затмение, необходимо ясное небо. А в Алтайском крае 26 декабря будет все еще действовать штормовое предупреждение с метелью и снегопадами.
Потому что смотреть на солнечное затмение невооруженным глазом нельзя – можно повредить глаза. Наблюдать за этим явлением нужно через темное стекло.
Кроме того, с затмением Солнца связано много мистических поверий. Некоторые астрологи уверяют, что оно способно негативно влиять на физическое и моральное состояние человека. Поэтому астрологи призывают не совершать важных и серьезных дел в эти дни. Отложить крупные покупки, избегать конфликтов, поездок и по возможности отказаться от вредных привычек.
Жители древнего Китая и Вавилона считали затмение предвестником беды и трагических изменений. Но научно негативное влияние этого явления на жизнь людей никак не доказано.
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