Какая погода будет в Алтайском крае на Новый год

Штормовая погода в Алтайском крае продлится до 26 декабря. В четверг днем ветер начнет стихать. На смену циклону придет антициклон, который принесет морозы.
Уже 27 декабря в крае похолодает до минус 24 градусов. Холода сохранятся до 29 декабря. В этот период ночные температуры по краю составят от 23 до 33 градусов ниже нуля, а днем будут колебаться от 13 до 22 градусов мороза.
30 декабря районы Алтайского края попадут под влияние нового антициклона, который вновь принесет с собой снегопад и усиление ветра. Правда, не настолько сильное, как в этот раз.
А вот в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в Алтайском крае ожидается спокойная и вполне комфортная погода: температура воздуха составит от -7 до -15 градусов. Так что вполне можно позволить себе новогодние гуляния.
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