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Кто такой Александр Климин, который может стать вице-губернатором Алтайского края

, ИА "Амител"
Что о нем известно и чем ему придется заниматься на этом посту
Фото: www.altairegion22.ru

Фото: www.altairegion22.ru


Должность вице-губернатора Алтайского края по промышленности может занять министр промышленности и энергетики региона Александр Климин. Что о нем известно и почему кресло "промышленного" зама Виктора Томенко пустовало больше года – читайте в материале amic.ru.

1
Кто такой Александр Климин?

Александр Анатольевич Климин родился 10 декабря 1975 года в Новосибирске. Однако, как и губернатор Виктор Томенко, на Алтай он приехал из Красноярского края.

В 1998 году Климин окончил Красноярский политехнический университет по специальности "Экономика и управление на автомобильном транспорте". Свою карьеру начинал на муниципальном предприятии "Красноярскгостранссигнал" в должности экономиста. Но проработал там недолго – в 1999-м Климин уже был главным специалистом в управлении экономики в администрации Красноярского края.

В 2003 году стал руководить отделом промышленности управления промышленности и топливно-энергетического комплекса Совета администрации Красноярского края, а в 2004-м – отделом регулирования рынка алкоголя управления промышленности, энергетики, транспорта и коммуникаций администрации региона.

В 2005 году Климин возглавил службу по контролю в области промышленности, а через три года после образования правительства Красноярского края его назначили заместителем министра промышленности и энергетики. Главой министерства он стал в конце 2012 года.

В 2014-м был уволен "в связи с истечением срока трудового договора" и стал замминистра промышленности, энергетики и торговли Красноярского края.

В 2017 году он работал замом гендиректора по спецпроектам МРСК Сибири. В 2018-м Александр Климин стал министром промышленности и энергетики Алтайского края.

2
Как губернатор объясняет пустующее кресло "промышленного" вице-губернатора?

Виктор Томенко ранее говорил, что подходит к выбору своих замов тщательно. По мнению главы региона, промышленным вице-губернатором должен стать человек, который долго живет в Алтайском крае и хорошо знаком с его проблемами. Хотя позже губернатор не исключил, что привлечет на этот пост человека из другого региона.

Напомним, должность стала вакантной в сентябре 2018 года, когда пост покинул Виктор Мещеряков. В настоящее время это направление временно курирует сам губернатор.

3
Чем должен заниматься "промышленный" вице-губернатор?

Ему предстоит курировать Министерство промышленности и энергетики, Министерство транспорта, Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края, а также управления по госрегулированию цен и тарифов. В апреле 2019 года Виктор Томенко заявлял, что новому руководителю придется заниматься острыми проблемами в жизни региона.

"Если вы помните мой разговор с президентом летом, то в том числе я ставил вопрос, что тема автомобильных дорог для Алтайского края является уже не столь транспортной, а уже превращается в социальную или даже социально-политическую проблему. И ею надо заниматься. Поэтому я сам многими вопросами занимался. И ЖКХ тоже еще та сфера. Ничего зазря не было. И мы ничего не упустили. Но руководителя такого я подобрал", – сказал тогда  Томенко.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

26.12.2019 15:43
- гость -

а у нас со своими управленцами дефицит? зачем нам из другого региона?

26.12.2019 15:58
валерий

Да... биография с пятнышками.. как говорится ложечки нашлись, но осадочек остался. Да и МРСК Сибири тот еще отстойничек чтоб пристроить "нужных" людей. Перевелись на Алтае умные и деловые..

26.12.2019 16:10
1

Спец проекты МРСК - интересно т.к. МРСК в полной заднице находиться, разворовали абсолютно все.

26.12.2019 16:14
- гость -

Зачем нам про этих припудренных личностей рассказывать? Мы их знаем. Приватизаторы-оптимизаторы-модернизаторы, известная кодла.

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