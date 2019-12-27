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Два мужа, несколько романов и одно недоразумение. Чем запомнилась Галина Волчек

, ИА "Амител"
Актеры называли ее Железной леди – за требовательность и жесткость. Но сама Волчек скептически относилась к этому прозвищу
Фото: sovremennik.ru

Фото: sovremennik.ru


На 87-м году ушла из жизни Галина Волчек, народная артистка СССР и художественный руководитель театра "Современник". Она посвятила свою жизнь театру и воспитала не одно поколение актеров. Ее спектакли имели невероятный успех и десятилетиями не сходили со сцены, их знали не только в России, но и за рубежом. Чем прославилась и что оставила этому миру Галина Волчек – читайте в материале amic.ru.

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Тихая девочка с косичками и папина дочка
Галина Волчек родилась в 1933 году в Москве в семье известного кинорежиссера Бориса Волчека и сценариста Веры Майминой. С детства Галина была очень талантливой, училась на одни "пятерки", много читала и радовала родителей своими успехами. В школе девочка с косичками была тихим и незаметным ребенком. Когда ей исполнилось 13 лет, родители развелись. Будущая звезда решила остаться с папой, который оказал на нее сильное влияние."Я очень любила мать, но я папина дочка. Мой отец был уникальным человеком – очень добрым, простым, без всякого гонора. Со своими учениками-вгиковцами он обращался как с собственными детьми", – вспоминала Волчек.

Развод родителей она переживала тяжело: девочка-тихоня начала курить, изменила цвет волос и стала пользоваться косметикой, чем шокировала отца. Из-за своего сложного характера она часто конфликтовала с преподавателями, поэтому побыстрее окончила школу, экстерном сдав все выпускные экзамены. Отец настаивал на выборе литературного института, видя как девочка любит читать, но Галина мечтала о карьере актрисы. "Я была зажатая, некрасивая, толстая, стеснялась своей фигуры. Я просто знала, что хочу быть актрисой, умираю", – цитирует РИА "Новости" слова Волчек. В 16 лет после школы она поступила в МХАТ.

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Мечтала быть актрисой, а стала режиссером

Желание стать актрисой появилось задолго до поступления. Свою "первую роль" она сыграла в 14 лет, когда решила помочь парню, который ей очень нравился. Родителей мальчика вызвали в школу. Тогда Галина надела мамины каблуки, шляпу с вуалью, накрасила губы помадой и пошла к завучу. Волчек блестяще сыграла роль тети, потому как никто не заметил подвоха.

Однако настоящая актерская карьера начала строиться в МХАТе. На сцену впервые она вышла в 20 лет, в 1953 году. После окончания учебы вместе с молодыми выпускниками – Игорем Квашой, Евгением Евстигнеевым, Олегом Табаковым – и под руководством Олега Ефремова в 1956 году они организовали студию молодых актеров, которая позже стала московским театром "Современник".

Поначалу Галина Волчек выступала на сцене молодого театра как актриса, она бралась за любую театральную роль – на ее счету их более 20. Она также снялась более чем в 20 фильмах, среди которых  "Дети Дон Кихота", "Осенний марафон", "Берегись автомобиля" и другие. Ей доставались только эпизодические роли, однако все ее героини запоминались зрителям своей харизмой и яркостью.

Волчек прекрасно справлялась не только с актерской работой, но и с задачей постановщика. Уже тогда все вокруг замечали ее режиссерские способности, но быть режиссером она не хотела. И когда Олег Ефремов перевел ее из актерского штата в режиссерский, это стало для нее большим ударом.

"Как же я тогда плакала! Хотя что я за актриса была? Особенно в кино. Играла какие-то маленькие роли, в основном полумонстров. Но мне было так жутко расставаться с той судьбой, что я сама себе "прописала" с детства. Но оказалось, что прописала я ее себе напрасно", – говорила она в интервью журналистам.

В 1972 году Галина Волчек стала главным режиссером "Современника", а в 1989 году – его художественным руководителем. 

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Из Москвы на Бродвей

За годы работы руководителем ей удалось "поднять" "Современник". Она работала не только худруком. Волчек делала все. Как-то в одном из интервью она призналась, что ей приходилось работать директором столовой, кухаркой и проч. Люди поражались ее таланту и мощи характера и удивлялись, как ей удавалось столько лет "держать" театр.

Волчек поставила более 30 спектаклей. Ее первая режиссерская работа имела невероятный успех – постановка по пьесе Уильяма Гибсона "Двое на качелях" просуществовала на сцене театра более 30 лет. За спектакль "Обыкновенная история" по роману Ивана Гончарова она получила Государственную премию СССР, а ее спектакль "Три товарища" по одноименному произведению Эриха Марии Ремарка стал настоящим театральным хитом.

Театр "Современник" быстро стал популярным и начал гастролировать. Галина Волчек – первый советский режиссер, который выехал с театром на гастроли в США. Случилось это в 1978 году. Она наладила культурные взаимоотношения между двумя странами. Ее спектакли по произведениям русской и мировой классики имели успех не только в России, но и на Бродвее. В 2007 году Галина Волчек получила самую престижную американскую награду – премию Drama Desk Award, которая до этого присуждалась исключительно американским театрам. А в 2011-м театр проехал по европейским странам.

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Мама и Железная леди
Галина Волчек – талантливая и трудолюбивая – буквально жила театром. Она не только ставила спектакли, но и помогала артистам, если у них не складывалась роль. В интервью журналистам она рассказывала, что в молодых режиссерах старалась всегда воспитывать интерес к человеку.

"Выходя на сцену в ее спектаклях, каждый из нас знал, что мы ни в чем и никогда не обманем зрителя. Она требовала от себя и от нас быть максимально честными в своем деле, отдаваться ему целиком, не жалеть себя", – говорится на сайте "Современника".

Актеры называли ее мамой. В театральных кругах за Галиной Волчек давно и прочно закрепилось шутливое прозвище Железная леди (отсылка к образу волевой  Маргарет Тэтчер). Хотя сама Волчек скептически относилась к такой трактовке ее характера.

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Волчек в политике
В 90-е Галина Волчек участвовала в выборах в Госдуму в качестве представителя политического блока "Наш дом – Россия". Его лидером был действующий тогда премьер-министр Виктор Черномырдин. Четыре года Галина Волчек работала членом думского комитета по культуре. В выборах следующего созыва участвовать уже не стала. По ее словам, серьезное существование в политике ведет к потере человеческих отношений, а это было самым ценным для режиссера.
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"Два мужа, несколько романов и одно недоразумение"

Галина Волчек дважды была в браке. В 1955 году она вышла замуж за своего однокурсника и актера Евгения Евстигнеева. В браке, который продлился девять лет, родился сын Денис.

Второй раз Галина вышла замуж за Марка Абелева, профессора строительного института. Но и этот брак был недолгим. По словам Абелева, они расстались, потому что он ревновал ее к театру. "К тому же она не решалась на детей, думаю, из-за ее любви, именно любви к театру и к профессии. Тогда мне казалось, что наш брак умер. Каждый день театр", – цитирует vokrug.tv Абелева.

Так или иначе, Галина Волчек сама осознала, что семейная жизнь не для нее, и полностью посвятила себя театру.  В шутку же говорила, что  в ее жизни были "два мужа, несколько романов и одно недоразумение".

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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