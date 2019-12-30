Как будет ходить общественный транспорт в Барнауле на новогодних каникулах

В новогодние праздники изменится работа общественного транспорта в Барнауле. Как часто будут ездить маршрутки, автобусы, троллейбусы и трамваи в новогодние каникулы и будет ли ходить транспорт в рождественскую ночь рассказывает amic.ru.
- 1 января будет мало утренних рейсов, на 60% сократится количество автобусов на улицах города;
- 2 и 3 января транспорт будет ходить по расписанию выходного дня и автобусов будет меньше на 30%;
- с 3 по 8 января автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить по расписанию выходного дня.
Все, кто захотят побывать на ночной службе в честь великого праздника, смогут после ее окончания добраться домой. В ночь с 6 на 7 января трамваи и троллейбусы будут работать допоздна. Электротранспорт будет ходить по следующим маршрутам:
- В 01:30 от Покровского кафедрального собора (ул. Никитина, 137) можно будет уехать на трамваях № 1, 7 (до ст. Докучаево и ст. Кордон), а также по специальному трамвайному маршруту Покровский собор – ул. Анатолия – пр. Красноармейский – пл. Свободы – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево;
- В 01:45 от Свято-Никольской церкви (пр. Ленина, 36) пойдут троллейбусы № 1, 6;
- В 01:15 от Александро-Невского собора (ул. Антона Петрова, 221) пойдут трамваи № 8 и 9.
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