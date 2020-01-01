Особенности национального отдыха: лучшие мужские развлечения на новогодние праздники

Новый год – праздник, который традиционно принято отмечать в кругу семьи. А вот следующие за ним праздничные выходные можно провести по-разному. В конце концов, иногда полезно отдыхать даже от самых близких людей. Тем более что не любое развлечение может понравиться абсолютно всем. Так что на новогодних каникулах можно провести время в стиле "мальчики – налево, девочки – направо". Мы немного поразмышляли о том, как можно отдохнуть на новогодние праздники по-мужски. Самые удачные, на наш взгляд, варианты – в материале amic.ru.
Это немного стереотипный, но всегда актуальный вариант провести выходной в мужской компании. Хотя почему только в мужской? Такое развлечение может прийтись по душе и дамам. Однако принято считать, что посидеть за кружечкой пива в пабе больше любят мужчины. Не все, кстати, это одобряют: для здоровья вредно, лучше уж активный отдых.
Но, во-первых, мы не призываем вас злоупотреблять настолько, что владельцу потом придется отстраивать бар заново. А во-вторых, такие посиделки – это в первую очередь не алкоголь, а общение в компании друзей и хороших знакомых. Можно поговорить о жизни, поиграть в настольные игры, посмотреть футбол. В общем, то, как в баре можно провести время, ограничено лишь вашей фантазией. Ну а тем, кто против таких развлечений, рекомендуем читать текст дальше: впереди есть и более полезные способы отдохнуть.
Куда пойти в Барнауле:
Ну, баров-то в городе действительно много: от бюджетных мест до дорогих пабов. Например, 2ГИС знает больше 200 таких мест. Выбирайте то, которое подходит вам по деньгам, атмосфере и расположению.
Каждый Новый год мы с друзьями… Когда на улице мороз, особенно приятно попариться в жаркой бане. Тем более за разговорами по душам в хорошей компании. Кстати, если для передвижения транспорта и горожан огромные барнаульские сугробы – ужасное неудобство, то для любителей бани – большая удача. Только нырять в снег лучше в специально подготовленном для этого месте – иначе к списку новогодних развлечений прибавится еще и травмпункт.
Если вы убеждены, что баня – это не ваше, то, возможно, просто не нашли для себя оптимальный вариант. Ведь существует целое многообразие русских, турецких, финских и многих других бань и саун. Такой отдых не только приятен, но и очень полезен. А вот совмещать поход в баню с алкоголем – крайне неудачная идея. Это очень опасно для вашего здоровья. Только вы, друзья, веники и хорошее настроение.
Куда пойти в Барнауле:
Бань, кстати, в городе тоже немало. Причем самых разных видов. Ищите подходящий вариант в 2ГИС. Ну а если искать не хочется, можете отправиться в "Центральные бани": в будние дни это удовольствие обойдется вам в 400 рублей, а в выходные – в 500 рублей.
Еще один вариант совместить в праздники приятное с полезным – активный отдых. Тем более что после новогодних застолий желательно бы растрясти все то, что вы успели наесть. Есть много спортивных развлечений, которые становятся еще круче в компании хороших друзей. И нет, это не литрбол. Мы не будем останавливаться на классических зимних развлечениях. Покататься на коньках (кстати, вот вам список мест, где это можно сделать) или лыжах зимой – это само собой.
Наилучший, на наш взгляд, вариант и тело укрепить, и с друзьями пообщаться – командные игры. Например, футбол. Да-да, зимой в него тоже можно играть. Причем с комфортом. Главное – найти крытый манеж.
Куда пойти в Барнауле:
Если вы решились, то для этого ищите крытое футбольное поле, которое можно арендовать. Например, в Барнауле это можно сделать в спортивном комплексе "Темп".
Однако настоящие мужские развлечения – это не только пиво, баня и футбол. Говорят, что все мужчины – это большие дети, и в этом есть доля правды. Они взрослеют, но не перестают любить различные игрушки. И компьютерные игры – одно из самых популярных мужских развлечений. Тем более часть нынешнего поколения уже выросла, играя в игры на приставках и компьютере. И это увлечение они переносят с собой во взрослую жизнь.
К тому же, современные технологии позволяют играть вместе, большими компаниями. Причем вариантов может быть много. Например, можно делать это по интернету, не выходя из дома. Но живое общение же гораздо лучше, не правда ли? Поэтому можно пойти в киберспортивный клуб и здорово провести там время, объединившись в команду или сыграв друг с другом. Ну а еще один не менее интересный вариант: собраться у кого-нибудь дома и провести несколько часов за приставкой. Гонки, драки, футбол и стрельба – каждый может найти себе развлечение по вкусу.
Куда пойти в Барнауле:
Отличное место для большой компании – киберспортивный клуб "Компас". Там вы сможете поиграть в любимые игры, объединившись в одну команду, и хорошо провести время.
Ну и, наконец, вот он, венец творения человечества. Куда же в новогодние праздники без любимого дивана? В конце концов, когда у нас появляется немного свободного времени, многим хочется просто полежать и отдохнуть. Да и полезно иногда побыть одному: общения хватает и на работе. Иногда молчаливый, мягкий и теплый друг (это мы про диван, если что) – единственное, что нужно для хорошего отдыха.
К тому же это не просто мебель, а настоящий мультимедийный (ну почти) развлекательный комплекс. На диване можно смотреть телевизор, читать книги, есть, пить, танцевать и делать еще кучу интересных вещей. Давайте будем честны – баня, спорт, выпивка, игры – все это хорошо, но вряд ли чей-то отдых обойдется без любимого дивана.
Куда пойти в Барнауле:
Точный адрес мы вам не подскажем, но сориентируем: ищите мягкое, теплое и удобное. Как только почувствуете непреодолимое желание лечь и отдыхать – вы у цели. Может оказаться так, что дивана у вас нет. Что ж, в этом случае можно пойти в гости к тому, у кого он есть. А еще один вариант – пойти в мебельный салон и полежать на диване там. Главное – вовремя заметить, как к вам бежит охранник.
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