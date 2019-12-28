Елка, цирк на льду, мастер-классы. Куда сходить в последние выходные года в Барнауле

До Нового года остались считанные дни. Если устали бегать по магазинам и планировать блюда на праздничный стол, то воспользуйтесь моментом и устройте пару часов отдыха. Куда можно сходить в последние выходные 2019 года в Барнауле – читайте в материале amic.ru.
Вечером 28 декабря на площади Сахарова торжественно откроют главную новогоднюю елку и снежный городок Барнаула. Праздник начнется в 18:00. Перед жителями города выступят лучшие творческие коллективы краевой столицы. Для детей здесь установили несколько горок, рядом с колесом обозрения работает комплекс развлечений с каруселями. Завершится открытие в 19:00 праздничным салютом.
В это же время в городе откроют районные елки, которые находятся в Парке спорта Алексея Смертина (улица Энтузиастов, 12в), на площади Мира (улица Георгия Исакова, 213), на площадке по проспекту Ленина, 152, а также перед Дворцом культуры в поселке Южный (улица Чайковского, 21). Организаторы подготовили развлекательные программы, салют одновременно на всех площадках запустят в 19:00. 0+
В ГМИЛИКА с 15:00 до 16:00 состоится музейный праздник для детей и взрослых "Вертепный театр. История на все времена". Вертеп – кукольный театр, который воспроизводит сцены Рождества Христова. 6+
В ТРЦ Galaxy 28 и 29 декабря с 15:00 до 17:00 пройдут предновогодние музыкальные вечера. Музыканты исполнят известные рождественские композиции на скрипке, аккордеоне, клавишных, а вокалист – новогодние песни. 6+
А вот в ТРК "Пионер" на выходных будет работать Школа юных волшебников. Детей ждут веселые конкурсы, танцевальный мастер-класс от Деда Мороза, бесплатная сахарная вата, сладкие подарки. Обучение волшебников будет проходить в течение двух дней с 12:00 до 14:00. 6+
Новогодний праздник пройдет также в ТРЦ "Весна" – в субботу с 12:00 до 15:00. Для детей подготовят игры, хороводы с аниматорами и другие развлечения. 6+
На выходных с детьми можно сходить в театр кукол "Сказка". Здесь 28 декабря в 11:00 и 29 декабря в 13:00 покажут постановку "Аленький цветочек". Цена билета: 250-300 рублей. 3+
Также в эти дни в "Сказке" состоится спектакль "Лисичка со скалочкой". Это интерактивная постановка – дети смогут не только посмотреть, но и стать участниками. В субботу – начало в 15:00, а в воскресенье – в 10:00. Цена билета: 200-250 рублей. 0+
В Молодежном театре Алтая зрителям предлагают посмотреть романтическую историю "Золушка". Это новый спектакль по мотивам одноименной сказки Шарля Перро. В финале хрустальная туфелька окажется на ноге именно той девушки, которая ее потеряла, а вот счастливая свадьба предстоит не одной паре. 28 декабря спектакль покажут в 13:00, 15:30, а 29 декабря – в 10:30, 15:30. Цена билета: 200-300 рублей. 6+
29 декабря в ГМИЛИКА будет работать народная мастерская. 6+
В 13:00 начнется мастер-класс по изготовлению Коляды – куклы, с которой в старину колядующие ходили по домам и желали счастья и благополучия.
В 15:00 жителей города научат делать новогодние игрушки из шпагата, сувениры из старых вещей.
В 16:00 запланирован мастер-класс "Рождественский ангел". Участники смогут сделать своими руками куклу-ангела, которую можно повесить на елку или подарить как оберег близкому человеку.
В Художественном музее работает выставка войлочных игрушек "Зимняя сказка". В экспозиции более 30 объемных композиций и авторских кукол Натальи Кровяковой. Ее войлочные персонажи – герои известных мультиков и сказок. Цена: 5-30 рублей. 6+
В музее "Город" стоит посетить выставку "Волшебство советской елки" с елочными украшениями из советского прошлого. Здесь можно увидеть фигуры Дедов Морозов и Снегурочек, стеклянные гирлянды, новогодние открытки и плакаты. Цена: 20-45 рублей. 6+
Комментарии