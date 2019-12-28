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Елка, цирк на льду, мастер-классы. Куда сходить в последние выходные года в Барнауле

, ИА "Амител"
Культурная программа на 28 и 29 декабря в краевой столице
Фото: Екатерина Смолихина

Фото: Екатерина Смолихина


До Нового года остались считанные дни. Если устали бегать по магазинам и планировать блюда на праздничный стол, то воспользуйтесь моментом и устройте пару часов отдыха. Куда можно сходить в последние выходные 2019 года в Барнауле – читайте в материале amic.ru.

1
Открытие новогодних елок

Вечером 28 декабря на площади Сахарова торжественно откроют главную новогоднюю елку и снежный городок Барнаула. Праздник начнется в 18:00. Перед жителями города выступят лучшие творческие коллективы краевой столицы. Для детей здесь установили несколько горок, рядом с колесом обозрения работает комплекс развлечений с каруселями. Завершится открытие в 19:00 праздничным салютом.

В это же время в городе откроют районные елки, которые находятся в Парке спорта Алексея Смертина (улица Энтузиастов, 12в), на площади Мира (улица Георгия Исакова, 213), на площадке по проспекту Ленина, 152, а также перед Дворцом культуры в поселке Южный (улица Чайковского, 21). Организаторы подготовили развлекательные программы, салют одновременно на всех площадках запустят в 19:00. 0+

2
Цирк на льду
Перед Новым годом Барнаул посетит цирк на льду "Айсберг". Шоу для всех возрастов пройдет в "Титов-Арене" с 27 по 30 декабря. Такого события в краевой столице еще не было: все представление развернется на льду. Барнаульцы увидят акробатические номера, выступление ледового балета, на каток выйдут даже белые медведи. 28 и 29 декабря представления пройдут в 11:00, 14:00, 18:00. Цена билета: 500-1800 рублей. 0+
3
Новогодние праздники

В ГМИЛИКА с 15:00 до 16:00 состоится музейный праздник для детей и взрослых "Вертепный театр. История на все времена". Вертеп – кукольный театр, который воспроизводит сцены Рождества Христова. 6+

В ТРЦ Galaxy 28 и 29 декабря с 15:00 до 17:00 пройдут предновогодние музыкальные вечера. Музыканты исполнят известные рождественские композиции на скрипке, аккордеоне, клавишных, а вокалист – новогодние песни. 6+

А вот в ТРК "Пионер" на выходных будет работать Школа юных волшебников. Детей ждут веселые конкурсы, танцевальный мастер-класс от Деда Мороза, бесплатная сахарная вата, сладкие подарки. Обучение волшебников будет проходить в течение двух дней с 12:00 до 14:00. 6+

Новогодний праздник пройдет также в ТРЦ "Весна" –  в субботу с 12:00 до 15:00. Для детей подготовят игры, хороводы с аниматорами и другие развлечения. 6+

4
Театр

На выходных с детьми можно сходить в театр кукол "Сказка". Здесь 28 декабря в 11:00 и 29 декабря в 13:00 покажут постановку "Аленький цветочек". Цена билета: 250-300 рублей. 3+

Также в эти дни в "Сказке" состоится спектакль "Лисичка со скалочкой". Это интерактивная постановка – дети смогут не только посмотреть, но и стать участниками. В субботу – начало в 15:00, а в воскресенье – в 10:00. Цена билета: 200-250 рублей. 0+ 

В Молодежном театре Алтая зрителям предлагают посмотреть романтическую историю "Золушка". Это новый спектакль по мотивам одноименной сказки Шарля Перро. В финале хрустальная туфелька окажется на ноге именно той девушки, которая ее потеряла, а вот счастливая свадьба предстоит не одной паре. 28 декабря спектакль покажут в 13:00, 15:30, а 29 декабря – в 10:30, 15:30. Цена билета: 200-300 рублей. 6+

5
Мастер-классы

29 декабря в ГМИЛИКА будет работать народная мастерская. 6+

В 13:00 начнется мастер-класс по изготовлению Коляды – куклы, с которой в старину колядующие ходили по домам и желали счастья и благополучия.

В 15:00 жителей города научат делать новогодние игрушки из шпагата, сувениры из старых вещей.

В 16:00 запланирован мастер-класс "Рождественский ангел". Участники смогут сделать своими руками куклу-ангела, которую можно повесить на елку или подарить как оберег близкому человеку. 

6
Кино
С четверга в российских кинотеатрах вышли мультфильм "Иван Царевич и Серый Волк 4" (6+), историческая драма "Союз спасения" (12+), российская комедия "Холоп" (12+). Также на выходных можно посмотреть фантастический фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход" (16+), ужасы "Черное рождество" (18+), российскую комедию "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" (12+).
6
Выставки
В Российско-немецком доме работает выставка-ярмарка "Рождественские традиции". Здесь можно найти необычные новогодние подарки, которые своими руками создали алтайские ремесленники. Помимо новогодних игрушек и елочных украшений на ярмарке продают тканые коврики, дорожки и палантины, деревянную расписную и керамическую посуду, панно и картины, подарочные открытки, керамические украшения и многое другое. 0+

В Художественном музее работает выставка войлочных игрушек "Зимняя сказка". В экспозиции более 30 объемных композиций и авторских кукол Натальи Кровяковой. Ее войлочные  персонажи – герои известных мультиков и сказок. Цена: 5-30 рублей. 6+

В музее "Город" стоит посетить выставку "Волшебство советской елки" с елочными украшениями из советского прошлого. Здесь можно увидеть фигуры Дедов Морозов и Снегурочек, стеклянные гирлянды, новогодние открытки и плакаты. Цена: 20-45 рублей. 6+

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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