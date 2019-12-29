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Инфляция в России и Алтайском крае снижается, но мы этого не чувствуем. Почему?

, ИА "Амител"
Как измеряется инфляция и почему власти говорят о ее снижении, если и мы видим, что продукты и услуги продолжают дорожать
Инфляция / Фото: pixabay

Инфляция / Фото: pixabay


Власти утверждают, что инфляция в России и в Алтайском крае в 2019 году даже меньше запланированной. Однако жители страны продолжают жаловаться на "дороговизну". Как измеряют инфляцию и почему мы не всегда ощущаем, когда они снижается, разбирался amic.ru. На вопросы редакции отвечали эксперты Отделения Барнаул Банка России.

1
Как измеряют инфляцию?
Инфляцию рассчитывает Росстат. В России она измеряется так же, как и в большинстве государств – по потребительской корзине. В корзину входит около 500 товаров и услуг, которыми население страны регулярно пользуется: продукты, одежда, коммунальные услуги, бытовая техника, автомобили и пр. Стоимость этой условной корзины меняется ежемесячно. Это изменение и есть инфляция. Экономисты привыкли использовать данный показатель в годовом выражении, то есть, например, сравнивать цены в ноябре 2019 года с ценами в ноябре 2018 года.
2
И что происходит в России и Алтайском крае с инфляцией в 2019 году?

Годовая инфляция в России продолжает замедляться и в ноябре составила 3,5%. В Алтайском крае годовой темп прироста цен также постепенно снижается, но остается несколько выше общероссийского – 3,7%.

"Инфляция снизилась в крае благодаря сдержанному потребительскому спросу и укреплению рубля. К тому же удалось собрать хороший урожай сахарной свеклы, зерновых, овощей, благодаря чему на рынке стало больше этих продуктов. Под влиянием указанных факторов продовольственная* и непродовольственная** инфляция в крае замедлилась. В то же время несколько повысился темп прироста цен на услуги, в основном за счет стоимости авиабилетов", – отметила управляющий Отделением Барнаул Банка России Татьяна Винокурова.

3
Разве продукты в Алтайском крае стали дешевле? Даже гречка подорожала

И все-таки в целом годовая продовольственная инфляция в Алтайском крае в ноябре уменьшилась. В первую очередь это связано с удешевлением сахара. Это следствие рекордного урожая сахарной свеклы и его высоких запасов. Благодаря хорошему урожаю зерновых также замедлился рост цен на муку.

Но в ноябре в крае сохранился рост цен на гречку. Наш регион – крупнейший производитель гречихи. На Алтайский край приходится около 50% от общероссийского объема. В предыдущие два года цены на гречиху были низкими, поэтому аграрии уменьшили площади посева под эту культуру. Это и привело к подорожанию. По оценке регионального Министерства сельского хозяйства текущего урожая с учетом запасов достаточно для удовлетворения спроса. Сейчас цены на гречку устанавливаются на конкурентном уровне.

Кроме гречки в ноябре в крае также ускорился рост цен на привозные фрукты – бананы, апельсины, виноград из-за неблагоприятных погодных условий в странах-экспортерах.

4
А непродовольственные товары и услуги разве перестали дорожать?

В ноябре годовая непродовольственная инфляция в регионе снизилась до 2,6%. Замедлился рост цен на легковые автомобили на фоне сдержанной динамики спроса населения и укрепления рубля, также снизились темпы прироста цен на моторное топливо.

А вот инфляция услуг в крае в ноябре повысилась до 4,7%. Ускорился рост цен на авиаперелеты, что является временным фактором. Стабилизирует ситуацию с услугами динамика цен на жилищно-коммунальные услуги, рост которых замедлился.

5
Почему тогда нам кажется, что инфляция гораздо выше, чем говорят власти?

В Центробанке называют несколько причин такого субъективного ощущения инфляции:

  • Личная потребительская корзина отличается от корзины Росстата 
    У человека личный набор продуктов, вещей и услуг может отличаться от среднестатистического. Если кто-то, например, не ест мясо, то, возможно, покупает больше овощей, фруктов, круп. В чьем-то бюджете существенной статьей расходов может быть обучение, детское питание, игрушки, а у кого-то такой статьи расходов нет. Разное потребление – разная инфляция. При этом Росстат фиксирует изменение цен более чем на 500 товаров и услуг. И все они важны для разных людей.

  • Об инфляции порой судят по изменению цен на несколько товаров, которые чаще покупают
    Например, продукты мы покупаем каждый день и поэтому изменение цен на хлеб и молоко замечаем быстро. А вот товары длительного пользования, такие как телефоны или бытовая техника, мебель, верхняя одежда, мы приобретаем не так часто, поэтому можем и не заметить, что они почти не подорожали или даже стали дешевле, чем год назад.

  • Рост цен запоминается надолго, а снижение мы можем и не заметить
    Личная инфляция – это обычно не точный расчет, а то, как мы воспринимаем цены. И скачок всегда сильнее откладывается в памяти. Если мы постоянно покупаем конкретный товар, то запоминаем, когда цены на него преподнесли неприятный сюрприз.

  • Период сравнения
    Банк России использует годовой темп прироста потребительских цен. Однако люди в большей степени замечают рост стоимости на товары за более короткий период, например за месяц или даже за неделю, при этом мало кто сравнивает текущую стоимость с ценами в прошлом году. При таком сравнении потребитель может наблюдать временный рост цен, связанный с сезонностью товара (например, подорожали цветы к 8 марта или тетради к 1 сентября). При этом понятно, что внутри года могут быть колебания.

*Продовольственная инфляция – это суммарное подорожание продуктов в потребительской корзине с учетом востребованности каждого из этих продуктов у потребителей.
**Непродовольственная инфляция – рост цен на непродовольственные товары.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

29.12.2019 07:59
- гость -

Это вранье. Статистика.

29.12.2019 08:07
- гость -

Майбахи подешевели,вот средняя инфляция и понизилась до небывалых высот!

29.12.2019 08:21
- гость -

Не всем дано видеть суслика, только сверхчеловекам из минфина и ЦБ.

29.12.2019 08:37
- гость -

Инфляция 3,7%, вот только всё дорожает и будет дорожать. Например хлеб на 5-10%. Об этом уже даже написали https://www.amic.ru/voprosdnya/452624/ И почему же мы не чувствуем снижения инфляции? Может потому, что нам лгут, лгут и лгут?

29.12.2019 08:42
Пионер

И ежу понятно, что если подорожало не на 10%, а на 3%, то все равно подорожало.

29.12.2019 08:58
топ

всё не спите, бедные... все ночи на боевом посту... за народный карман заботитесь... хлебушка недоедаете... отощали на гамбугерах

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