Когда и как откроют главную новогоднюю елку Барнаула

На площади Сахарова завершили подготовку новогоднего городка. В выходные здесь торжественно откроют главную елку Барнаула. Во сколько это будет, как пройдет праздник и как в этом году украсили площадь – читайте в материале amic.ru.
Как выглядит самый большой новогодний городок Барнаула?
В 2019 году его украшает 32-метровая искусственная ель с динамичной подсветкой, светодиодные гирлянды и иллюминация.
На площади установили четыре маленькие и одну среднюю горки, два детских ледовых аттракциона, 14 ледяных скульптур, фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символа года – Крысы.
Входы в городок оформили в виде ледяных башен с подсветкой. Под колесом обозрения установили новогодний комплекс развлечений.
Нет. Она главная, но не единственная. Еще четыре находятся в Центральном, Индустриальном, Ленинском и Октябрьском районах города. Увидеть новогодние елки и небольшие снежные городки можно:
- на площади Мира (ул. Георгия Исакова, 213),
- рядом с парком "Солнечный ветер" (пр. Ленина, 152),
- в поселке Южном около местного Дворца культуры (ул. Чайковского, 21),
- в Парке спорта Алексея Смертина (ул. Энтузиастов, 12в).
На последней площадке елку устанавливают в этом году впервые. Раньше новогодний городок находился по соседству – в парке "Лесная сказка" (ул. Энтузиастов, 10).
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