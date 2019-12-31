Семейным на заметку. Как встретить Новый год и не развестись

Купить подарки родственникам, приобрести новый наряд, сходить в салон красоты, сдать готовой отчет, свозить детей на елку – последние две недели декабря почти у каждой российской семьи довольно-таки напряженные. И не все выдерживают этот ритм. Нервы сдают, а посуда летит в стену. И срываемся мы обычно на самых близких людях – наших супругах. Психолог рассказал, как избежать "новогоднего развода" и почему мы ссоримся перед праздниками.
Обычно ссоры возникают по нескольким причинам:
1) Где и кем встречать Новый год, сколько денег потратить на празднование.
"Если вам не нравится предложение партнера, прислушайтесь к себе. Чему вы сопротивляетесь? Месту для празднования? Гостям? Или желанию партера? Если вы сопротивляетесь не событию, а предложению второй половинки, то нужно хорошо разобраться, что происходит во взаимоотношениях. Это тревожный сигнал", – говорит кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии АлтГУ, практикующий психолог Светлана Даренских.
2) "Предгостевой скандал". До боя курантов осталось 5 часов. Мы ожидаем от партнера помощи в приготовлении еды, в развлечении детей, в украшении дома и елки, упаковке подарков. Но помощь не приходит, а наши эмоции выливаются наружу.
3) "Послегостевой скандал". Утро 1 января, гости разошлись, а недовольство осталось. Жена не вовремя подала на стол горячее, муж не помогал ухаживать за гостями. И пошло-поехало.
Всерьез задумываются о разводе в этот волшебный праздник только пары, отношения которых зашли в тупик, и в следующем году они действительно могут развестись. А вот конфликты, ссоры, словесные перепалки, обиды и крики "я с тобой разведусь", возникшие из-за не почищенной картошки, пережить можно.
"Пары, столкнувшиеся с какими-то форс-мажорными обстоятельствами или глубокими деформациями в отношениях, задумываются в Новый год о разводе. В остальных случаях все поправимо, и любого назревающего конфликта можно избежать или вовсе не дать ему разгореться", – утверждает Светлана Даренских.
Во всем виноват стресс. Психолог говорит, что он возникает не только из-за плохих событий, но и хороших.
"Свадьба по стрессогенности считается одним из самых серьезных событий. Так же и Новый год является хоть и радостным, но "напрягающим" событием. Нам надо продумать подарки, мы не хотим дарить какие-то пустяковые вещи, стараемся обрадовать человека, что бы ему подошло, понравилось. И это вызывает кроме приятных ощущений еще и напряжение. "А вдруг человеку не понравится мой подарок? И он передарит его кому-то другому?" – говорит эксперт.
Также нужно сделать много домашних дел, уделить внимание всем членам семьи, привести в порядок рабочие дела. Все эти переживания и накопившиеся эмоции мы "выливаем" на своего партнера.
За две-три недели до праздника расскажите партнеру о том, как, где и с кем хотели бы встретить Новый год. Поделитесь своим мнением. Выслушайте его. Но ни в коем случае не упрекайте избранника. Найдите что-то общее в ваших планах. Подумайте, как и чем дополнить этот сценарий, чтобы было интересно всем.
"Если у вас достаточно близкие и гармоничные отношения и вы умеете договариваться со своим партнером, трудностей не должно возникнуть. Скорее всего, вы будете знать о предпочтениях партнера, а он или она о ваших", – отмечает психолог.
Избежать "предгостевого" скандала поможет распределение обязанностей. Составьте список того, что делаете вы и ваш партнер. И не забывайте, что важно контролировать себя, а не его. Готовьтесь к встрече гостей заранее, напишите, что можно сделать 29, 30 и утром 31 декабря. Так можно разгрузить день и несколько часов перед боем курантов провести в приятной и расслабленной обстановке.
"Послегостевой" скандал легко сгладить, если не проводить такую "работу над ошибками". Спокойно поговорите с партнером, не упрекайте его в чем-то, а поделитесь своими переживаниями.
Не забудьте расслабиться и обрадоваться празднику. Вспомните, что впереди много встреч, подарков, событий и выходных дней. Взгляните на свою вторую половинку, вспомните все приятные моменты и ваши чувства в это время.
"Новый год может быть поводом для изменений взаимоотношений. Но в таком случае нужно много отдавать тепла, внимания, заботы и не ждать ничего взамен. Так можно пробудить чувства, которые когда-то были", – советует Светлана Даренских.
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Комментарии
Изя, вы шо такой грустный?
Да вчера с Сарой пошли разводиться и не дошли..
А шо так?
Так опять поругались...