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Самый "страшный" день. Как настроиться на работу 9 января

, ИА "Амител"
Проводите каникулы активно, тогда в первый рабочий день вы не будете разбиты
Фото: img3.goodfon.ru

Фото: img3.goodfon.ru


Новогодние каникулы в самом разгаре, а вас уже бросает в дрожь от мысли о работе? Не переживайте, такое чувство испытывают почти все россияне, которые отдыхают с 1 по 8 января. Корреспондент amic.ru поговорил с психологом и узнал, как быстро и безболезненно переключиться с режима "отдых" на режим "работа" 9 января.

 1 
Как провести каникулы, чтобы 9 января не показалось концом света?

Будьте активны. Кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии АлтГУ, практикующий психолог Светлана Даренских советует не валяться на диване, а посвятить время активному отдыху.

"Если вы все восемь дней просидите дома, никуда не пойдете, будете только смотреть телевизор и валялись на диване, то собрать себя "по частям" 9 января будет сложно. Обязательно несколько часов в день уделите активному отдыху, покатайтесь на лыжах, коньках, прогуляйтесь по городу, сходите на елку. В таком динамичном и активном состоянии легче вернуться в рабочий график", – говорит эксперт.

Соблюдайте режим. На самом деле это важная штука, и пренебрегать ею не стоит.

"Режим повышает стрессоустойчивость. Если мы ложимся в четыре утра, встаем в час дня, а потом наоборот, то вредим сами себе. Если вы ежедневно встаете на работу в семь утра, то в выходные можете поспать до девяти. Так ваш режим не будет нарушен, а первая рабочая неделя не превратится в кошмар. Пользу режима хорошо демонстрируют дети, если они живут по распорядку, то более спокойные, чем "безрежимные" сверстники" – рассказывает Светлана Даренских.

Составьте план на 2020 год и помечтайте. Хотите поменять квартиру? Представьте, какая там мебель, шторы, обои.

"Мы часто "зажимаем" себя в желаниях и мечтах. В новогодние каникулы снимите все запреты, каким бы абсурдным ни было желание, разрешите себе хотя бы помечтать об этом", – отмечает эксперт.

А вот составленный годовой план поможет двигаться к воплощению этой мечты. Помечтали о квартире? А теперь посмотрите объявления, почитайте о районе, посоветуйтесь с семьей.

"Когда мы составляем план или, как модно сейчас говорить, "дорожную карту", то более четко рисуем шаги будущей жизни. Этот план будет корректироваться в течение года. И, например, покупка квартиры будет не нужна. Зато осенью мы запланируем отдых на море. В любом случае добавлять в этом список можно все. Нет небольших и маленьких дел, только мы присваиваем значимость событий", – говорит специалист.

 2
Нужно ли готовиться к первому рабочему дню заранее?

Нужно, если 9 января вы хотите окунуться с головой в работу. Составьте список дел, которые необходимо выполнить в первую очередь, завершите прошлогодние "хвосты", сделайте план-график на ближайшие два-три месяца, проверьте письма на электронной почте, купите канцелярию или что-то полезное для рабочего места. И обязательно 8 января ложитесь спать как в обычный рабочий день.

Отдыхающим на лыжном курорте или экзотическом острове лучше вернуться домой 6-7 января. Тогда вы спокойно распакуете чемоданы, успеете купить все необходимое, съездить к родным и друзьям. Возвращение 8 января приведет лишь к ненужному стрессу.

 

 3
Что делать 9 января на работе?

Быстрее вернуться в рабочий график поможет общение с коллегами. Обсудите прошедшие выходные, поделитесь впечатлениями, эмоциями.

"Обычно мы рады видеть своих коллег после длинного отдыха. 9 января мы чаще всего много разговариваем, пьем чай, делимся фотографиями, и это уже считается включеним в трудовую деятельность. Поэтому не ругайте себя, если какое-то время вы уделите этому ритуалу", – советует психолог.

Наведите порядок на рабочем месте, рассортируйте бумаги, выкиньте ненужные вещи. Не назначайте важных встреч и командировок, а занимайтесь более простыми делами.

Если всегда засиживаетесь на работе допоздна, откажитесь от этой привычки хотя бы в первые рабочие дни.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

8.01.2020 15:02
гость

Если вы ежедневно встаете на работу в семь утра

Какой оптимист. В Барнауле если в семь встать, на работу к восьми не успеть. Светлана наверное с девяти работает и рядом. Из некоторых районов Барнаула можно в семь уже выехать и к восьми не успеть

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