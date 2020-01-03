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Где покататься на горных лыжах и сноубордах на Алтае и сколько это стоит

, ИА "Амител"
Шесть популярных мест для зимнего отдыха
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


Новогодние каникулы – удачное время для отдыха на свежем воздухе. Пора брать горные лыжи и сноуборд и ехать кататься. Amic.ru подготовил обзор горнолыжных курортов Алтая, которые привлекают барнаульцев больше всего.

 
"Авальман"

Барнаул, Абаканская, 3г

Что здесь есть?

Горнолыжный комплекс находится на берегу Оби. Здесь есть четыре трассы разного уровня сложности, их протяженность – до 350 метров, а перепад высот – до 75 метров. Они подходят для новичков и опытных лыжников и сноубордистов, для катания вечером здесь предусмотрено искусственное освещение. На трех основных трассах установлены два одноместных и один двухместный бугельные подъемники, а на детской трассе – специальный беби-лифт.

На территории расположена гостиница (номер стоит от 1 тыс. рублей за сутки), а также кафе, где можно перекусить, погреться и отдохнуть. Дополнительно здесь предлагают ремонт и прокат оборудования, услуги инструкторов.

Цены:

  • пять подъемов – 200-250 рублей, Ski-pass на час – 200-250 рублей, Ski-pass на день – 800-1000 рублей;
  • часовой абонемент сноубордов, саней и лыж – 200−250 рублей;
  • дневной абонемент – 700−1500 рублей.

 

 
"Давегор"

село Алтайское, Алтайский район

Что здесь есть?

Горнолыжный комплекс включает четыре трассы общей протяженностью 6 км и перепадом высот 320 метров, бугельный подъемник протяженностью 1,1 км, горка для сноутюбинга. Работает пункт проката инвентаря – горные лыжи, сноуборд, очки, палки, сноутюбинг ("ватрушки"). Есть возможность покататься вместе с инструктором.

На территории нет гостиницы, поэтому остановиться можно на любой ближайшей турбазе или в отеле, которые находятся в радиусе 10 км.

Также на ГЛК "Давегор" работает теплое кафе, в котором можно погреться и перекусить.

Цены:

  • разовый подъем – 80 рублей;
  • дневной абонемент на подъемник – 1000 рублей;
  • прокат комплекта горных лыж или сноуборда – 250 рублей в час, 800 рублей за день, ватрушка – 150 рублей;
  • инструктор по сноуборду или горным лыжам – 1000 рублей в час;
  • суточное размещение на одного человека стоит от 500 рублей.

 
Berloga

поселок Тягун, Заринский район

Что здесь есть?

Трасса протяженностью 1,2 км с перепадом высот 280 м подходит как для новичков, так и для опытных лыжников и сноубордистов. Для продвинутых спортсменов предлагают две лесные трассы и snowpark с перилами и мини-трамплинами. Также есть трасса для тюбинга протяженностью 200 метров.

На территории комплекса есть два хостела на четыре комнаты, два коттеджа вместимостью 6 и 10 человек, а также бани. В теплом кафе угощают чаем на алтайских травах и блинчиками, приготовленными по старым деревенским рецептам.

Здесь также можно покататься на беговых лыжах: протяженность трассы составляет 25 км.

Цены: 

  • часовой абонемент на бугельный подъемник – 150 рублей, день – 650 рублей;
  • прокат снаряжения – 200 рублей/час, 650 рублей/день;
  • подъемник и прокат спортинвентаря – 1200 рублей;
  • суточное использование камеры хранения – 100 рублей;
  • размещение в хостеле – 800 рублей с человека в сутки, а снять большой коттедж в выходные и праздничные дни стоит 10-15 тыс. рублей в сутки. 

 
"Благодать"

Белокуриха, ул. Славского, 77

Что здесь есть?

ГЛК представляет собой комплекс горнолыжных трасс разного уровня сложности. Общая длина трасс – 6,9 км (от 830 до 2500 метров). На горнолыжных склонах есть автономная система искусственного снегообразования, трассы подсвечиваются в темное время суток. Перепады высот составляют от 146 до 550 метров. Есть бугельные и шваберный подъемники. 

Помимо катания на горных лыжах и сноубордах здесь на кресельном подъемнике можно подняться на вершину горы Церковка и увидеть курорт с высоты птичьего полета. Протяженность канатно-кресельной дороги – 2050 метров.

Рядом с горнолыжным комплексом есть ресторан, отель "Благодать", парковка, пункт проката снаряжения. Работает школа горнолыжного спорта для тех, кто хочет освоить технику катания на горных лыжах и сноубордах.

Цены:

  • разовый подъем в праздничные дни – 100 рублей, часовой подъем – 300 рублей, дневной – 1200 рублей (для проживающих в отеле "Благодать" цены ниже);
  • почасовой абонемент инвентаря – 300-450 рублей, дневной абонемент (8 часов) – 1000−1650 рублей;
  • билет на канатную дорогу – 400 рублей;
  • индивидуальное занятие с инструктором – 1,5 тыс. рублей/час, шесть часов – 8 тыс. рублей;
  • проживание в отеле – от 2,5 тыс. рублей в сутки.

 
"Манжерок"

Республика Алтай, Майминский район, с. Озерное, район оз. Манжерокское

Что здесь есть?

На горнолыжном курорте работает учебная трасса протяженностью 300 метров с зоной для обучения катанию на сноуборде, трасса 180 метров для сноутюбинга с беби-лифтом, а также несколько трасс общей длиной более 3,8 км и перепадом высот боле 600 метров для опытных горнолыжников и сноубордистов.

Для любителей беговых лыж предусмотрена трасса длиной 2,5 км. На территории есть гостиницы, работает зона проката, кафе.  

Цены:

  • разовый подъем в новогодние праздники – 100 рублей, часовой абонемент – 600 рублей, дневной – 1290 рублей;
  • экскурсионный подъем по канатной дороге – для взрослых 500 рублей, для детей от 6 до 12 лет – 380 рублей;
  • прокат сноуборда или горных лыж в новогодние праздники – 350-500 рублей за час, 1000-1500 рублей за день;
  • проживание в праздничные дни в гостинице – от 3,8 тыс. рублей.

 
"Телецкий"

Республика Алтай, Турочакский район, Артыбаш

Что здесь есть?

Горнолыжный комплекс находится рядом с Телецким озером, на склоне горы Кокуя. Здесь есть восемь трасс общей протяженностью больше 17 тыс. метров с перепадом высот 830 метров, бугельный и кресельный подъемники. Трассы подойдут как для новичков, так и спортсменов продвинутого уровня.

На территории ГЛК работают четыре кафе, бар и ресторан. Ближайшие гостиницы находятся в 5 км от горы, в селах Артыбаш и Иогач.

Цены:

  • разовый подъем – 50 рублей на бугельный подъемник, единый ski-pass на два часа – 800 рублей, на день – 1,3 тыс. рублей;
  • прокат сноуборда и горных лыж – 200 рублей/час, 600 рублей/день;
  • размещение в гостиницах – от 3 тыс. рублей в сутки и выше.

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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