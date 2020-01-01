Фундамент успеха. Почему важны первые 12 дней нового года

1 января

В этот день нужно заниматься собой, своим внешним видом и саморазвитием.

Лучше не спрашивать ни у кого советов, а думать самостоятельно, будьте самими собой и ни на кого не рассчитывайте.

Лежать на диване и ничего не делать в этот день нельзя ни в коем случае. Будьте активными, проявляйте свою физическую силу, побольше двигайтесь, запишитесь, наконец, в спортзал. Если вы проведете этот день правильно, то и весь год у вас будет не пассивный, а динамичный.

Также этот день посвящен внешнему виду человека. Необходимо выглядеть красиво, ухоженно. Можно сделать новую стрижку, макияж или маникюр, надеть новые вещи.

2 января

Этот день связан с доходом, деньгами и материальными средствами. В этот день ни в коем случае нельзя брать и давать деньги в долг, тратить крупные суммы или оформлять кредит.

Подумайте о своих доходах, о желаемых суммах в месяц, в год. Можно купить копилку и наполнить ее деньгами или открыть вклад. Не рассчитывайте на материальную помощь, а обходитесь своими средствами. Считайте, что вам очень повезло, если в этот день вам придет зарплата или вы случайно получите какую-либо сумму денег.

Также в этот день нужно совершать хорошие дела. Окажите помощь тем, кто в ней нуждается, пожертвуйте деньги в благотворительный фонд и это вернется к вам. Ни в коем случае не отказывайте, если вас в этот день попросили о помощи.

3 января

Этот день символизирует общение, информацию, учебу. Запланируйте, какую новую информацию или знания вы хотите получить, чему бы вы хотели научиться. В этот день лучше побольше читать, учиться и всячески работать с информацией, но исключительно позитивной.

Внимательно следите за тем, что вы говорите. Не давайте пустых обещаний. Ругаться в этот день нельзя, иначе весь март вы проведете в ссорах. Говорите только хорошие, позитивные вещи.

Позаботьтесь о том, чтобы в этот день вас окружали близкие вам люди. Если вы не можете встретиться с ними лично, то обязательно позвоните или напишите им.

4 января

Символизирует семью. Проявите заботу к своим близким, встретьтесь со своими родителями, соберитесь за праздничным столом. Очень важно, чтобы в этот день вы ощущали семейную гармонию. Если вы с родителями находитесь в ссоре, сделайте первый шаг к примирению. Избегайте напряженных ситуаций в семье.

Также в этот день вспоминают своих предков, свой род, умерших, можно заказать литургию, помолиться за них. Любыми методами наведите порядок в своем прошлом. Этот день не предназначен для того, чтобы планировать будущее.

5 января

Устройте себе день отдыха, веселья и развлечений, займитесь творчеством или любимым хобби. Можно сходить в театр, музей или в картинную галерею. Проведите этот день с теми, кого любите, доставьте радость вашим близким.

Также в этот день важно проявить свое доброе отношение к детям: преподнесите им подарок, порадуйте их любым способом.

6 января

В этот день нужно обратить внимание на свое здоровье. Прислушайтесь к своему организму. Сходите в спортзал или на массаж. Внимательно отнеситесь к питанию, ешьте легкую, полезную пищу.

Этот день также символизирует условия, в которых вы трудитесь. Нельзя делать что-то против своей воли. Если вас просят что-то сделать, а вы не хотите, отказывайтесь, подчиняться нельзя. А вот работать себе в удовольствие можно и даже нужно.

Проведите в этот день уборку в доме.

7 января

Этот день проведите со своей второй половинкой, сходите вместе в ресторан, обсудите планы на будущее. Не выясняйте отношений, не ссорьтесь и не препирайтесь. Покажите, насколько вы дороги друг другу, расскажите о своих чувствах. Если вы одиноки, подумайте о том, какими качествами должен обладать ваш партнер, заведите анкету на сайте знакомств, в общем, покажите Вселенной свое желание вступить в отношения.

8 января

На восьмой день и месяц проявляются психологические кризисы от тех проблем, которые накопились за предыдущие семь. В это время выясняется, кто манипулирует вами. По психологическим причинам могут возникать проблемы со здоровьем. Также в это время может случиться кризис в той сфере, которая себя изжила и должна вскоре измениться.

Этот день лучше прожить в спокойствии. Будьте готовы принять будущие тяготы как что-то, что изменит вашу жизнь к лучшему. Этот день считается днем очищения. Можно сходить в баню, дома сделать генеральную уборку, избавиться от старых вещей.

Избегайте рискованных и экстремальных поступков.

9 января

Этот день и месяц может либо тормозить, либо усиливать ваш карьерный и личностный рост, а также рост в образовательной сфере. На работе можно заговорить о повышении. В этот день можно запланировать будущие путешествия или то, какое образование вы хотите получить. Если в этот день вы отправитесь в путешествие, то будете путешествовать весь год.

10 января

День отвечает за профессиональные достижения, карьеру, а также социальный статус. В этот день можно моделировать, прояснять, улучшать отношения с начальством. Если вы хотите сменить работу, рассылайте резюме, если получить повышение – поговорите об этом с начальством.

Что касается социального статуса, то здесь думаем о том, что вы желаете изменить. Например, выйти замуж, родить ребенка и так далее.

11 января

День друзей и покровителей. В этот день расставляются акценты в ваших отношениях с друзьями и покровителями. Побудьте дома или проведите его с другом или единомышленником.

В этот день нужно загадать свое самое заветное желание и оно обязательно исполнится до конца года.

12 января

Двенадцатый месяц года всегда сопровождается усталостью и упадком сил, обычно это самый сложный месяц в году. В этот период мы попадаем в энергетическую яму, когда ни на что нет сил. В это время мы обычно отдаем все долги и часто живем по обстоятельствам, которые от нас не зависят. Нам могут вредить тайные враги (в том числе и черты нашего характера). Реагируйте на все происходящее с позитивом.

Побудьте в этот день с собой, помогите кому-нибудь совершенно бескорыстно. Ничего не принимайте близко к сердцу, не начинайте новых дел, поберегите свои силы. Нельзя делать что-то тайное, или оно станет явным.