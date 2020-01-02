Непривычная ситуация. Что происходило с рублем в 2019 году и чего ожидать в 2020-м

Инфляция в России в 2019 году оказалась даже ниже, чем предполагали. А жителям страны эксперты рекомендуют хранить деньги в национальной валюте. Вместе со специалистами Отделения Барнаул Банка России рассказываем, что происходило все-таки с рублем в 2019-м году и чего ждать в 2020-м.
В 2019 году курс рубля к доллару и евро укреплялся. Сейчас позиции национальной валюты достаточно уверенные. Аналитики говорят о непривычной ситуации, ведь обычно в конце года спрос на иностранную валюту выше. Ожидалось, что курс рубля несколько ослабнет, однако этого не случилось. На фоне повышающихся цен на нефть и спроса на рублевую ликвидность в ходе подготовки к налоговым выплатам рубль усилил свои позиции.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что населению должно быть выгодно хранить средства в национальной валюте, потому что люди в основном зарабатывают и тратят в рублях. Чтобы у рубля не уменьшалась покупательная способность, инфляция в России и инфляционные ожидания населения должны быть низкими.
"По итогам 2019 года Банк России прогнозирует инфляцию в районе 2,9-3,2%. В ноябре она составила 3,5%. Замедление инфляции наблюдалось и в Алтайском крае – 3,7% в прошедшем месяце", – отметила управляющий Отделением Барнаул Банка России Татьяна Винокурова.
Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю используются при расчете доходов и расходов государственного бюджета, осуществлении всех видов платежно-расчетных операций органов государственного управления с организациями и физическими лицами, а также для целей бухгалтерского учета.
Банк России устанавливает и публикует официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю в соответствии с федеральным законом о Центральном банке. Банк России определяет официальные курсы на основе рыночных котировок, сформировавшихся под влиянием спроса на иностранную валюту и ее предложения на валютном рынке. Банк России не регулирует использование официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю и не определяет сферу их обязательного применения.
Так, главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова уверена, что в начале 2020 года доллар будет продаваться по 62-64 руб. Это связано с улучшением геополитического фона по России. По мнению же главы "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимира Потапова, приток средств иностранных инвесторов и ограниченного оттока капитала из России и вовсе могут снизить курс доллара в начале года до 61 рубля. А вот во втором квартале курс рубля может немного ослабнуть. И повлиять на него может предвыборная ситуация в США. Многое будет зависеть от того, кто станет президентом США, в том числе перспективы развития отношений между нашими странами и риски новых санкций.
Комментарии
Что хранить.
Экспертов на кол посадить. Если почитать их высказывания в 2014 году, то они не много отличаются
Брехня, все эти прогнозы брехня, хранить деньги в цветных бумажках это бессмысленно, если деньги есть самое оптимальное, вывести за рубеж( Германия, Италия, Франция, Болгария подойдёт) и инвестировать в гостиничный или строительный бизнес, всё остальное от лукавого.