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Непривычная ситуация. Что происходило с рублем в 2019 году и чего ожидать в 2020-м

, ИА "Амител"
Хранить сбережения россиянам рекомендовали в национальной валюте

Инфляция в России в 2019 году оказалась даже ниже, чем предполагали. А жителям страны эксперты рекомендуют хранить деньги в национальной валюте. Вместе со специалистами Отделения Барнаул Банка России рассказываем, что происходило все-таки с рублем в 2019-м году и чего ждать в 2020-м.

1
Что происходило с рублем в 2019 году?

В 2019 году курс рубля к доллару и евро укреплялся. Сейчас позиции национальной валюты достаточно уверенные. Аналитики говорят о непривычной ситуации, ведь обычно в конце года спрос на иностранную валюту выше. Ожидалось, что курс рубля несколько ослабнет, однако этого не случилось. На фоне повышающихся цен на нефть и спроса на рублевую ликвидность в ходе подготовки к налоговым выплатам рубль усилил свои позиции.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что населению должно быть выгодно хранить средства в национальной валюте, потому что люди в основном зарабатывают и тратят в рублях. Чтобы у рубля не уменьшалась покупательная способность, инфляция в России и инфляционные ожидания населения должны быть низкими.

 "По итогам 2019 года Банк России прогнозирует инфляцию в районе 2,9-3,2%. В ноябре она составила 3,5%. Замедление инфляции наблюдалось и в Алтайском крае – 3,7% в прошедшем месяце", – отметила управляющий Отделением Барнаул Банка России Татьяна Винокурова.

2
Как валютный курс влияет на инфляцию?
Это влияние может быть разным. Ослабление курса может в краткосрочной перспективе разгонять инфляцию, а в среднесрочной – способствовать ее снижению. При ослаблении национальной валюты импортные товары дорожают. Закупать технику или сырье за рубежом становится дорого. Поэтому дорожает и конечная продукция. Так, ослабление курса разгоняет инфляцию. Но есть и другая сторона медали. Например, после кризиса 2014 года многие российские товары стали дешевле импортных, спрос на них вырос. Тогда ослабление рубля помогло некоторым производителям (особенно сельскохозяйственным) расширить производство, наладить выпуск продукции, удержать и даже снизить цены. Соответственно, в этом случае ослабление курса сдерживает инфляцию.
3
Установит ли ЦБ конкретную цель по курсу рубля в 2020 году?
В планах Банка России такого нет. Курс рубля у нас плавающий, то есть регулируется рынком. Мы живем в условиях рыночной экономики, торгуем с разными странами. Международный капитал находится в условиях свободного движения. В такой ситуации невозможно одновременно управлять и курсом, и инфляцией. Сегодня центральные банки разных стран в качестве цели заявляют определенный уровень инфляции и не контролируют курс. Банк России тоже сосредоточил свое внимание именно на инфляции. При этом регулятор следит за ситуацией на валютном рынке и может совершать операции с иностранной валютой, чтобы поддержать финансовую стабильность. Но в обычных условиях он этого не делает, то есть не проводит покупку и продажу иностранной валюты для управления курсом рубля.
4
Если Банк России не управляет курсом, почему он устанавливает официальные курсы валют?

Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю используются при расчете доходов и расходов государственного бюджета, осуществлении всех видов платежно-расчетных операций органов государственного управления с организациями и физическими лицами, а также для целей бухгалтерского учета.

Банк России устанавливает и публикует официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю в соответствии с федеральным законом о Центральном банке. Банк России определяет официальные курсы на основе рыночных котировок, сформировавшихся под влиянием спроса на иностранную валюту и ее предложения на валютном рынке. Банк России не регулирует использование официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю и не определяет сферу их обязательного применения.

5
И что же будет с рублем в 2020 году?
В 2020-м году, по мнению экономистов, курс рубля будет находиться в диапазоне, подобном прошлогоднему, то есть от 62 до 70 рублей, пишет РБК. В то же время издание отмечает, что курс в среднем прогнозируется чуть-чуть слабее, чем в 2019-м году – на уровне 65 руб. за доллар.

Так, главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова уверена, что в начале 2020 года доллар будет продаваться по 62-64 руб. Это связано с улучшением геополитического фона по России. По мнению же главы "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимира Потапова, приток средств иностранных инвесторов и ограниченного оттока капитала из России и вовсе могут снизить курс доллара в начале года до 61 рубля. А вот во втором квартале курс рубля может немного ослабнуть. И повлиять на него может предвыборная ситуация в США. Многое будет зависеть от того, кто станет президентом США, в том числе перспективы развития отношений между нашими странами и риски новых санкций.
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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

2.01.2020 07:48
- гость -

Что хранить.

2.01.2020 08:53
- гость -

Экспертов на кол посадить. Если почитать их высказывания в 2014 году, то они не много отличаются

2.01.2020 09:58
- гость -

Брехня, все эти прогнозы брехня, хранить деньги в цветных бумажках это бессмысленно, если деньги есть самое оптимальное, вывести за рубеж( Германия, Италия, Франция, Болгария подойдёт) и инвестировать в гостиничный или строительный бизнес, всё остальное от лукавого.

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