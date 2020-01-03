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Вопрос дня



Почему 3 января нельзя подслушивать, желать здоровья и поднимать вещи с земли

, ИА "Амител"
Зачем в этот день орали на улицах и вспоминали сны
Фото: Екатерина Смолихина

Фото: Екатерина Смолихина


3 января 2020 года в православии отмечают День святителя Петра, а в народе его называли Петром Полукормом. В этот день люди по снам предсказывали свое будущее и боялись подслушивать, подсматривать и даже поднимать вещи с земли. Чего так опасались 3 января на Руси и по каким народным приметам определяли погоду на зиму – читайте в материале amic.ru.

1

Кто такой святитель Петр и чем он прославился?

Святителем Петром называли митрополита Киевского и всея Руси, который родился во второй половине XIII века. 3 января Православная церковь почитает его память.

Петр родился на Волыни в благочестивой семье Федора и Евпраксии. Согласно житию, еще до рождения ребенка его родители узнали из Откровения, что их сын будет избран Богом на особое служение, прославит Его и сам будет прославлен.

В юном возрасте Петр поступил в монастырь и много времени тратил на изучение Священного Писания и обучение иконописанию. Одну из его икон, которую прозвали Покровской, считают чудотворной.

Настоятель обители увидел в Петре образец нравственности и чистоты и посвятил его в иеродиакона, а потом и в иеромонаха. Однако после ответственного служения отец Петр решил найти уединение и всецело предаться молитве и созерцанию. Получив благословение от игумена он отправился искать подходящее уединенное место. И он его нашел – на берегу реки Рата, где построил себе маленькую келью и все время проводил в общении с Богом.

Вскоре к святому отшельнику стали стекаться верующие. И впоследствии на месте кельи образовался монастырь, игуменом стал отец Петр. За его наставлением и за пастырским благословением приезжало много людей. Среди них князь Юрий Галицкий, а также митрополит Владимирский Максим, которому отец Петр подарил икону Успения Пресвятой Богородицы. Перед святым образом святитель Максим молился до конца своей жизни. Когда его не стало, митрополитом всея Руси стал Петр.

В первые годы правления Русской митрополией Петр испытал много трудностей: раздоры между князьями, татарское иго, ему часто приходилось менять место своего пребывания. За два года до своей кончины он перебрался в Москву, где попросил возвести храм Богоматери. А в 1325-м Петр по просьбе князя Ивана Калиты перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву – это стало важным событием для всей Русской земли. Святитель умер в 1326 году, его тело погребли в каменном гробу, который он сделал сам.

2
Чем занимались на Петра Полукорма?

Этот день в народе прозвали так потому, что к 3 января обычно половина запасов зимнего корма для скота была уже съедена. Чтобы грызуны не трогали оставшееся зерно, крестьяне делали оберег – поверх зерна клали сложенные крест-накрест две лучины.

На Руси в этот день хозяин избы выходил в амбар и прислушивался к сусекам. Если замечал гудение – это означало, что лето будет сердитым. Также 3 января было принято выходить на улицу и кричать – если эхо было сильным и разносилось на далекие расстояния, то ждали скорых морозов.

На Петра Полукорма люди умывались ключевой водой и приговаривали следующие слова: "Как вода лица моего коснется, так и тело мое здоровьем нальется. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь". В народе верили, что это поможет не болеть в течение года.

3 января на видное место клали серебряные предметы. Это, по народным поверьям, помогало защитить дом от дурного глаза и людей с недобрыми помыслами.

3
Что нельзя делать 3 января?

В этот день нельзя подслушивать и подглядывать, иначе в будущем можно остаться без зрения и слуха.

Клятвы и обещания 3 января не давали, так как все сказанное оказывалось пустым.

Никакие предметы с земли не поднимали, потому что верили, что если нарушить этот запрет, то в жизни ожидаются потери.

Нельзя в этот день желать счастья и здоровья, ведь согласно народным приметам все исполнится с точностью до наоборот.

4
А как предсказывали будущее 3 января?
На Руси верили, что сны в ночь с 2 на 3 января считаются вещими. Поэтому увиденное ночью старались запоминать, ведь от этого зависело будущее сновидца. 

К примеру, если во сне видели птицу – это к везению в делах, еду – к бедности, а вот пить вино – к любовным приключениям. В народе считали, что обнимать кого-либо во сне – это к расставанию, а вот кровь, как ни странно, к приезду дальних родственников. Самым страшным было увидеть во сне мыло. Этот символ предвещал смерть.

5
Народные приметы 3 января
  • Если в лесу слышится отчетливо эхо – к сильным морозам.
  • Много снега выпало в этот день – к хорошему урожаю, мало снега и холодно – лето будет сухим и жарким.
  • Яркий красный рассвет – предвестник метели.
  • Если 3 января вороны в воздухе вьются, то будет снег, если на землю садятся – к оттепели, а сели на верхушки деревьев – к морозу.
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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