Жители Алтайского края в январе увидят первое лунное затмение 2020 года

В ночь с 10 на 11 января произойдет самое глубокое полутеневое лунное затмение 2020 года. Что это за явление, во сколько его можно увидеть и какие еще затмения произойдут в этом году – читайте в материале amic.ru.
Это затмение, при котором Луна заходит в полутень Земли, а не попадает в полную тень. Полутень – область пространства, в которой планета заслоняет Солнце лишь частично.
При полутеневом лунном затмении Луна не приобретает "кровавого оттенка", но ее яркость незначительно уменьшится. Также если спутник Земли пройдет вблизи конуса полной тени, то можно увидеть незначительное потемнение одного края лунного диска.
10 января 2020 произойдет самое значительное полутеневое лунное затмение года, потому что Луна практически полностью зайдет в полутень Земли. Во время затмения южный край Луны заметно потемнеет, сообщили в московском планетарии.
В 2020-м нас ждет шесть затмений – два солнечных и четыре лунных.
10 января – полутеневое затмение Луны (в 22:10 мск)
5 июня – полутеневое затмение Луны (в 22:25 мск)
21 июня – кольцеобразное затмение Солнца (в 09:40 мск, Африка, Азия, Китай, Тихий океан)
5 июля – полутеневое затмение Луны (в 07:30 мск)
30 ноября – полутеневое затмение Луны (в 12:44 мск)
14 декабря – полное затмение Солнца (полная фаза 2 минуты 10 секунд в 19:14 мск, Тихий океан, Чили, Аргентина, Атлантический океан), по данным московского планетария.
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