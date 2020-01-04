Можно ли с помощью солнечных батарей обеспечить дом электроэнергией в Алтайском крае

Насколько возможно в наших условиях встраивать в доме солнечные батареи и за счет этого обеспечивать свой дом электричеством, будет ли это оправданно по затратам и есть ли будущее у альтернативной энергетики в Алтайском крае? На эти вопросы читателей amic.ru отвечает генеральный директор Иван Василиади.
При избытке электроэнергии, полученной альтернативным способом для личного пользования, ее излишки действительно можно продавать в электрическую сеть. Законодательная база для этого есть, но сделать это все равно не так просто, поскольку одно дело, когда используешь солнечную батарею для своего водонагревателя и совсем другое, когда пытаешься продать электроэнергию в общую сеть. Поэтому определенная перспектива для граждан есть, но не следует ее переоценивать.
У нас тарифы на электричество в два раза дешевле, чем в Европе, где активно изучаются альтернативные способы. Там на их развитие государство выделяет деньги, и счетчики учитывают не только расход электроэнергии, но и ее получение.
И если говорить об экономической целесообразности в нашем регионе, то пока себестоимость киловатт-часа электроэнергии, полученной альтернативными способами, например, в Республике Алтай, в несколько раз превышает затраты на ее получение традиционными способами генерации. Разницу же в тарифах оплачивает потребитель.
Комментарии
Можно но не у нас.
неужели в европе тарифы в 2 раза выше, у нас с 90-х повышали до европейских, а сейчас оказалось опять выше, но это не может быть, одно из двух- или наши в 2 раза выше европейских, или наши завышены в 2 раза
троллятинам тупо не входит, что не все хорошо у подпиндоссников.
переезжайте к нам из своего забугорья на дешевое электричество
Если сначала вложиться в размере 20-ти годового расхода средств на оплату электричества в доме, то можно себя обеспечить автономной, за минусом расходов на содержание этой самой техники.
Как сказала бы моя бабушка, брешет как сивый мерин.