Когда отмечают Святки и можно ли гадать в эти дни

Святки – это особое зимнее время, наполненное волшебством и загадочностью. У многих этот период ассоциируется с безграничным весельем и радостью, и немудрено – этот период предназначен для того, чтобы радоваться рождению Христа. Рассказываем вам, когда начинаются и заканчиваются Святки, а также о том, можно ли гадать в эти дни.
Что такое Святки и когда их празднуют?
Святки – это период между Рождественским сочельником и Крещением. Они традиционно длятся 12 дней. Начинаются они 6 января (с приходом сумерек и появлением на небе первой звезды) и заканчиваются 18 января (после освящения крещенской воды). В народе этот период еще называли "от звезды до воды".
Откуда взялось название "Святки"?
Раньше Церковь отмечала Рождество и Крещение в один день. В IV веке два праздника были разделены и между ними установился особый праздничный период. Именно он и получил название "Святки".
Считается, что свое название это время получило в честь того, что все 12 дней были освящены великим событием – рождением Христа. Еще одна версия гласит, что слово "святки" произошло от слова "святить", так как на Святки народ "святит" или прославляет Христа и его рождение.
Как празднуют Святки?
В Святки Церковь призывает людей радоваться рождению Христа и восхвалять его в особых песнях – колядках. При этом принято навещать своих близких и друзей. Именно поэтому у многих время Святок ассоциируются с колядками.
Святки начинались с зажигания большого костра, который был посвящен божеству восточных славян Коляде. Коляда воплощал зимний солнцеворот. Предположительно, это имя произошло от древнеславянского "коло", что означает "круг", "колесо". Конечно же, ассоциируется это имя с солнцем. Поэтому на Святки народ зажигал костры, закатывал на гору горящее колесо, чтобы помочь нарождающемуся светилу набирать обороты.
По традиции гореть костры должны все 12 дней. Вокруг них собирались нарядные молодые люди, водили вокруг них хороводы, рассказывали сказки, задавали друг другу загадки, пели и веселились, прыгали через пламя.
Также в ночь перед Рождеством принято колядовать. Колядующие переодевались и ходили по домам с обрядовыми песнями, в которых прославляется Иисус Христос, а также хозяин дома и члены его семьи. При этом в группе колядующих был свой звездарь (человек, который нес Вифлеемскую звезду), звонарь (звенел колокольчиками) и мехоноша (носил мешки с подарками). За песни им вручались сладости или деньги. Если колядующих не одаривали, то считалось, что в этом доме весь год не будет дохода. В адрес хозяев высказывались угрозы и проклятья.
Какие традиции Святок существуют?
В эти дни следовало отказаться от тяжелого труда, но к уборке, готовке и другим домашним делам это не относится.
Обычно в это время принято навещать свою семью и близких.
Также в эти дни особое внимание оказывалось бедным, обделенным и нищим. Если среди знакомых имелись бедные люди, то им обязательно несли угощения или помогали им любыми другими способами.
Одним из самых важных моментов в праздновании Святок считалась семейная трапеза. Женщины вставали рано утром, чтобы приготовить на стол различные блюда. Стол накрывался для всех присутствующих, при этом на стол ставились дополнительные приборы для умерших в прошедшем году родственников.
Считалось, что до церковного нового года — 14 января — нельзя выметать мусор из дома. После его собирали и сжигали во дворе, избавляясь таким образом от проблем и ссор. А во второй половине праздника люди освящали свое жилище.
Завершались святки подготовкой к Крещению, когда мужчины шли на водоемы и делали в них проруби. В некоторых областях России, Украины и Белоруссии существовал обряд "изгнания святок", во время которого сжигался мусор или сено.
Можно ли гадать в святки?
У многих святки ассоциируются с гаданиями. Однако церковь не признает и даже запрещает гадания, называя эту традицию языческой и грешной.
Но несмотря на этот запрет, святки наполнены волшебством и таинственностью. Многие девушки не упускают момент, чтобы собраться вместе с подругами и погадать на свое будущее и в частности, на суженого.
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